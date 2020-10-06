Екатеринбургские депутаты отклонили документ, который лоббировали застройщики

Комиссия думы Екатеринбурга по городскому хозяйству и градостроительству отказалась выносить на думу новую редакцию правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Как пишет «КоммерсантЪ-Урал», соответствующее решение принято на заседании 6 октября. При этом часть депутатов посчитала, что нововведения приведут к уплотнению застройки и усилят нагрузку на детские сады и школы. По мнению членов комиссии, каждое предложение необходимо рассматривать отдельно и дифференцированно по районам.

Отметим, что накануне в екатеринбургскую гордуму поступил протест прокурора, касающийся ПЗЗ. В документе надзорного ведомства говорилось о том, что из ПЗЗ необходимо исключить норму о согласовании архитектурно-градостроительного облика строящихся зданий. При этом сами застройщики уже неоднократно оспаривали этот пункт в судах. Суды вставали на их сторону, поясняя, что необходимость согласовывать архитектурный облик строящихся объектов есть только в исторических поселениях федерального или регионального значения. Екатеринбург таковым не признан.

Депутаты рассказывали СМИ, что увидели в протесте прокуратуры возможность отказаться от принятия всех поправок, внесенных в ПЗЗ, и предлагали рассмотреть вариант исключения из действующей редакции только нормы о согласовании архитектурного облика.

Экс-главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев, который весной 2020 г. стал общественным советником мэра по градостроительным вопросам, высказывал мнение, что отказ от необходимости согласовывать, что и как будет строиться в городе — это откат в 90-е.

Я считаю, что то, что происходит сейчас с ПЗЗ — это пролоббированное застройщиками решение, которое будет иметь для города пагубные последствия, в большинстве крупных городов архитектурный облик все равно согласовывается. И здесь вопрос не в том, что это какая-то бюрократическая процедура, а в том, что эта процедура имеет важное значение, чтобы в городе накапливалась информация, — рассказывал он DK.RU.

В целом новая редакция ПЗЗ вызвала много споров. Как писал DK.RU, одно из главных нововведений ПЗЗ — отмена действующих сегодня правил на максимальную застройку участка в 60% (40% отдается под благоустройство). Также ликвидируются отступы в 3 метра от границы участка — сейчас это расстояние отводится для дорог и благоустройства. По мнению некоторых экспертов, изменения могут привести к чрезмерному уплотнению застройки. Сами застройщики такие изменения поддерживали.

Общественные обсуждения проходили с 4 августа по 8 сентября 2020 г. в онлайн-режиме, изменения одобрили большинством голосов. Затем поправки должны были пройти согласование в профильной комиссии гордумы и получить одобрение на общедумском заседании.