Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.01
73,36
88,96
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге выбрали стартапы, которым дадут по 1 млн руб. на запуск

В Екатеринбурге выбрали стартапы, которым дадут по 1 млн руб. на запуск
Иллюстрация: pixabay.com

«Старт-фонд», организованный уральскими бизнесменами по главе с Ильей Борзенковым, закончил отбор конкурсных проектов. В финал вышли восемь стартапов, но деньги гарантированы не всем.

#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#СТАРТАП#НОВОСТИ

Илья Борзенков в своем фейсбук-аккаунте опубликовал список проектов-победителей, на реализацию которых «Старт-фонд» выделит деньги. Он указал, что проекты оценивали 18 экспертов. Победу присуждали по итогам питч-сессии.

В итоге деньги пойдут на реализацию таких проектов:

  • 1 место: Анна Скорина, «Гостевая семья» для социализации ребят из детских домов (проект набрал 9,4 балла);
  • 2 место: Яна Трудкова, проект по раздельному сбору мусора Ecopoint (9,2);
  • 3 место: Ростислав Сухов и Сергей Реуцкий, инклюзивное образование How2Work (8,0);
  • 4 место: Софья Ленивцева, «Ярмарка интересов» — развитие личностных качеств, soft skills у молодежи (7,9);
  • 5 место: Ангелина Сеитшаева, семейная школа «Добрый дом».

[Проект на пятом месте] шел вне конкурса и победил в народном голосовании», — пояснил Борзенков.

Он также сообщил, что еще три проекта могут претендовать на выделение средств фонда — «при наличии экономии по проектам-победителям». В этот список вошли:

  • Лев Мохирев с проектом клуба настольных игр «Игродум» (7,3);
  • Светлана Булатова с проектом авторских прогулок по Екатеринбургу «Город от первого лица» (7,2);
  • Виталий Харченко и его приложение-наставник Adaptaki (6,9).

Я уходил от личных предпочтений «нравится — дам денег/не нравится — не дам». Социальные проекты должны нравится не мне, а жителям, — пояснил свой выбор Борзенков.

Следующий пост, который Илья Борзенков разместил в своем аккаунте, дает понять, что отбор проектов будет вестись и дальше.

Кaк и ожидалось, на первом отборе проектов выявились «узкие места», поэтому мы немного перестраиваем работу фонда. Если у вас есть немного свободного времени (2 часа в неделю), умение создавать и реализовывать проекты, управленческий опыт, навыки бюджетирования — станьте, пожалуйста, нашим куратором социальных проектов. Каждую неделю (с марта) мы будем присылать вам поступившие социальные проекты. Если какой-то из них тронет вам душу и вы захотите помочь ему словом и делом, мы закрепим вас за этим проектом и вы станете его куратором, — написал бизнесмен.

Как рассказывал DK.RU, «Старт-фонд» организовали осенью 2020 г. бизнесмен Илья Борзенков, заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова, исполнительный директор AG Deltaplan Станислав Черный и журналист Маргарита Гордеева.

Цель фонда, по словам основателей, — создать «питательную среду» для неравнодушных людей, социальные инициативы которых сегодня не реализуются по причине недоступности стартового финансирования или организационных сложностей; стать для перспективных социальных проектов стартовой площадкой, своего рода социальным НИИ, где эти проекты разрабатываются, апробируются и запускаются в серию.

Рассказать о своей идее и том, как ее реализовать, можно через телеграм-канал фонда. На первый конкурсный отбор поступило 65 заявок.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Отечество в суицидальной опасности». О чем говорит суд над Навальным под портретом Ягоды«Отечество в суицидальной опасности». О чем говорит суд над Навальным под портретом Ягоды
  • 15 млн просмотров. Навальный рассказал о дворце Путина за 100 млрд руб. Главное15 млн просмотров. Навальный рассказал о дворце Путина за 100 млрд руб. Главное
  • «Нас ждут рецессия, страдания, неравенство и бедность. Это глобальные последствия COVID»«Нас ждут рецессия, страдания, неравенство и бедность. Это глобальные последствия COVID»
  • За нечищеные улицы Екатеринбурга взялась прокуратураЗа нечищеные улицы Екатеринбурга взялась прокуратура
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.