«Не можем остановиться на полпути, саботировав общую работу»

Комитет по строительству Свердловского Союза промышленников и предпринимателей призвал строительное сообщество объединиться для поиска решения из ситуации, которая сложилась с рассмотрением новой редакции Правил землепользования и застройки Екатеринбурга.

Накануне другое объединение застройщиков — Гильдия строителей Урала — сообщила о своем решении выйти из всех совместных органов, созданных с администрацией Екатеринбурга, посчитав «нецелесообразным продолжение диалога с администрацией города Екатеринбурга по вопросам архитектурно-градостроительной деятельности».

Такое решение было принято после того, как 6 октября Комиссия думы Екатеринбурга по городскому хозяйству и градостроительству отказалась выносить на думу новую редакцию правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Депутаты объяснили нежелание рассматривать этот документ тем, что нововведения приведут к уплотнению застройки и усилят нагрузку на детские сады и школы.

Мы разделяем мнение об отсутствии конструктивного взаимодействия девелоперов с администрацией города Екатеринбурга, накануне озвученное Гильдией строителей Урала, и призываем все градостроительное сообщество к поиску решения из сложившейся ситуации. Настоящим обращением мы хотим привлечь внимание к необходимости объединить усилия всего общества, градостроителей и власти для того, чтобы не допустить стагнации, не допустить кризиса, не допустить стратегических ошибок в развитии строительной отрасли и, как следствие, появления дефицита доступного жилья и повышения социального напряжения. Если существующие законы не позволяют нам обеспечить условия для развития строительного сектора и экономики, для повышения качества городской среды — нужно менять закон, но ни в коем случае не отказываться от развития, — говорится в обращении СОСПП.

В строительном комитете называют приведенные депутатами аргументы об увеличении нехватки объектов социальной инфраструктуры при новом жилищном строительстве «популизмом»:

Во-первых, строительство жилья не приводит к пропорциональному росту населения в городах, — следовательно, не требует пропорционального увеличения числа социальных объектов. Основной причиной нехватки объектов социальной инфраструктуры, до сегодняшнего момента, был приоритет в освоении сельскохозяйственных земель на периферии города, где требуется дорогостоящее строительство с нуля всей необходимой для новых районов инфраструктуры. Предложенные профессионалами изменения в Правила землепользования позволят вовлечь в хозяйственный оборот большее количество земли, в том числе, сложные участки с обременениями — аварийными, ветхими, морально устаревшими объектами. Это увеличит поступление доходов в бюджет, а значит, позволит направить больше средств на развитие инфраструктуры и общественных пространств.

При этом в СОСПП подчеркивают, то ПЗЗ — не единственный документ, который потребуется изменить для развития строительной отрасли и повышения качества городской среды:

Для движения в выбранном направлении потребуется корректировка целого ряда нормативных и законодательных актов, и мы не можем позволить себе остановиться на полпути, саботировав общую работу. Все планируемые изменения в законах и градостроительных нормах направлены на то, чтобы сделать привлекательными для инвестиций центральные кварталы города, где давно имеются, но требуют восстановления и обновления инженерные коммуникации, транспортная сеть, объекты социальной инфраструктуры, жилье. Отказ от этих корректировок фактически делает невозможным реализацию программы реновации центра города, которая сегодня жизненно необходима Екатеринбургу.

Застройщики считают, что разрастание города вширь «очевидно невыгодно и нецелесообразно, а строительство в центральных кварталах остается труднореализуемым без принятия необходимых корректировок нормативных и законодательных актов». В результате «возникает риск появления дефицита земли под качественную застройку, а, следовательно, и дефицита жилья, что неминуемо приведет к повышению стоимости квадратного метра».

Обращение подписали председатель комитета по строительству, глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, председатель совета директоров «Корин Холдинга» Андрей Бриль, гендиректор ГК «Брозекс» Вячеслав Брозовский, учредитель «Малышева — 73» Игорь Заводовский, гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий, гендиректор «Стройтэка» Владимир Копылов, гендиректор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, гендиректор компании «Принцип» Геннадий Черных.

DK.RU подробно рассказывал о том, как проходил процесс изменений в ПЗЗ. Напомним, пересмотр правил застройки в Екатеринбурге инициировали застройщики. Одно из главных нововведений — отмена действующих сегодня правил на максимальную застройку участка в 60% (40% отдается под благоустройство). Также ликвидируются отступы в 3 метра от границы участка — сейчас это расстояние отводится для дорог и благоустройства.

Проект изменений в ПЗЗ вызвал широкий резонанс — многие эксперты посчитали, что это может привести к чрезмерному уплотнению застройки, не оставив достаточно места для социальных и инфраструктурных объектов. Сами девелоперы говорили, что действующие сегодня правила избыточны на фоне федеральных норм. Кроме того, по их мнению, введение новых ПЗЗ позволит более грамотно застраивать город.