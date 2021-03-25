Для студентов и лицеистов. Архитекторы показали эскизы будущего кампуса УрФУ

На территории за «Екатеринбург-ЭКСПО» возведут два учебных корпуса для студентов университета, еще один — для Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ). Он будет объединен с общежитиями.

Эскизы зданий, которые после Универсиады-2023 отойдут университетскому лицею, выложили на своей странице в Facebook разработчики проекта — архбюро «Гордеев — Демидов».

Здания СУНЦа имеют привычную прямоугольную форму. Учебный корпус спроектирован строго функционально и связан со зданиями общежитий теплым переходом. Он также соединен надземным теплым переходом с корпусом университета. Система переходов и коридоров позволит учащимся передвигаться по учебным корпусам, оставаясь внутри, что особенно ценно в холодное время года, — рассказали о проекте архитекторы.

Здание проектировалось с учетом современных требований: спортивный и актовый залы, по словам архитекторов, могут трансформироваться в зависимости от разных сценариев использования.

Основное спортивное ядро находится на улице и включает в себя беговые дорожки, футбольное поле, несколько площадок для заниятий разными видами спорта. Также на улице предусмотрены зеленые зоны, где в теплое время можно отдохнуть на перемене или провести занятие.

Помещения учебных классов, ориентированных по нормам инсоляции на восток, выходят в уютные зеленые дворики. Как и в студенческих корпусах, в здании СУНЦа предусмотрено больше количество общественных зон, а также выходы на открытые террасы на этажах, — рассказали архитекторы.

Напомним, новый кампус УрФУ появится на месте Деревни Универсиады в районе Новокольцовский. Универсиада пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 г. Ранее DK.RU рассказывал, что площадку, где идет строительство Деревни, во время своего визита в Екатеринбург посетил Марат Хуснуллин — вице-премьер России, курирующий строительную отрасль. Губернатор Евгений Куйвашев рассказал федеральному чиновнику об этапах строительства Деревни Универсиады, уточнив, что на площадке работают 460 человек и 125 единиц строительной техники. а заодно презентовал проект дальнейшего развития этой территории. Помимо спортивных объектов и общежитий, на территории района будут построены жилые комплексы и студенческий кампус, а также здания общественно-делового сектора. Медицинский центр станет поликлиникой нового микрорайона, которая будет обслуживать как студентов, так и регулярных жителей.

Проект развития Новокольцовского перспективный, в будущем здесь смогут жить и работать более 20 тыс. горожан. Комплексная досуговая, социальная и деловая инфраструктура позволит минимизировать маятниковую миграцию, — сообщил о проекте Тимур Уфимцев.

Отметим, что интерес к застройке этой территории уже обозначил такой крупный девелопер, как «УГМК-Застройщик». Гендиректор компании Евгений Мордовин сообщил, что застройщик планирует возвести здесь жилой комплекс эконом-сегмента.