Перестановки в свердловском минздраве. У главы появился новый заместитель

В министерстве здравоохранения Свердловской области продолжает меняться структура. У министра Андрея Карлова появился новый заместитель, он стал шестым по счету.

В руководстве министерства здравоохранения Свердловской области продолжаются кадровые перестановки. Они предусмотрены указом губернатора региона Евгения Куйвашева, который тот подписал в конце 2020 г.

Так, у главы свердловского минздрава Андрея Карлова стало больше заместителей. Шестым замом назначена Екатерина Ютяева, ранее она находилась в статусе и.о. Информация об этом появилась на официальном сайте минздрава. Ранее Екатерина Ютяева также работала в минздраве. В частности, в 2018 г. она была включена в рабочую группу регионального министерства здравоохранения по созданию центра ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний на территории Свердловской области на принципах государственно-частного партнерства.

На должности советников министра назначены Борис Вологженинов и Дмитрий Поляков.

Напомним, новым главой свердловского минздрава главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов был назначен летом 2020 г. Как рассказывал DK.RU, после вступления в должность он вернул в министерство бывшего замминистра Сергея Туркова, который был уволен предыдущим руководителем ведомства. В 2018 г. Сергей Турков стал заместителем генерального директора по развитию сети клиник «Здоровье 365». Он откровенно рассказывал в интервью DK.RU, что происходит в частной и государственной медицине Свердловской области.

Затем после проверки, проведенной федеральным ведомством 16 июня-13 июля 2020 г. и выявившей массу нарушений, было принято решение о передаче полномочий екатеринбургского горздрава в ведение области. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал Свердловскую область одним из худших регионов в стране с точки зрения организации в сфере здравоохранения, связав это с фактическим развалом системы управления, отсутствием четких документов, регламентирующих работу ведомства. После этого глава региона Евгений Куйвашев принял решение о кадровых перестановках в областном миндзраве. Андрея Цветкова, который возглавлял ведомство, перевели на должность советника губернатора по вопросам регионального здравоохранения. Также ему поручили курировать объединение горздрава с областной медициной.