Сделать свою Кремниевую долину: как ученые на Урале объединились ради мегапроекта

Этой осенью в России пройдет новый конкурс грантов на учреждение и развитие пяти научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня — их создание является одной из задач нацпроекта «Наука». Подать заявку на грант собираются и учредители Уральского межрегионального НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы», который был создан в июле 2019 г. и сейчас объединяет 76 участников из Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

Как рассказал на встрече с журналистами ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров, заявка Уральского межрегионального НОЦ практически готова: создан пул проектов, которые будут поддерживаться за счет средств региональных бюджетов на субсидиарной основе, создан экспертный совет под руководством директора Института физики металлов, академика РАН Николая Мушникова.

Чтобы центр получил поддержку, нужна серьезная конкурсная заявка. Чем она сильнее, чем сильнее вовлеченность региональных властей, ученых, предприятий, тем больше шансов на успех. Мы считаем, что шансы Урала очень серьезные, — рассказал г-н Кокшаров.

Заявка на грант для научно-образовательного центра готовится в плотном сотрудничестве с Уральским отделением Российской академии наук (УрО РАН). Сейчас УрФУ и УрО РАН во многом работают как единый комплекс: у организаций есть совместные базовые кафедры, 12 совместных научных лабораторий. До 30% преподавателей вуза работают еще и в Академии наук.

Кроме того, в Уральском НОЦ органично сочетаются разные научные направления. Так, в Свердловской области традиционно сильными являются научные школы в области математики, физики, материаловедении, в Челябинской — развиты космические технологии, в Курганской — машиностроение и восстановительная медицина, напоминает председатель УрО РАН, член Наблюдательного совета УрФУ Валерий Чарушин.

Один из проектов будущего НОЦ — создание возвращаемого ракетоносителя, то, что задумал Илон Маск, — рассказывает академик.

По задумкам создателей, Уральский межрегиональный научно-образовательный центр поможет создать нечто подобное Кремниевой долине и Сколково — только в российском масштабе. Причем для нас важны не столько инструменты поддержки, сколько критическая масса: и инвесторы, и стартапы находятся в одном месте и варятся в одном соку, рассуждает ректор УрФУ. Инновационный научно-технологический центр «Татищев» станет продолжением НОЦа, сейчас университет работает над его концепцией вместе с Академией наук и правительством Свердловской области.

По большему счету, это аналог Сколково со всеми его льготами и привилегиями. Сосредоточение центров исследований и разработок крупных предприятий и промышленных холдингов. Нам важно создать эту среду. Многие элементы уже есть: инструменты поддержки, фонды, которые поддерживают стартапы, есть понимание, как формировать и воспитывать команды этих стартапов, — рассказал г-н Кокшаров.

В УрФУ хорошо зарекомендовала себя такая практика, как «Инновационный дайвинг», во время которой собирают вместе авторов различных перспективных идей: они прорабатывают инициативы вместе со специалистами университета, доводят их до ума, а затем для поддержки победителей привлекают средства различных фондов. Таким образом создано уже около 80 предприятий и проектов: от коптера-канатоходца для проверки высоковольтных линий до приборов, способных выявлять взрывчатые вещества в малейших концентрациях, а также соли тяжелых металлов в продуктах — последний проект разработан вместе с учеными Академии наук.

Наша задача — сосредоточить все формы поддержки с помощью НОЦа, чтобы здесь была настоящая точка кипения, — подчеркивает ректор УрФУ.

Научно-образовательный центр и будущий центр «Татищев» необходимы для создания наукоемких производств, говорит г-н Чарушин. В качестве примера он привел завод «Транснефть Синтез» в татарстанской ОЭЗ «Алабуга»: там построили завод по производству противотурбулентных присадок, позволяющих снизить затраты на транспортировку нефти по трубопроводу, причем от начала разработки до запуска предприятия прошло всего три года.

Если есть истории успеха, возникает и взаимное доверие. Сейчас многие предприятия не вкладываются в научные исследования, потому что не верят в успех, а любой крупный научный проект — это риск для промышленников. Но если затраты на научно-исследовательские работы измеряются десятками миллионов рублей, то на строительство завода нужны миллиарды, — рассуждает Валерий Чарушин.

Впрочем, у ученых и крупных холдингов есть совместные научные исследования. Так, университет совместно с «Росатомом» и Академией наук работают над крупнейшим проектом по новым материалам для жидкосолевого реактора и по пирохимическим способам переработки ядерного топлива, объем заказов по этим двум проектам — 600 млн руб. в этом году, а в ближайшие годы он может вырасти кратно, приводит пример Виктор Кокшаров.

Чтобы проект НОЦ был успешным, нужно как можно сильнее развивать международные научные связи, для УрФУ это одна из приоритетных задач, которую ставит Наблюдательный совет вуза под руководством Президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского. Сейчас в вузе действуют более 14 лабораторий под руководством крупных мировых ученых, насчитывается 4 200 студентов и 170 аспирантов из других стран.

Наука не может быть местечковой, региональной. Новое научное знание рождается только в общении с коллегами по всему миру, поэтому наши молодые ученые обязательно должны ездить и на стажировки, и на работу в зарубежные лаборатории. К нам уже сейчас приезжает достаточно много молодежи из-за рубежа, потому что у нас совершенное научное оборудование, хорошие научные школы. Без обмена идеями в науке невозможно, — констатируют в Уральском федеральном университете.

Фото: пресс-служба УрФУ.