Областные власти забирают часть полномочий у горздрава Екатеринбурга

Правительство Свердловской области заберет у мэрии Екатеринбурга контроль над городским информационным медицинским центром. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на замгубернатора Павла Крекова. Областные власти хотят создать единую систему медицинской информации на Среднем Урале. Решение о передаче актива примут на одном из ближайших заседаний правительства.

Создание единой информационной системы, которая будет позволять быстро прослеживать каждого больного, не важно, в каком городе находится он: в реанимации, в обычном отделении, или где-то еще, — пояснил Креков.

Контроль над информационной системой горздрава может стать первым шагом со стороны областных властей по упразднению горздрава. Слухи о переходе горздрава под контроль областного Минздрава ходят давно. Связано это с тем, что взаимодействие областного и городского ведомства плохо налажено: по этой причине, например, в регионе наблюдаются расхождения статистики по заболевшим коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил перспективы подчинения медицинских учреждений города областным властям.

Функционально оба подразделения работают на один результат. Чем проще коммуникация, чем более вертикально она выстроена, тем выше эффективность, — отметил он.

Напомним, с 16 июня по 13 июля в регионе по поручению зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой проводили внеплановую проверку свердловского Минздрава и екатеринбургского горздрава, сообщал DK.RU. Проверка показала, что информационные системы, которыми пользуются свердловские больницы, недостаточно интегрированы с региональной системой, что затрудняет полноценный анализ данных об оказании помощи в стационаре и на амбулаторном этапе.

Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал Свердловскую область с точки зрения организации в сфере здравоохранения одним из худших регионов в стране, связав это с фактическим развалом системы управления, отсутствием четких документов, регламентирующих работу ведомства. На совещании в Екатеринбурге федеральный министр подчеркнул, что у него складывается впечатление о «небрежной организации» в работе ведомства, в результате губернатор, по словам собеседника издания, «обещал сделать кадровые выводы и исправить ситуацию».