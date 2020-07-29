Министерство здравоохранения Свердловской области возглавил Андрей Карлов

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении нового министра здравоохранения Свердловской области. Им стал бывший глава детской городской клинической больницы № 9 Андрей Карлов. О кадровых перестановках губернатор сообщил в своем Instagram:

Сегодня я подписал указы о кадровых изменениях в системе здравоохранения Свердловской области. Как я уже рассказывал, мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займется Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области. Вместо него на этот пост назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов. Уверен, что Андрей Александрович Карлов отлично справится с новыми обязанностями на посту руководителя ведомства.

Губернатор поблагодарил за работу Андрея Цветкова и отметил, что на его долю выпали особенно сложные времена — период пандемии.

Отметим, что Андрей Карлов вошел в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019 по версии «Делового квартала».

Андрей Карлов окончил Свердловский медицинский институт. После окончания интернатуры по детской хирургии три года работал в Тавде общим хирургом.

В августе 1989 года Андрей Карлов поступил на работу в отделение неотложной хирургии Детской городской клинической больницы № 9, где работал главным хирургом, заместителем главного врача по хирургии. В 2006 г. возглавил ДГКБ №9. В сентябре 2020 г. Андрею Карлову исполнится 59 лет.

Кадровые перестановки в министерстве здравоохранения региона ждали после того, как глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посетил Екатеринбург и раскритиковал работу регионального ведомства: он назвал Свердловскую область с точки зрения организации в сфере здравоохранения одним из худших регионов в стране, связав это с фактическим развалом системы управления, отсутствием четких документов, регламентирующих работу ведомства. После этого стало известно, что правительство Свердловской области заберет у мэрии Екатеринбурга контроль над городским информационным медицинским центром и ликвидирует горздрав.