УрФУ впервые вошел в топ-100 престижного мирового рейтинга вузов

Наибольший успех связан с инженерными, экономическими и гуманитарными направлениями. УрФУ занял 4-ю строчку среди 40 университетов РФ, вошедших в новый рейтинг QS. Впереди — только МГУ, ВШЭ и СПбГУ.

Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина (УрФУ) значительно продвинулся в новом предметном рейтинге международного агентства QS и стал лидером среди нестоличных вузов по многим показателям. Как рассказали DK.RU в пресс-службе учебного заведения, вуз впервые вошел в топ-100 по направлениям «Нефтегазовое дело» (Petroleum Engineering), «Социальная политика и управление» (Social Policy & Administration) и «Гостеприимство и менеджмент досуга» (Hospitality & Leisure Management).

Заметного продвижения университет добился в промышленном направлении (Engineering — Mechanical, Aeronautical & Manufacture) — в этой группе вуз продолжает активный рост, и за последний год поднялся на 50 позиций, войдя в группу 351-400. На 100 позиций УрФУ поднялся по экономике (группа 351-400) и компьютерным наукам (группа 451-500).

Таким образом, Уральский федеральный университет сегодня входит в 15 предметных рейтингов и в 4 отраслевых (в 2020 году — 12), занимая вторую строчку среди вузов Проекта «5-100» и четвертую строчку среди 40 российских университетов, вошедших в новый рейтинг QS. Впереди только столичные вузы — МГУ, ВШЭ и СПбГУ.

Благодаря реализуемой программе [«5-100»], УрФУ с каждым годом улучшает свои позиции в мировых рейтингах, что отражает эффективность работы вуза с реальным сектором экономики, его успехи в развитии современных образовательных технологий и действенности мер по стимулированию исследовательской деятельности ученых, которые плодотворно взаимодействуют с коллегами из других стран. В рейтинге QS чрезвычайно большое значение имеет репутация вуза в академической среде, что, безусловно, в целом повышает его престиж по широкому спектру направлений, — прокомментировал результаты рейтинга председатель набсовета УрФУ Дмитрий Пумпянский, совладелец Группы Синара и ТМК.

В предметном рейтинге QS УрФУ значительно продвинулся и по истории, впервые войдя в группу 101-150. По философии университет закрепился в группе 101-150, а по лингвистике — в группе 251-300.

Наш вуз многогранен, универсален, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — УрФУ готовит кадры и ведет исследования для промышленности, на полях наук, которые определяют технологический прогресс, включен в систему взаимодействия с индустриальными партнерами. Социально-гуманитарные направления у нас также на исключительно высоком уровне. Это касается всех наших студентов, в том числе и тех, кто обучается в УрФУ по инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям — они могут рассчитывать на то, что преподавание социально-гуманитарных дисциплин в их учебных планах всегда будет очень высокого качества. Они получают столь важные мягкие навыки, опыт работы с междисциплинарными проектами, и это делает их еще более ценными на рынке труда.

Вуз сохранил позиции в направлениях электротехники (Engineering — Electrical & Electronic, 401-450), химии (401-450), физики и астрономии (401-450), изучении бизнеса и менеджмента (401-450).

Что касается широких областей, то здесь самыми сильными для Уральского федерального университета являются гуманитарная (Arts & Humanities) — 245-е место (рост на 29 позиций за год) и сфера Social Sciences & Management — 334-е место (рост на 17 позиций).

О значении участия университета в проекте «5-100» Виктор Кокшаров ранее рассказывал в интервью DK.RU.

В 2020 г. главный вуз Урала отметил 100-летний юбилей. Торжества состоялись, несмотря на пандемию коронавируса. Как это было, читайте в материале DK.RU.