«Убрать эмоции и двигаться дальше». Высокинский ответил на демарш застройщиков

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на брифинге заявил, что мэрия больше не затягивает сроки выдачи градостроительной документации для новых проектов.

В течение этого года мы разработали и утвердили новое положение о принятии проектов планировки. Этот документ ранее отсутствовал. И именно он позволил с июля уйти нам от конфликтных ситуаций с точки зрения вопросов возникающих, сроков рассмотрения. И с июля этого года никаких просрочек по рассмотрению у нас уже не допускается, — сказал Александр Высокинский.

По его словам, есть основные приоритеты, которых муниципалитет придерживается при рассмотрении жилых проектов:

Мы делаем все, чтобы при подготовке новых проектов планировки территорий, градостроительных планов четко учитывался баланс: жилье, которое строится на территории города, должно быть максимально комфортным и обеспечено школами, детским садами, парковками, транспортной инфраструктурой. Не всем такая жесткая политика нравится, но мы считаем, что это единственный путь сделать проживание на территории города комфортным.

В мэрии разработали план-схему строительства соцобъектов, в которой можно будет увидеть, где и когда планируется строительство школ и садиков. Утвердить ее планируется до конца 2020 г.

Заместитель главы города по капитальному строительству Алексей Бирюлин добавил, что в мэрии прислушались к критике и утвердили новый состав архитектурно-градостроительного совета, где стало больше архитекторов, а не чиновников. А также в два раза (с 30 дней до двух недель) сократили сроки выдачи градостроительных планов земельных участков.

Речь зашла и о новой редакции Правил землепользования и застройки, которая поссорила депутатов и застройщиков:

Мы из диалога не выходили, и несмотря на коронавирусный режим находимся на телефонах. Будем предлагать убрать эмоции и двигаться дальше. Затягивать нельзя, — сказал Александр Высокинский.

Накануне мэр предложил провести депутатские слушания по градостроительной деятельности:

Логика обсуждения с депутатами предполагает, что мы должны вместе договориться о приоритетах, выразить позицию, как будем двигаться. Крайних позиций быть не может — строительный комплекс находится в непростой ситуации — это огромное количество рабочих мест, проекты, которые должны быть реализованы.

Однако ранее спикер городской думы Игорь Володин такое предложение назвал бессмысленным, писало агентство ЕАН.

Кроме того, мэрия планируется добиваться права согласовывать архитектурно-градостроительный облик строящихся зданий (этот пункт после нескольких судов не вошел в обновленную редакцию ПЗЗ):

Вместе с министерством строительства Свердловской области будем выходить с законодательной инициативой на Федеральное заксобрание, чтобы внести соответствующие изменения в Градкодекс, — заявил Высокинский.

По его мнению, ситуация с новой редакцией ПЗЗ не скажется на объемах ввода жилья в ближайшие годы. В 2019 г. мэрия подготовила граддокументации на строительство 5 млн кв. м жилья, в 2020-м — около 4 млн кв. м, разрешений на строительство выдано на текущий момент на 4 млн кв. м жилья.

Это означает, что говорить о том, что в ближайшее время может возникнуть дефицит в виду отсутствия градостроительной документации, нельзя, — заключил мэр.

Напомним, члены комиссии гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству отказались принимать изменения в ПЗЗ, разработанные мэрией в качестве меры поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса. Одно из главных нововведений — отмена действующих правил по максимальной застройке участка в 60% (40% отдается под благоустройство). Также ликвидируются отступы в 3 метра от границы участка — сейчас это расстояние отводится для дорог и благоустройства. Депутаты объяснили нежелание рассматривать этот документ тем, что нововведения приведут к уплотнению застройки и усилят нагрузку на детские сады и школы, рассказывал DK.RU.

После этого Гильдия строителей Урала приняла решение выйти из всех совместных органов, созданных с администрацией Екатеринбурга.

Комитет по строительству Свердловского Союза промышленников и предпринимателей поддержал застройщиков. Затем к ним присоединился Союз архитекторов Свердловской области. Дело дошло до губернатора.

На сайте мэрии сообщается, что новые общественные обсуждения изменений в ПЗЗ пройдут с 23 октября по 13 ноября 2020 г. Заключение будет размещено на официальном портале Екатеринбурга 4 декабря 2020 г.