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После приезда Мурашко в региональном минздраве ожидаются кадровые перестановки

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко . Иллюстрация: kremlin.ru

Критика министра здравоохранения России может привести к кадровым перестановкам в свердловском минздраве. Чиновник упрекнул ведомство в небрежной работе.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сегодня провел в Екатеринбурге несколько совещаний. На закрытой части встречи, где присутствовали, в том числе, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, губернатор Евгений Куйвашев и полпред Николай Цуканов, министр раскритиковал работу регионального минздрава. Об этом изданию «Коммерсантъ-Урал» рассказали участники закрытого совещания.

Свердловскую область с точки зрения организации в сфере здравоохранения, по их словам, назвали одним из худших регионов в стране, связав это с фактическим развалом системы управления, отсутствием четких документов, регламентирующих работу ведомства. Как сообщили изданию участники встречи, имена которых не называются, федеральный министр подчеркнул, что у него складывается впечатление о «небрежной организации» в работе ведомства, в результате губернатор, по словам собеседника издания, «обещал сделать кадровые выводы и исправить ситуацию».

Ранее в Свердловской области работала межведомственная группа специалистов, в состав которой вошли, в частности, эксперты министерства здравоохранения и Росздравнадзора. Выезды были организованы во многие российские регионы, а также за рубеж для оказания методической помощи в период эпидемии.

Мы на протяжении последних нескольких недель работали над анализом ситуации и организации помощи. Мы видим, что сегодня в целом в регионе [Свердловской области] помощь организована в соответствии с порядками. Но, поскольку по результатам и по статистическим данным мы видим, что есть вопросы, требующие донастройки и доработки по организации помощи как на амбулаторном, так и на стационарном этапе, наша работа будет связана с результатами анализа», — приводил слова Михаила Мурашко департамент информполитики главы региона.

На утреннем совещании с полпредом Николаем Цукановым сообщалось, что обстановка с распространением короновируса на Урале «остается напряженной». По данным на 17 июля, в Свердловской области зарегистрирован 301 новый случай COVID-19. Накануне в регионе выявили 349 новых случаев заболевания. Это — самый большой ежедневный прирост с начала лета. В оперштабе уверены, что виной всему — несоблюдение режима.

Автор: Анна Хлебникова
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