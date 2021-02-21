Новые подробности визита вице-премьера Хуснуллина. Он инспектировал знаковую стройплощадку

Вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках своего визита в Екатеринбург оценил ход строительства объектов Деревни Универсиады. Подробности совещания, проходившего в закрытом формате, — в материале DK.RU.

19 февраля площадку Деревни Универсиады — 2023 в Екатеринбурге посетил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин. В рабочей встрече приняли участие полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский, руководители субподрядных организаций — генеральный директор «ЛСР. Недвижимость–Урал» Владимир Крицкий и глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. Детальную презентацию проекта провел генеральный директор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

В районе Новокольцовский к Универсиаде запланировано строительство ряда объектов, находящихся на разной стадии готовности. Гостям презентовали Дворец водных видов спорта, два комплекса общежитий для спортсменов, тренировочное поле и территорию, где в ближайшее время строители приступят к возведению еще трех комплексов общежитий, общественного и медицинского центров. Также вице-премьеру представили МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и многофункциональный конгресс-центр, построенные компанией «Синара-Девелопмент». В период Всемирной летней Универсиады на этих универсальных площадках пройдут спортивные соревнования и торжественные мероприятия.

Евгений Куйвашев рассказал Марату Хуснуллину об этапах строительства Деревни Универсиады. На площадке работают 460 человек и 125 единиц строительной техники. Для возведения Дворца водных видов спорта готово свайное поле, завезено 5 тыс. тонн металлоконструкций. Для тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками уложено почти 27 тыс. м геотекстильного полотна, что позволит в будущем сохранять поверхность ровной. Параллельно на площадке укладываются инженерные сети для благоустройства территории, строится водоотводной канал. На стадии проектирования и прохождения государственной экспертизы находятся еще три общежития, медицинский и общественный центр.

Объекты Универсиады в дальнейшем перейдут Уральскому федеральному университету им. Б.Н.Ельцина для развития научно-образовательно потенциала и увеличения количества общежитий. Проектом также предусмотрена организация рекреационных и прогулочных пространств.

Вице-премьер также познакомился с проектом комплексной застройки района Новокольцовский. Генеральный директор «Синара-Девелопмент» отметил, что помимо спортивных объектов и общежитий, на территории района будут построены жилые комплексы и студенческий кампус, а также здания общественно-делового сектора. Медицинский центр станет поликлиникой нового микрорайона, которая будет обслуживать как студентов, так и регулярных жителей.

Проект развития Новокольцовского перспективный, в будущем здесь смогут жить и работать более 20 тыс. горожан. Комплексная досуговая, социальная и деловая инфраструктура позволит минимизировать маятниковую миграцию, — подчеркнул Тимур Уфимцев.

В ходе дискуссии участники уделили большое внимание транспортной доступности района. В частности, речь шла о начале строительства транспортных развязок для запуска городского общественного транспорта.

Вице-премьер высоко оценил представленный проект комплексного развития территории Новокольцовского района, а также проект и ход строительства Деревни Универсиады, резюмировали в пресс-службе Группы Синара.

Какие еще объекты посетил в Екатеринбурге Марат Хуснуллин и какие заявления сделал, читайте в материале DK.RU.