В Екатеринбурге выбрали стартапы, которым дадут по 1 млн руб. на запуск

«Старт-фонд», организованный уральскими бизнесменами по главе с Ильей Борзенковым, закончил отбор конкурсных проектов. В финал вышли восемь стартапов, но деньги гарантированы не всем.

Илья Борзенков в своем фейсбук-аккаунте опубликовал список проектов-победителей, на реализацию которых «Старт-фонд» выделит деньги. Он указал, что проекты оценивали 18 экспертов. Победу присуждали по итогам питч-сессии.

В итоге деньги пойдут на реализацию таких проектов:

1 место: Анна Скорина , «Гостевая семья» для социализации ребят из детских домов (проект набрал 9,4 балла);

, «Гостевая семья» для социализации ребят из детских домов (проект набрал 9,4 балла); 2 место: Яна Трудкова , проект по раздельному сбору мусора Ecopoint (9,2);

, проект по раздельному сбору мусора Ecopoint (9,2); 3 место: Ростислав Сухов и Сергей Реуцкий , инклюзивное образование How2Work (8,0);

и , инклюзивное образование How2Work (8,0); 4 место: Софья Ленивцева , «Ярмарка интересов» — развитие личностных качеств, soft skills у молодежи (7,9);

, «Ярмарка интересов» — развитие личностных качеств, soft skills у молодежи (7,9); 5 место: Ангелина Сеитшаева, семейная школа «Добрый дом».

[Проект на пятом месте] шел вне конкурса и победил в народном голосовании», — пояснил Борзенков.

Он также сообщил, что еще три проекта могут претендовать на выделение средств фонда — «при наличии экономии по проектам-победителям». В этот список вошли:

Лев Мохирев с проектом клуба настольных игр «Игродум» (7,3);

с проектом клуба настольных игр «Игродум» (7,3); Светлана Булатова с проектом авторских прогулок по Екатеринбургу «Город от первого лица» (7,2);

с проектом авторских прогулок по Екатеринбургу «Город от первого лица» (7,2); Виталий Харченко и его приложение-наставник Adaptaki (6,9).

Я уходил от личных предпочтений «нравится — дам денег/не нравится — не дам». Социальные проекты должны нравится не мне, а жителям, — пояснил свой выбор Борзенков.

Следующий пост, который Илья Борзенков разместил в своем аккаунте, дает понять, что отбор проектов будет вестись и дальше.

Кaк и ожидалось, на первом отборе проектов выявились «узкие места», поэтому мы немного перестраиваем работу фонда. Если у вас есть немного свободного времени (2 часа в неделю), умение создавать и реализовывать проекты, управленческий опыт, навыки бюджетирования — станьте, пожалуйста, нашим куратором социальных проектов. Каждую неделю (с марта) мы будем присылать вам поступившие социальные проекты. Если какой-то из них тронет вам душу и вы захотите помочь ему словом и делом, мы закрепим вас за этим проектом и вы станете его куратором, — написал бизнесмен.

Как рассказывал DK.RU, «Старт-фонд» организовали осенью 2020 г. бизнесмен Илья Борзенков, заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова, исполнительный директор AG Deltaplan Станислав Черный и журналист Маргарита Гордеева.

Цель фонда, по словам основателей, — создать «питательную среду» для неравнодушных людей, социальные инициативы которых сегодня не реализуются по причине недоступности стартового финансирования или организационных сложностей; стать для перспективных социальных проектов стартовой площадкой, своего рода социальным НИИ, где эти проекты разрабатываются, апробируются и запускаются в серию.

Рассказать о своей идее и том, как ее реализовать, можно через телеграм-канал фонда. На первый конкурсный отбор поступило 65 заявок.