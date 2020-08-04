Реформа продолжается: Екатеринбургский горздрав ликвидируют, в минздраве новые лица

Екатеринбургское управление здравоохранения будет ликвидировано, вопросами здоровья горожан займется региональное министерство здравоохранения. Этот вопрос был рассмотрен сегодня на заседании заксобрания Свердловской области.

По словам заместителя главы региона Павла Крекова, такая мера улучшит финансирование в сфере здравоохранения.

Централизация управления требует воссоздания единой системы управления. С 1 января 2021 г. произойдет прекращение осуществления горздравом своих государственных полномочий и передача медучреждений в распоряжение органов власти Свердловской области. Все сотрудники горздрава будут переведены в минздрав, — отметил Креков и добавил, что внутри минздрава будет создана новая структура, которая займется вопросами здравоохранения жителей уральской столицы.

Как рассказывал DK.RU, план мероприятий по ликвидации городского управления здравоохранения состоит из трех этапов, в ведение облздрава перейдут 25 городских медучреждений. На преобразования будет потрачено 334 млн руб. Для завершения перехода потребуется еще более 700 млн руб.

По словам Павла Крекова, наш муниципалитет до этого времени оставался единственным в регионе, самостоятельно выстраивающим работу в сфере здравоохранения.

Наша область остается практически единственным субъектом, на территории которого сохранена муниципальная система здравоохранения. Вместе с тем реализация региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение», в том числе необходимость централизации управления, сохранения единой информационной системы, требует воссоздания единой государственной системы здравоохранения, — цитирует слова замгубернатора агентство ЕАН.

По словам Павла Крекова, все муниципальные медицинские учреждения будут передаваться в государственную собственность Свердловской области с имущественным комплексом. Первым шагом к объединению систем стала интеграция с 1 августа медицинского информационно-аналитического центра Екатеринбурга в информационную систему Свердловской области.

Напомним, решение о передаче полномочий екатеринбургского горздрава в ведение области было принято после проверки, проведенной федеральным ведомством 16 июня-13 июля 2020 г., выявившей массу нарушений. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал Свердловскую область одним из худших регионов в стране с точки зрения организации в сфере здравоохранения, связав это с фактическим развалом системы управления, отсутствием четких документов, регламентирующих работу ведомства. После этого глава региона Евгений Куйвашев принял решение о кадровых перестановках в областном миндзраве. Андрея Цветкова, который возглавлял ведомство, перевели на должность советника губернатора по вопросам регионального здравоохранения. Также ему поручили курировать объединение горздрава с областной медициной.

Новым главой свердловского минздрава был назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов.

Между тем, в областном ведомстве вскоре появятся новые люди. Так, по сведениям ЕАН, Андрей Карлов принял решение назначить одним из своих заместителей Сергея Туркова.

Турков возвращается, это решение министром уже принято. Вопрос о возможном назначении на аналогичную должность главврача онкодиспансера Владимира Елишева пока открыт. Еще одно важное принципиальное решение — отказ от ротации главврачей клиник Екатеринбурга. Это слишком ценные кадры, — заявил высокопоставленный источник агентства в правительстве области.

Напомним, Сергей Турков уже работал замминистра, но был уволен предыдущим руководителем ведомства Андреем Цветковым. В 2018 г. Сергей Турков стал заместителем генерального директора по развитию сети клиник «Здоровье 365». Он откровенно рассказывал в интервью DK.RU, что происходит в частной и государственной медицине Свердловской области.