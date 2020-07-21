Росздравнадзор выявил грубые нарушения при оказании помощи свердловчанам с COVID-19
Внеплановую проверку свердловского минздрава и екатеринбургского горздрава проводили по поручению зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой почти месяц — с 16 июня по 13 июля.
Фокус внимания специалистов федерального ведомства был направлен на вопросы медпомощи пациентам с COVID-19. Результаты проверки Росздавнадзор опубликовал на своем официальном сайте. В сообщении говорится, что в ходе контрольных мероприятий комиссия выявила нарушения не только в организации медицинской помощи, но также в профилактике, диагностике и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.
В частности были выявлены такие нарушения:
- несоблюдение сроков проведения и предоставления результатов лабораторных исследований на COVID-19 лабораториями медицинских организаций;
- низкий охват лабораторными исследованиями на COVID-19 пациентов с диагнозами ОРВИ/грипп (апрель 2020 г. — 3,3%, май 2020 г. — 10,4% населения региона);
- низкий удельный вес подтверждения результатов исследований на COVID-19 при проведении ретестирования.
- недостаточная интеграция медицинских информационных систем, используемых медорганизациями Свердловской области, с региональной информационной системой, что затрудняет полноценный анализ данных об оказании медицинской помощи пациенту в стационаре и на амбулаторном этапе.
Кроме того, комиссия Росздравнадзора выявила расхождение информации о перепрофилированном коечном фонде, предоставляемой Министерством здравоохранения Свердловской области, медицинскими организациями региона и Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом.
В некоторых медицинских организациях число занятых пациентами с COVID-19 коек превышает количество перепрофилированных мест. Не все учреждения в достаточной меры оснащены необходимым медицинским оборудованием — аппаратами искусственной вентиляции легких, прикроватными мониторами и др. В ряде больниц не хватает врачей анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер и медицинских сестер-анестезистов. Имеющийся запас комбинезонов (противочумных костюмов) в половине медицинских организаций области составляет менее 7 суток, — перечислили нарушения в Росздравнадзоре.
По мнению федерального ведомства, найденные нарушения свидетельствуют «о ненадлежащем исполнении Министерством здравоохранения Свердловской области и Управлением здравоохранения Администрации города Екатеринбурга полномочий, установленных Федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части создания условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи в целях защиты прав гражданина в сфере охраны здоровья».
Сотрудники ведомства привели такие цифры: за июнь количество пациентов с предварительным диагнозом COVID-19 выросло в Свердловской области в 2,1 раза — с 3020 до 6228 случаев. В Екатеринбурге показатель был еще чуть выше — здесь с мая число пациентов выросло в 2,3 раза — с 1831 до 4147 случаев. Кроме того, повысилось и число пациентов диагнозом «внебольничная пневмония». В целом по области этот показатель вырос. Как и в случае с коронавирусом, в 2,1 раза (с 1747 в мае до 3736 случаев в июне), в Екатеринбурге — в 2,2 раза (с 728 до 1598 случаев).
По сравнению со средним многолетним уровнем заболеваемости населения внебольничными пневмониями в регионе в июне 2020 года количество пациентов с таким диагнозом выросло в Свердловской области в три раза, а в Екатеринбурге — в 4,1 раза, — отметили специалисты ведомства.
Минздрав области и екатеринбурсгкий горздрав получили предписания об устранении нарушений, параллельно результаты проверки ушли в генпрокуратуру России и федеральный Минздрав.
Отметим, что в последние дни Свердловская область стабильно входит в ТОП-5 российских регионов с самыми высокими показателями по заболеваемости. За последние сутки в регионе выявили 227 новых больных. Всего в регионе за время пандемии подтвердили диагноз у 18250 человек, 12496 пациентов выздровели, 205 умерли, напоминает JustMedia.ru
При этом министр Андрей Цветков сегодня, выступая перед Заксобранием региона, заявил, что показатели смертности могу измениться.
Сегодня выявлено 205 умерших от COVID-19, где это диагноз указан как первый. Будем считать, что будет примерно 360, когда все анализы подойдут. Летальность будет где-то около 1,5%, — дал свой прогнос глава свердловского Минздрава.