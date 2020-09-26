Довыборы в Гордуму: новые кандидаты от бизнеса, демарш на праймериз «ЕР»

По данным сайта горизбиркома на утро субботы, 26 сентября, на дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва за истекшую неделю выдвинулись еще три кандидата.

По округу №3 (Верх-Исетский район) — Андрей Кузнецов, директор строительной компании СМПК. Кандидату 60 лет. В партиях не состоит, судимостей не имеет.

СМПК — небольшая строительная компания, специализирующаяся на жилых и нежилых зданиях. Согласно данным базы «Руспрофиль», выручка ООО в 2019 г. составила 18 млн руб., прибыль — 173 тыс. руб. В компании официально трудоустроено семь человек, надежность квалифицируется как «высокая», однако выявлены шесть отрицательных фактов об организации.

Кузнецов также является учредителем и гендиректором ООО «Инжин» (разработка строительных объектов) и соучредителем ООО «АМП - Инжин» (с такой же специализацией), а также учредителем компании в городе Реж — ООО «МЗУ» (производство строительных металлических конструкций и изделий). Также он был учредителем ликвидированных к настоящему времени компаний — ООО «Северспецстрой» (монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений) и ООО «Смгк» (строительство жилых и нежилых зданий).

Фото Кузнецова обнаружить не удалось.

По округу №9 (Ленинский район) заявились сразу два кандидата. Первый — Денис Шумихин, главный специалист по продажам «Уралхиммаша». Ему 35 лет, беспартийный, судимостей не имеет.

Фото: страница в фейсбуке

Шумихин известен как гражданский активист. В августе он принимал участие в акциях в поддержку жителей Хабаровска, протестовавших против задержания бывшего губернатора края Сергея Фургала, пишет Znak.com. После одной из них на него составили административный протокол, Ленинский районный суд назначил Шумихину штраф в размере 10 тыс. руб.

И еще один претендент — Евгений Мартышко, директор компании «РесурсЭнерго». Ему 51 год. В партиях не состоит, судимостей не имеет.

Упоминаний в СМИ и фоторгафий Мартышко обнаружить не удалось.

По данным базы «Руспрофиль», он является и руководителем, и единственным учредителем «РесурсЭнерго». Вид деятельности — «оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Выручка ООО в 2019 г. составила 19 млн руб., прибыли компания официально не получила. В организации трудоустроен один человек, надежность квалифицируется как «высокая», однако выявлены восемь отрицательных фактов.

Примечательно также, что у кандидата нет регистрации по месту жительства на территории РФ.

Таким образом, за четыре недели с момента объявления даты довыборов в качестве самовыдвиженцев зарегистрировались семь кандидатов. По округу №3 ранее свою кандидатуру заявил Ярослав Мелехин. Он работает адвокатом Специализированной адвокатской конторы №69, а также руководит собственной школой уличных танцев «Arion».

В округе №9 на депутатское место претендуют директор и совладелец юридической фирмы «Лекстер» Павел Гордеев, лаборант УрФУ Константин Плашиннов (входит в группу «Городские проекты», основанную урбанистами и блогерами Ильей Варламовым и Максимом Кацем) и безработный Алексей Долгов (увлекается эзотерикой и «альтернативной историей», имеет неудачный опыт предпринимательской деятельности).

Для регистрации претендентам необходимо собрать порядка 300 подписей.

Напомним, в августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам — Олега Кагилева из округа №3 (осужден за взятку и отбывает наказание в колонии строгого режима) и Елены Дерягиной из округа №9 (скончалась этим летом).

Довыборы назначены на 22 ноября 2020 г., в них смогут принять участие свыше 110 тыс. избирателей, зарегистрированных в двух округах. Дедлайн по выдвижению кандидатов — 2 октября.

Кроме самовыдвиженцев участвовать в довыборах будут и представители парламентских партий. На текущий момент избирком зарегистрировал четыре заявки — от «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока».

«Единая Россия» определяла своих кандидатов в формате праймериз. Изначально они должны были состояться 22 сентября, но затем голосование перенесли на 25 число. Официально — из-за того, что не все претенденты собрали необходимые документы. Инсайдеры же сообщали, что причина переноса в отсутствии единой позиции по кандидатам внутри партии. Как писал DK.RU, всего на депутатские места претендовали девять человек.

В результате предварительных подсчетов голосов по округу №3 лидировал Антон Швалев, по округу №9 — Виталий Чачин. Это послужило причиной конфликта. Оба не только не являются членами «Единой России», но и два года назад участвовали в выборах в Гордуму по спискам «Справедливой России». Швалев получил мандат, но в конце 2019 г. досрочно сложил полномочия и переехал в Омск для работы в команде омского губернатора, уральца Александра Буркова (там Швалев возглавил региональное отделение «СР»). Чачин на выборах противостоял члену «ЕР» Елене Дерягиной, на чье место теперь претендует, и пытался по суду снять ее с выборов.

По инсайдерской информации, выдвижение Швалева и Чачина лоббирует предприниматель Виталий Кочетков (участник списка самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, прим.ред.), якобы желающий контролировать квалифицированное большинство в гордуме, чтобы «противостоять» мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. В пользу этой версии говорит и тот факт, что многие участники праймериз оказались недовольны организацией, процедурой проведения и результатами предварительного голосования. Так, главный конкурент Чачина в Ленинском районе, член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко в знак протеста покинул праймериз. Его примеру последовали и другие претенденты — Игорь Рубцов, Сергей Шамов, Ольга Козлова и Александр Рябцев.

По словам Гавриленко, которого цитируют уральские СМИ, за сутки до праймериз правила голосования были изменены. Так, за кандидатов голосовали выборщики со всего города, а не только из Верх-Исетского и Ленинского районов, по которым проводятся довыборы. Во-вторых, голосование было открытым — результат считали по поднятым рукам. Он и другие покинувшие праймериз претенденты полагают, что сделано это было для того, чтобы Швалев и Чачин гарантированно одержали победу. Они пообещали довести ситуацию до федерального руководства «ЕР», в частности, секретарю генсовета Андрею Турчаку.

В свердловском отделении партии демарш некоторых членов не прокомментировали, а победу Швалева и Чачина назвали «предварительной», поскольку протоколы еще обрабатываются. Ожидается, что окончательные итоги будут обнародованы в понедельник, 28 сентября.

Свердловское отделение ЛДПР выдвинуло на довыборы по округу №3 — Александра Каптюга, действующего депутат Асбестовской городской думы. Ранее он участвовал в выборах областного Заксобрания по Орджоникидзевскому округу Екатеринбурга и набрал менее 8% голосов. По округу №9 — председателя ревизионной комиссии свердловского партотделения, педагога Евгения Луконина. В 2018 г. он уже участвовал в выборах городской думы Екатеринбурга по округу № 6 и не прошел.

«Справедливая Россия» пока не назвала своих кандидатов.

В списке претендентов партии «Яблоко» — журналист Павел Пивоваров, активисты Денис Гаев и Владислав Постников, лидер независимого профсоюза работников образования Дмитрий Трынов, эколог Александр Сазонов, предприниматель Владимир Чуваков и активист Алексей Кофман. Из них по итогам дебатов выберут двух кандидатов, официальное выдвижение запланировано на 26 сентября.

КПРФ пока не проявляет активностей.

Политологи, которых опросил DK.RU, считают, что предстоящие довыборы могут стать интересным событием в местной политической жизни, и ожидают оживленную избирательную кампанию.

Любопытно, что довыборы будут проходить в течение 12 дней. Горизбирком принял постановление о досрочном голосовании: оно стартует 11 ноября, а завершится 21 ноября 2020 г. и будет проходить в участковых комиссиях с 16 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 14 часов по выходным. Таким образом, основной день голосования — 22 ноября, станет двенадцатым днем, когда жители двух округов смогут отдать свои голоса, сообщал DK.RU.

Ранее «Деловой квартал» анонсировал запуск инструментов для проведения эффективной политической кампании в предвыборный период.