Новый пост Цветкова, Курбан-байрам без массовых молитв. Главное о COVID-19 в регионе

В Свердловской области за последние сутки подтвердились 223 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе заболели 20 157 человек.

На данный момент в больницах находятся 4720 пациентов. 137 из них — в тяжелом состоянии, 124 лежат в реанимации, 64 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки в Свердловской области официально подтверждено восемь летальных случаев от коронавируса. Всего за время пандемии умерли 251 человек.

По данным на 29 июля, выздоровели и были выписаны из больниц 15 655 человек.

Поскольку в регионе остается напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции (Свердловская область занимает втору строчку по числу новых случаев среди всех регионов России), духовное управление мусульман Свердловской области решило отказаться от массовых молитв 31 июля на праздник Курбан-байрам, которые обычно проводят в мечетях.

Также сегодня стало известно, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку. При этом он получил новый пост в региональном правительстве. Андрей Цветков назначен советником губернатора по вопросам регионального здравоохранения и будет курировать объединение горздрава с областной медициной.

Новым главой регионального минздрава стал главный врач ДГКБ №9 в Екатеринбурге Андрей Карлов.

Ранее DK.RU рассказывал, что в свердловском минздраве ожидается рокировка. Об этом стало известно после того, как Свердловскую область посетил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и остался недоволен организацией работы минздрава на региональном уровне.

Также DK.RU рассказывал и о скорой ликвидации горздрава. Планируется, что в собственность Свердловской области с 1 января 2021 г. перейдут 23 муниципальных больницы Екатеринбурга. Необходимость объединения связана с тем, что взаимодействие областного и городского ведомств плохо налажено: по этой причине, например, в регионе наблюдаются расхождения статистики по заболевшим коронавирусом.