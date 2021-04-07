Виктор Кокшаров: «По количеству бюджетных мест мы уже обошли МГУ»

В 2021 г. УрФУ готов принять более 5 тыс. абитуриентов на бюджетные места — это крупнейший показатель в стране. Как вузу удалось стать лидером среди нестоличных университетов — в интервью DK.RU.

В 2020 г. главный вуз Урала отметил 100-летний юбилей. Директор издания «Деловой квартал» Сергей Дружинин встретился с ректором Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина (УрФУ) Виктором Кокшаровым и узнал о главных цифрах приемной кампании в 2021 г., развитии ИТ-компетенции вуза, а также о продвижении масштабного проекта Научно-образовательного центра мирового уровня, который сформирован на базе УрФУ и еще нескольких десятков вузов, научных организаций и предприятий трех уральских регионов.

Приемная кампания

В марте 2021 г. был опубликован предметный рейтинг международного агентства QS, в котором Уральский федеральный университет (УрФУ) значительно улучшил позиции и стал лидером среди нестоличных вузов по многим показателям.

Так, вуз впервые вошел в топ-100 по направлениям «Нефтегазовое дело» (Petroleum Engineering), «Социальная политика и управление» (Social Policy & Administration) и «Гостеприимство и менеджмент досуга» (Hospitality & Leisure Management).

Заметного продвижения университет добился в промышленном направлении (Engineering — Mechanical, Aeronautical & Manufacture) — в этой группе вуз продолжает активный рост, и за последний год поднялся на 50 позиций, войдя в группу 351-400. На 100 позиций УрФУ поднялся по экономике (группа 351-400) и компьютерным наукам (группа 451-500).

Таким образом, Уральский федеральный сегодня входит в 15 предметных рейтингов и в четыре отраслевых, занимая вторую строчку среди вузов Проекта «5-100» и четвертую — среди 40 российских университетов, вошедших в рейтинг QS. Впереди только столичные МГУ, ВШЭ и СПбГУ.

Что для вуза значит попадание в рейтинги? Насколько важно то, какие позиции занимает университет в международных и российских топ-листах?

— Для нас рейтинги не являются самоцелью, но они позволяют оценить наше положение относительно других вузов в России и за рубежом. Кроме того, рейтинги служат неким ориентиром для абитуриентов, особенно иностранных.

Академическая репутация и репутация среди работодателей — это основные показатели, которые учитываются в рейтингах. Также учитывается цитирование научных работ сотрудников, доля иностранных студентов и преподавателей.

Конечно, ценно участие вуза в предметных рейтингах, потому что абитуриент поступает на конкретное направление подготовки и ему хочется знать, насколько конкурентен вуз в мировом пространстве.

Но еще раз подчеркну, для нас рейтинги — это лишь мерило того, правильно ли мы движемся. Продвижение в рейтингах — это не только успех УрФУ, но успех всей уральской высшей школы.

Среди российских вузов УрФУ входит в десятку лучших. Понятно, что мы находимся в конкуренции с крупными московскими вузами, университетами Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска и Казани. При этом мы выглядим очень достойно.

Если говорить о грядущей приемной кампании, сколько абитуриентов планируете принять в 2021 г.? И какое соотношение бюджетных и коммерческих мест предусмотрено в вузе?

— Каждый год у нас серьезно растет количество бюджетных мест. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. бюджетных мест будет почти на 1 тыс. больше. На все формы направления подготовки мы планируем принять 7,5 тыс. бюджетников. При этом 5,2 тыс. мест предназначены для поступающих на бакалавриат и специалитет, а остальные в магистратуру и аспирантуру.

По количеству бюджетных мест УрФУ занимает первое место в РФ, следом за нами МГУ. В следующем году, к слову, количество бюджетных мест будет еще увеличено.

Однако большое количество бюджетных мест накладывает значительную ответственность, поскольку нам важно сохранить не только высокие цифры приема, но и не уронить качество абитуриентов. Мы стремимся, чтобы каждый год средний балл ЕГЭ поступивших был не ниже предыдущего.

Что касается соотношения бюджетных и контрактных мест, то оно сохранится на уровне 60/40, где 60% — это бюджетники, а 40% — контрактная основа обучения.

На какие направления обучения ожидаете высокий прием бюджетников?

— Количество бюджетных мест особенно велико на инженерных и естественно-научных направлениях. На гуманитарных и социально-экономических бюджетных мест гораздо меньше. Мы стремимся их сохранить и даже нарастить, но все-таки возможностей для бюджетного приема там меньше, поскольку государство задает определенные параметры: стране нужны инженеры, естественники, химики, физики, биологи, айтишники. Урал всегда был кузницей кадров для промышленных предприятий, именно поэтому на подготовку инженерных кадров мы получаем большой заказ от государства.

Кстати, по направлению ИТ с каждым годом идет серьезное увеличение бюджетных мест, так что у тех, кто хочет связать будущее именно с этой отраслью, есть все шансы поступить на бюджетное место.

Вообще с 2020 г. замечено увеличение бюджетных мест во всех вузах страны. Обучение в университете стало таким социальным лифтом, который государство всячески поддерживает. Именно поэтому все большее количество абитуриентов имеет возможность поступать на бюджетные места.

Заранее анонсирую, что с 2022 г. будет серьезное увеличение бюджетных мест на заочном обучении. В предыдущие годы количество бюджетных мест там существенно сокращалось, но с внедрением новых форматов дистанционного обучения, онлайн-курсов, тестовых симуляторов, возможности заочного и очно-заочного обучения расширяются многократно.

Есть ли какие-то преференции при поступлении для талантливых выпускников, участников олимпиад?

— Безусловно. Во-первых, УрФУ проводит собственную олимпиаду — «Изумруд». Она входит в число всероссийских и одобрена Министерством просвещения. Мы проводим эту олимпиаду по восьми предметам и, конечно же, победители, а также призеры получают преимущества: они поступают в вуз фактически без экзаменов, без вступительных испытаний, вне конкурса.

Конечно, есть и другие олимпиады, по итогам которых даются льготы и привилегии при поступлении. Более того, победители и призеры разных олимпиад могут претендовать на стипендии до 30 тыс. руб.!

Поговорим о географии абитуриентов. Приоритетным является уральский регион, тем не менее, насколько вуз востребован среди абитуриентов других регионов? Как много иностранных абитуриентов хотят учиться в УрФУ?

— География приема широкая, сегодня студенты из более чем 60 регионов России учатся в УрФУ. Хотя, конечно же, основа — это Уральский федеральный округ и в частности Свердловская область.

Традиционно 1/3 всех абитуриентов — это либо представители других регионов России, либо ближнего или дальнего зарубежья. Ежегодно к нам приезжает на обучение около 1,5 тыс. иностранных абитуриентов.

Что касается ближнего зарубежья, к нам едут учиться из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. Из дальнего зарубежья у нас велика доля студентов из Китая, есть студенты из Африканских стран, в последнее время к нам едут из латиноамериканских стран.

В целом сегодня в УрФУ обучается в общей сложности 4,4 тыс. студентов из ста стран мира. На иностранных студентов приходится 13% общего количества учащихся, мы планируем эту цифру довести до 20%.

Пока что мы эту цифру искусственно сдерживаем, поскольку не вся инфраструктура вуза соответствует приему такого количества иностранных студентов, но с 2023 г., когда после Универсиады будет введен новый студенческий городок, мы начнем активно принимать иностранцев.

Какие новые программы обучения вуз готов предложить абитуриентам в этом году?

— В этом году Уральский федеральный университет впервые запускает онлайн-магистратуру, причем сразу по нескольким направлениям. Дело в том, что возможности онлайн-образования позволяют приглашать для проведения лекций и образовательных курсов компетентных федеральных экспертов.

Программа «Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике» отлично подойдет уже опытным сотрудникам и руководителям российских компаний. В основе программы — междисциплинарная база, сочетающая навыки и компетенции в сфере экономики, финансов и менеджмента, бизнес-аналитики, цифровых технологий, государственного управления, градостроительства, ЖКХ, социологии. Программа реализуется на платформе Coursera с возможностью доступа к курсам из любой точки мира и с любого устройства. Режим обучения гибко подстраивается под индивидуальный график и часовые пояса.

Вторая программа подойдет ИТ-специалистам и будет запущена совместно с онлайн-школой SkillFactory. Институт радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ открывает программу по инженерии искусственного интеллекта. Слушатели изучат математические основы искусственного интеллекта, машинное обучение и нейронные сети, программирование на Python, компьютерное зрение. Академическим директором станет научный сотрудник берлинского Института Вейерштрасса.

Уральские компании принимают активное участие в образовательном процессе? Насколько они заинтересованы, чтобы программы обучения в вузе были прикладными?

— Бизнес заинтересован в том, чтобы на ранних этапах образовательного процесса отобрать себе перспективные кадры. Участие в образовательном процессе принимают многие наши промышленные гиганты области, такие, как ТМК, Группа «Синара», показательным является сотрудничество вуза и СКБ Контура, поскольку они реализуют собственные образовательные программы.

Вообще предприятия уральского региона активно сотрудничают с вузом, причем не только в рамках отдельных образовательных программ, но и в целом в направлении проектного обучения. На данный момент в вузе реализуется более 1 тыс. проектов.

В чем суть проектного обучения?

— Компания формирует задачу (это можно сделать через личный кабинет партнера), а дальше студенческие проектные команды совместно с преподавателями ищут пути решения. Что важно, проектное обучение повышает интерес студентов к учебе и дает понимание, с какими реальными задачами они будут сталкиваться на предприятиях. Проектное обучение особенно востребовано среди айтишников, речь о таких компаниях, как СКБ Контур, Naumen, УЦСБ.

Благодаря такому подходу взаимодействие студентов и будущих работодатели на этапе обучения резко возрастает.

Вуз как площадка для изучения энергетики и космоса

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) был создан в июле 2019 г. рамках национального проекта «Наука». Он объединяет потенциалы образовательных и научных организаций, предприятий и компаний реального сектора экономики в проведении прикладных научных исследований и разработок мирового уровня.

Участниками уральского НОЦ являются Свердловская, Челябинская и Курганская области, а главная его направленность — передовые производственные технологии и материалы. Уральский федеральный университет выступил инициатором создания и выполняет функции проектного офиса УМНОЦ.

На каком этапе находится проект в данный момент и какова роль университета?

— Мы являемся инициаторами создания НОЦ и организаторами центра. Сегодня в создании центра принимает участие 67 участников — это вузы, академические институты и промышленные партнеры.

Ключевые направления центра — перспективные аэрокосмические комплексы, инновационные транспортные системы, ресурсосберегающая и безуглеродная энергетика, экологичные технологии производства продукции и утилизация отходов.

УрФУ выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ). Всего портфель центра на данный момент насчитывает 43 проекта.

Расскажите подробнее, о каких проектах, например, идет речь?

— Большой блок связан с аэрокосмической отраслью. Например, проект по созданию многоразового ракета-носителя по выводу полезных грузов в космос. Курирует «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева», Южно-Уральский государственный университет, правительство Челябинской области выделило на него 70 млн руб.

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Также в рамках НОЦ есть блок проектов по созданию высокоскоростного железнодорожного транспорта. Участие в этих проектах, например, принимает «Синара-Транспортные Машины», в этот проект вложено более 800 млн руб. только «Синарой».

Целый ряд проектов связан с современной энергетикой. Это проекты «Росатома» по созданию нового типа жидко-солевых реакторов и новых способов отработки ядерного топлива. Только в прошлом году на базе УрФУ было проведено исследований на 500 млн руб.

Есть проекты, связанные с цифровизацией энергетики, там активное участие принимает МРСК. Они вложили около 200 млн руб. в исследования.

На базе центра Илизарова в Кургане началась реализация проекта по реконструктивной хирургии и протезированию. Речь идет о создании новых биосовместимых протезов.

Для каждого проекта стоит задача выхода на мировой рынок, неслучайно НОЦ имеет статус центра мирового уровня.

Каким должен быть экономический эффект от создания НОЦ?

— Организациями-участницами центра в течение 2020 г. в реализацию технологических проектов инвестировано около 2,7 млрд руб., в т. ч. 2,29 млрд — из внебюджетных источников, 292 млн — из средств федерального бюджета и 121 млн — из средств региональных бюджетов.

В качестве мер прямой поддержки проектов НОЦа Свердловская и Челябинская области выделили 100 млн и 70 млн руб. соответственно. Большая часть этих средств пойдет на реализацию проектов в 2021 г.

Фото: Презентация НОЦ

За пять лет существования НОЦ мы ожидаем, что объем инвестиций в проекты составит 14 млрд руб. до 2024 г.

Ставка на ИТ

Несмотря на то, что Уральский федеральный университет традиционно отличается сильной школой подготовки кадров для промышленных предприятий, в последние годы среди абитуриентов растет спрос на обучение по ИТ-направлениям.

Развитию школы айтишников на Урале способствуют два фактора: активное участие ИТ-компаний в образовательном процессе, а также сильная школа фундаментальной информатики, которая годами формировалась в вузе.

Как уже говорилось, в вузе активно развивается направление ИТ-обучения, увеличивается количество бюджетных мест. В марте прошло мероприятие «Пик IТ», что это за проект?

— Это удачный проект, который позволяет объединить ИТ-компании со школьниками и студентами, которые испытывают большой интерес к отрасли. Среди ИТ-компаний генеральным партнером акции является СКБ Контур, участники — не только уральские Naumen, УЦСБ, но и федеральные, например, «Мегафон», ProSoft и прочие.

Обучение по ИТ-направлениям в университете очень бурно развивается, прием абитуриентов растет.

Традиционно считалось, что УрФУ — кузница кадров для промышленной отрасли. Как сложилось, что вуз получил такую сильную компетенцию в ИТ?

— Конечно же, этому предшествовало то, что у нас очень мощная образовательно-научная школа. Сегодня у нас есть два центра подготовки ИТ-специалистов: «Департамент математики, механики и компьютерных наук» — это школа фундаментальной информатики, и второй центр подготовки: «Институт радиоэлектроники и информационных технологий». Благодаря этим школам мы можем предложить качественный образовательный продукт.

К тому же у нас идет плотное взаимодействие с ИТ-компаниями, многие из них созданы нашими выпускниками. СКБ Контур — это хрестоматийный пример, порядка 70% сотрудников там — выпускники УрФУ. Наши выпускники работают в «Яндексе», в Mail.ru Group, в Google, возглавляют представительства крупнейших международных компаний, таких, как SAP и так далее.

Наши выпускники востребованы во всем мире. Наша школа ИТ — это уже определенный знак качества.

Год назад, когда мы общались накануне пандемии, вы акцентировали внимание на цифровизации учебного процесса. Обсуждали, что неизбежно форматы онлайн- и офлайн-обучения будут перемешиваться. Затем началась пандемия. Вероятно, какие-то процессы ускорились.

— Безусловно. Как это ни странно, более 60% студентов при ответе на вопрос «Какому формату обучения вы отдаете предпочтение?» высказались в пользу дистанта. Онлайн в той или иной мере будет существовать в образовательном процессе.

Мы ставим задачу, чтобы в ближайшие годы не менее 20% образовательных программ занимали форматы онлайн-обучения. К 2030 г. до 40% обучения может проходить дистанционно. Но не более. Потому что мы понимаем, что важна социализация, кроме того, по многим направлениям без проведения лабораторных работ, без практикумов невозможно в полной мере освоить программу обучения.

Дистант — это настоящее будущее, при этом очень важно обеспечить качество онлайн-обучения.

Наследие Универсиады

Универсиада-2023 оставит богатое наследие для уральского вуза. Помимо спортивных объектов и общежитий на территории района Новокольцовский будут построены жилые комплексы и студенческий кампус, а также здания общественно-делового сектора. Медицинский центр станет поликлиникой нового микрорайона, которая будет обслуживать как студентов, так и постоянных жителей.

Площадку, где идет строительство Деревни, ранее посещал вице-премьер России, курирующий строительную отрасль, Марат Хуснуллин. Губернатор Евгений Куйвашев рассказал федеральному чиновнику об этапах строительства Деревни Универсиады.

Виктор Кокшаров добавляет, что в перспективе в новом кампусе появятся учебные корпуса университета:

— Что касается новых площадок, для УрФУ это очень важно, нам в наследие останется городок Универсиады на 8,5 тыс. человек. Там же будет построен новый медицинский центр, который будет передан университету.

Также мы будем ремонтировать и приводить в соответствие с требованиями целый ряд существующих объектов: запланирована реконструкция стадиона, будет капитально отремонтирован манеж и зал игровых видов спорта. Будет построено новое общежитие на 1,3 тыс. мест, отремонтированы фасады и внутренние помещения нынешних общежитий.

В дальнейшем, уже после 2023 г., у нас есть планы по строительству учебных корпусов для УрФУ вблизи деревни универсиады. Мы планируем, что СУНЦ, а также «Институт радиоэлектроники и информационных технологий» и «Институт экономики и управления», переедут на новую площадку и для них будут построены новые здания рядом с деревней Универсиады в Новокольцовском.

В любом случае вуз будет максимально интегрирован в проведение Универсиады, так что и наследие для нас останется богатое.

Авторы: Сергей Дружинин, Екатерина Круглова