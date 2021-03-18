«В ближайшие 5 лет программисты, конечно, останутся самыми востребованными на рынке труда»

УрФУ справедливо считается кузницей кадров для IT-отрасли на Урале. В четвертый раз в университете прошел проект «Пик IT», который объединяет студентов и экспертов ведущих ИТ-компаний.

В Уральском федеральном университете 12 марта прошел день ИТ-отрасли «Пик IT». Школьники и студенты смогли встретиться с представителями ведущих ИТ-компаний региона на 19 мастер-классах и панельных дискуссиях. В 2021 г. событие прошло в четвертый раз в онлайн- и офлайн-форматах.

Всего участие в мероприятии приняли 2,3 тыс. школьников и студентов. В этом году проведение четвертого «Пик IT» стало особенным, поскольку ему предшествовал год пандемии и самоизоляции, когда развитие онлайн-технологий шло опережающими темпами.

Представители IT-компаний и студенты обсуждали, как за последний год изменился мир, насколько профессия программиста будет востребована в ближайшие годы и какими компетенциями должен обладать сотрудник, который намерен строить свою карьеру в IT-отрасли.

Будущее за онлайн

Главным вызовом последнего года стала дистанционная работа и учеба. Эксперты уверены, что в работе онлайн много плюсов, однако ключевая сложность дистанта — отсутствие эмоций, которые свойственны совместной деятельности.

Руководитель образовательной программы «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (ФИИТ) в УрФУ Павел Егоров рассказал, что в краткосрочном периоде вынужденный выход в онлайн вызвал много хаоса и паники, однако плюсов в дистанте оказалось больше:

В долгосрочной перспективе вынужденный онлайн из-за пандемии — это было крайне полезно! Благодаря тому, что жизнь заставила нас уйти в онлайн, у всех преподавателей и студентов появились микрофоны и камеры, все научились пользоваться средствами видеосвязи, освоили zoom, discord, MS Teams. Преподаватели поэкспериментировали и поняли, что работает, а что нет. В итоге онлайн-форма обучения для многих стала привычной и нормальной. У меня есть один тренинг про коммуникации. Еще полтора года назад я полагал, что проводить его онлайн просто невозможно, ведь он про коммуникации. И вот пришел ноябрь 2020 г., и мы не задумываясь, легко провели в очередной раз этот тренинг в онлайне, и все прошло замечательно и без проблем. Без пандемии, я, вероятно, так и был бы уверен, что в онлайн его провести невозможно.

С ним согласен и заместитель генерального директора НПО «Автоматики» Евгений Шароварин. На встрече со студентами УрФУ он рассказал, что благодаря пандемии многие компании освоили те технологии, которые, по-хорошему, нужно было освоить давно:

Пандемия показала нам, что у любой ситуации есть плюсы и минусы, но выигрывает в итоге тот, кто умеет извлекать плюсы и нивелировать минусы. Это важный навык, который всем будущим инженерам крайне важно освоить. Очевидно, что в ближайшие годы онлайн не закончится, пока на смену ему не придет какая-то другая технология. Нас жизнь поставила в такую ситуацию, когда мы вынуждены были использовать перспективные технологии, причем мы не все перспективы этой технологии еще поняли, что-то только предстоит познать.

Где учиться?

Очевидно, что в ближайшие годы IT-отрасль будет одной из ведущих на рынке труда. По словам экспертов, познавать азы программирования стоит начинать еще в школе.

Екатерина Воронова, менеджер проекта ФИИТ, специалист отдела по работе с вузами и брендом работодателя в Контуре:

— IT-сфера развивается такими темпами, что мало кто может предсказать, какие специалисты будут востребованы даже через год или два. Можно предположить, что точно будет всегда актуально — уметь постоянно учиться новому. Я знаю примеры, когда родители-разработчики посвящают своих детей в мир программирования с 3-5 лет. Но не стоит воспринимать это как идеальный рецепт. Можно погружать ребенка в IT в разном возрасте, экспериментировать с форматами.

Дошкольники могут пройти курс по информатике на code.org или научиться печатать на клавиатуре на klavogonki.ru. Школьникам 1-5 классов рекомендую попробовать Кодабру или школу Yes. Ребятам из 6-8 классов можно пройти простейший онлайн-курс на stepic.org и подписаться на группу в ВК «Спортивное программирование в УрФУ». Есть IT-школа Samsung во Дворце молодежи: учат программировать на Java.

Еще можно посмотреть Кванториум, Юнит Урал, поехать в образовательные лагеря: Летнюю компьютерную школу и Летний компьютерный лагерь. Старшеклассники могут подготовиться к поступлению на технические специальности по рекомендациям студентов ФИИТа — список пабликов в ВК и каналов на Youtube есть в группе «ФИИТ в УрФУ» в ВК. Хороший вариант — готовиться к олимпиадам, чтобы поступить в УрФУ как призер без вступительных испытаний.

На сегодняшний день Уральский федеральный университет справедливо считается главной кузницей кадров для IT-отрасли. В университете существует два отделения, которые готовят айтишников. Это «Департамент математики, механики и компьютерных наук» в Институте естественных наук и математики, а также Институт радиоэлектроники и информационных технологий — РтФ.

Директор ИРИТ-РтФ УрФУ Илья Обабков рассказывает, что ежегодно только в институте РтФ скоро будут выпускать по 1 тыс. специалистов в год:

Когда стоит вопрос о выборе университета, необходимо в первую очередь посмотреть, кто заведующий кафедры или руководитель программы, а затем обратить внимание на партнеров. И важно не просто наличие партнеров, но и качество взаимодействия с ними, их вовлеченность в процесс Для нас стояла задача готовить не 20-30 специалистов в сфере IT, как это было раньше, а 100-200-400. Сейчас мы близки к показателю 1000 специалистов в год.

Павел Егоров добавляет, что уровень подготовки в УрФУ является одним из лучших в стране:

ФИИТ это совместная программа университета и Контура, но наша цель вовсе не подготовка специалистов конкретно под Контур. Наша цель — создание программы, которая была бы привлекательной для самых топовых абитуриентов. Важно оставить обучаться в Екатеринбурге как можно больше классных школьников, чтобы они не уезжали в Санкт-Петербург или Москву. Для этого мы подключаем другие ИТ-компании в качестве партнеров. Сейчас ФИИТ готовит примерно 100 разработчиков в год. В 2020 г. треть набора составили победители олимпиад.

Учеба vs Работа

Оба центра подготовки программистов в УрФУ нацелены на качественную практико-ориентированную программу, способную конкурировать со столичными вузами. Поддержка большого количества компаний-партнеров позволяет помогать студентам находить работу по специальности как можно быстрее.

Например, Контур плотно сотрудничает с УрФУ, именно поэтому так много студентов и выпускников этого вуза работает в компании:

Обычно ребята начинают со стажировки, это лучший способ попасть в компанию начинающему разработчику. В 2020 г. на стажировку пришел 61 человек. Контур оставляет в штате более 60% стажеров. То есть где-то столько студентов попадают в наш запрос «кто нам нужен прямо сейчас». Мы со своей стороны вкладываем много ресурсов в то, чтобы у студентов был такой высокий уровень подготовки и навыков: проводим собственные курсы в университете, прорабатываем программу адаптации стажеров, — объясняет Екатерина Воронова.

Эксперты уверены, что вместе с партнерами из индустрии университет дает действительно актуальное образование. Проект «Пик IT» при этом помогает встретиться всем трем сторонам, заинтересованным в трудоустройстве: вуз, работодатель и студент. Такие мероприятия — это ярмарка возможностей как для студентов, так и для компании.

Анастасия Давыдова, начальник отдела персонала УЦСБ:

— Сотрудничество университета с компаниями для студентов становится одним из самых простых и эффективных способов начать карьеру в сфере ИТ. У них появляется большой выбор между возможностями, которые предлагают разные компании, а также понимание, какие навыки необходимо развивать для работы в этих компаниях. Таким образом, студент 2-3 курса уже может попасть в компанию своей мечты и развиваться профессионально.

В основном мы работаем с УрФУ как с одним из ключевых поставщиков инженеров и разработчиков. Их компетенций сейчас достаточно, чтобы работать у нас. Однако всегда есть что развивать, поэтому мы также сотрудничаем с вузом в направлении улучшения учебных программ.

Мы проводим спецкурсы для студентов, совместно с УрФУ запускаем магистерскую программу, а также реализуем большой проект по созданию Лаборатории информационной безопасности на базе ИРИТ-РТФ. Лаборатория станет пространством, которое дает студентам возможность работать на современном оборудовании в рамках учебных проектов, а также поможет создать сообщество молодых специалистов по информационной безопасности.

В ближайшие пять лет программисты, конечно, останутся самыми востребованными специалистами. Но важно понимать, что другие инженерные специальности также очень важны. Например, в УЦСБ мы создаем инженерные решения и именно связка «специалист по информационной безопасности + программист» дает нужные рынку продукты. Благодаря такой связке разрабатываются высокоинтеллектуальные инженерные решения.

На стендовой выставке «Пик IT» было представлено 24 компании-работодателя. Встреча с будущими работодателями в неформальной обстановке помогает студентам лучше понять, как подготовиться к практике и стажировкам и как правильно составить резюме, чтобы получить желаемую вакансию:

На стендах работали люди из ИТ-компаний, которые рассказывали о своих компаниях, о том, что они предлагают студентам, какие есть стажировки, учебные программы, чем занимается компания, какие есть профессии и вакансии. Подсказывали, что нужно делать прямо сейчас, чтобы позже получилось устроиться к ним на работу. И предлагали небольшие развлечения, чтобы хорошо провести время, — подытожил Павел Егоров.

Фото: УрФУ