Для кого строим: что останется после Универсиады-2023?

Особенность крупных международных событий — их быстротечность. Яркие спортивные состязания живут две-три недели, а подготовка к ним занимает несколько лет и требует немалых инвестиций.

Основной вопрос, который волнует жителей региона, где проходит мероприятие, — не пропадут ли эти инвестиции даром и какой будет дальнейшая судьба построенных сооружений и инфраструктуры?

Организаторы и строители объектов также задаются этим вопросом — еще на стадии проектирования события, — но смотрят на него намного шире. Они решают, в какой части города расположить объекты, чтобы не перегружать существующую инфраструктуру, как спроектировать комплексы удобными для дальнейшего использования. Дело в том, что каждое событие не рассматривается само по себе — к нему всегда подходят с позиции того, что получит город после «двухнедельной славы». Эта часть проектирования так и называется — «режим наследия».

Понаблюдать за дискуссией на тему наследия Универсиады-2023, к которой усиленно готовится Екатеринбург, можно было на VII международном форуме 100+ TechnoBuild. Застройщик Деревни универсиады и генеральный подрядчик строительства объектов в районе Новокольцовский компания «Синара-Девелопмент» собрала здесь представителей всех организаторов. В тематической панельной дискуссии приняли участие первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев и директор Института экономики и управления УрФУ Дмитрий Толмачев.

Сначала генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев в общих чертах напомнил собравшимся, какие объекты Деревни универсиады планируется построить в районе «Новокольцовский» на территории площадью более 30 Га.

Одним из самых масштабных проектов станет четырехэтажный дворец водных видов спорта. Он займет площадь около 60 000 м2. Внутри разместятся четыре бассейна: для прыжков в воду размером 25 х 25 м, демонстрационный (52,5 х 25 м), тренировочный (52,5 х25 м) и детский (20 х 6 м).

Также на территории деревни Универсиады появятся общественный центр, предназначенный для решения организационных задач и обслуживания делегаций, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, поликлиника и пять комплексов общежитий для спортсменов, — сообщил Тимур Уфимцев.

Гендиректор «Синара-Девелопмент» подчеркнул: большая часть инфраструктуры, возведенной к Универсиаде, в дальнейшем перейдет в пользование Уральского федерального университета для развития научно-образовательно потенциала и закрытия дефицита студенческого жилья.

Благодаря проведению Универсиады-2023 Екатеринбург совершит колоссальный рывок в своем развитии, как это было после проведения Олимпиады в Сочи и Универсиады в Казани. Возведенная в этих городах инфраструктура используется круглогодично, сюда с удовольствием приезжают туристы, пользуются гостиничным сервисом, услугами, экскурсиями.

Качество жизни жителей Казани после проведения Универсиады стало заметно лучше. Люди сами заметили явное преображение города, большой поток туристов и новые возможности для собственного развития. В общей сложности экономический эффект от проведения Универсиады в Казани составил 11 млрд руб. А возведенные к ней объекты позволяют столице Татарстана претендовать на новые международные соревнования, — поделился практическими наблюдениями первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Первый заместитель губернатора Свердловской области обратил особое внимание на уже имеющийся опыт Екатеринбурга в организации и проведении крупных международных мероприятий, повлиявших на инвестиционную привлекательность всего региона.

Екатеринбуржцы благосклонно относятся к результатам «больших строек». Так, после реконструкции Центрального стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 г. компанию болельщикам «Урала», получившим возможность смотреть матчи любимой команды на стадионе мирового уровня, составили и любители ярких концертных событий — отныне стадион может принимать звезд мирового уровня — как футбольных, так и эстрадных. А новые транспортные развязки, широкие тротуары с велодорожками и зеленые бульвары возле новых объектов нравятся даже тем, кто ни разу в жизни не посетил ни одного матча или концерта.

Возведение спортивных комплексов под международные соревнования повышает узнаваемость территории, дает новые рабочие места жителям города. Молодежь не хочет отсюда уезжать и получает возможность для реализации собственных амбиций, — говорит Алексей Орлов.

Другим объектом, чья загрузка после сдачи в эксплуатацию была расписана на год вперед, стал конгресс-центр Екатеринбург-Экспо. До усложнения эпидемической обстановки календарь конгресс-центра был на год вперед занят концертами и шоу мирового уровня, а история уже проведенных мероприятий показывает — площадку такого уровня горожане ждали очень давно.

Сомнения насчет «Екатеринбург-ЭКСПО» улетучились, когда «Иннопрому» присвоили статус главной промышленной выставки страны. Только представьте: за неделю мероприятия экономика города получает примерно 3 млрд руб. Каков будет экономический эффект от Универсиады, предсказать сложно, но однозначно не меньше, — добавил Алексей Орлов.

Универсида-2023 оставит не только экономическое, но и социальное наследие, уверен Олег Чемезов. Спикер отметил: за счет организации крупных мероприятий регион приобретает новые компетенции в сфере общепита и гостеприимства, тестирует и развивает дополнительные сервисные услуги.

Промышленность и производственные кластеры будут вовлечены в создание и оборудование современных сооружений. Мы получим специалистов с дополнительными компетенциями совершенно нового уровня, — сказал заместитель губернатора.

Министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт также отметил, что к оценке наследия Универсиады-2023 необходимо подходить комплексно. К инфраструктурной составляющей важно добавить срез по внутрирегиональному продукту, новым рабочим местам и новым спортивным возможностям.

В Свердловской области развиваются 124 вида спорта, по 94 видам мы готовим мастеров спорта России, это очень хороший показатель. Перед решением по Универсиаде мы изучили необходимость в новых сооружениях в Свердловской области. В результате было принято решение построить 35 объектов, где будут происходить соревнования по 18 видам спорта: 15 обязательных и 3 по выбору. В рамках инфраструктурного наследия мы приведем в порядок спортивные объекты в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске. В плане социального наследия у нас появятся 8 000 волонтеров из числа студентов и преподавателей Уральского федерального университета. Нельзя не отметить, что при возведении объектов Универсиады будут соблюдаться все экологические тренды. За счет новых инженерных технологий на них будет уменьшено потребление воды и электричества, — рассказал Леонид Рапопорт.

Директор Института экономики и управления УрФУ Дмитрий Толмачев поддержал спикеров и обратил внимание на важность развития транспортной инфраструктуры, указав на то, что строительство объектов Универсиады и их последующая передача городу и университету должны стать стимулом для появления новых маршрутов городского транспорта.

В ходе дискуссии участники пришли к выводу, что все объекты, которые планируется построить к Всемирным студенческим играм 2023 г., будут востребованы после их окончания. Во многом — благодаря особому подходу еще на этапе их проектирования.