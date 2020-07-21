Росздравнадзор выявил грубые нарушения при оказании помощи свердловчанам с COVID-19

Фокус внимания специалистов федерального ведомства был направлен на вопросы медпомощи пациентам с COVID-19. Результаты проверки Росздавнадзор опубликовал на своем официальном сайте. В сообщении говорится, что в ходе контрольных мероприятий комиссия выявила нарушения не только в организации медицинской помощи, но также в профилактике, диагностике и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

В частности были выявлены такие нарушения:

несоблюдение сроков проведения и предоставления результатов лабораторных исследований на COVID-19 лабораториями медицинских организаций;

низкий охват лабораторными исследованиями на COVID-19 пациентов с диагнозами ОРВИ/грипп (апрель 2020 г. — 3,3%, май 2020 г. — 10,4% населения региона);

низкий удельный вес подтверждения результатов исследований на COVID-19 при проведении ретестирования.

недостаточная интеграция медицинских информационных систем, используемых медорганизациями Свердловской области, с региональной информационной системой, что затрудняет полноценный анализ данных об оказании медицинской помощи пациенту в стационаре и на амбулаторном этапе.

Кроме того, комиссия Росздравнадзора выявила расхождение информации о перепрофилированном коечном фонде, предоставляемой Министерством здравоохранения Свердловской области, медицинскими организациями региона и Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В некоторых медицинских организациях число занятых пациентами с COVID-19 коек превышает количество перепрофилированных мест. Не все учреждения в достаточной меры оснащены необходимым медицинским оборудованием — аппаратами искусственной вентиляции легких, прикроватными мониторами и др. В ряде больниц не хватает врачей анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер и медицинских сестер-анестезистов. Имеющийся запас комбинезонов (противочумных костюмов) в половине медицинских организаций области составляет менее 7 суток, — перечислили нарушения в Росздравнадзоре.

По мнению федерального ведомства, найденные нарушения свидетельствуют «о ненадлежащем исполнении Министерством здравоохранения Свердловской области и Управлением здравоохранения Администрации города Екатеринбурга полномочий, установленных Федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части создания условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи в целях защиты прав гражданина в сфере охраны здоровья».

Сотрудники ведомства привели такие цифры: за июнь количество пациентов с предварительным диагнозом COVID-19 выросло в Свердловской области в 2,1 раза — с 3020 до 6228 случаев. В Екатеринбурге показатель был еще чуть выше — здесь с мая число пациентов выросло в 2,3 раза — с 1831 до 4147 случаев. Кроме того, повысилось и число пациентов диагнозом «внебольничная пневмония». В целом по области этот показатель вырос. Как и в случае с коронавирусом, в 2,1 раза (с 1747 в мае до 3736 случаев в июне), в Екатеринбурге — в 2,2 раза (с 728 до 1598 случаев).

По сравнению со средним многолетним уровнем заболеваемости населения внебольничными пневмониями в регионе в июне 2020 года количество пациентов с таким диагнозом выросло в Свердловской области в три раза, а в Екатеринбурге — в 4,1 раза, — отметили специалисты ведомства.

Минздрав области и екатеринбурсгкий горздрав получили предписания об устранении нарушений, параллельно результаты проверки ушли в генпрокуратуру России и федеральный Минздрав.

Отметим, что в последние дни Свердловская область стабильно входит в ТОП-5 российских регионов с самыми высокими показателями по заболеваемости. За последние сутки в регионе выявили 227 новых больных. Всего в регионе за время пандемии подтвердили диагноз у 18250 человек, 12496 пациентов выздровели, 205 умерли, напоминает JustMedia.ru

При этом министр Андрей Цветков сегодня, выступая перед Заксобранием региона, заявил, что показатели смертности могу измениться.