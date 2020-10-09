«Диалог нецелесообразен». Уральские строители разрывают сотрудничество с мэрией

Об этом стало известно сегодня из совместного заявления Гильдии и комитета.

Гильдия и строительный комитет СОСПП отзывают полномочия всех своих представителей в постоянных, а равно временных коллегиальных совещательных органах, созданных совместно с администрацией Екатеринбурга, — говорится в заявлении.

Члены организаций посчитали «нецелесообразным продолжение диалога с администрацией города Екатеринбурга по вопросам архитектурно-градостроительной деятельности».

Такое решение было принято после того, как 6 октября Комиссия думы Екатеринбурга по городскому хозяйству и градостроительству отказалась выносить на думу новую редакцию правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Напомним, депутаты объяснили нежелание рассматривать этот документ тем, что нововведения приведут к уплотнению застройки и усилят нагрузку на детские сады и школы. По мнению членов комиссии, каждое предложение необходимо рассматривать отдельно и дифференцированно по районам.

Несмотря на то, что накануне президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников высказывал предположение о том, что диалог будет продолжен, сегодняшнее заявление эту возможность нивелирует.

В течение последних двух лет в городе Екатеринбурге происходит последовательное ухудшение условий предпринимательской деятельности в сфере капитального строительства. Необоснованное затягивание сроков рассмотрения документов; создание дополнительных административных барьеров; систематические попытки переложить на бизнес выполнение муниципальных функций; использование инструмента согласования архитектурно-градостроительных решений как способ давления на застройщиков. Все эти обстоятельства многократно подтверждены актами прокурорского реагирования, решениями судов и антимонопольной службы, — говорится в совместном заявлении.

Как указывают авторы документа, профессиональное сообщество постоянно пыталось наладить диалог с администрацией Екатеринбурга, но все встречные усилия со стороны муниципалитета носили «имитационный характер».

Следует признать, что взаимодействие оказалось неэффективным. Более того, наблюдается неисполнение решений судов, протестов прокуратуры и решений инвестиционного совета при Губернаторе Свердловской области. Данные действия муниципальных руководителей ведут к снижению доступности жилья для горожан, деградации городской экономики и городской среды, невозможности выполнения целевых показателей национального проекта. Мы понимаем, что при отсутствии каких-либо изменений — как в принципах взаимодействия, так и в организационный структуре — ничего не изменится.

DK.RU подробно рассказывал о том, как проходил процесс изменений в ПЗЗ. Напомним, пересмотр правил застройки в Екатеринбурге инициировали застройщики. Одно из главных нововведений — отмена действующих сегодня правил на максимальную застройку участка в 60% (40% отдается под благоустройство). Также ликвидируются отступы в 3 метра от границы участка — сейчас это расстояние отводится для дорог и благоустройства.

Проект изменений в ПЗЗ вызвал широкий резонанс — многие эксперты посчитали, что это может привести к чрезмерному уплотнению застройки, не оставив достаточно места для социальных и инфраструктурных объектов. Сами девелоперы говорили, что действующие сегодня правила избыточны на фоне федеральных норм. Кроме того, по их мнению, введение новых ПЗЗ позволит более грамотно застраивать город, напоминает ЕАН.

Еще одним спорным пунктом оказалась норма о необходимости согласования архитектурно-градостроительного облика строящихся зданий. Сами застройщики уже неоднократно оспаривали этот пункт в судах, и выигрывали: судьи соглашались с тем, что необходимость согласовывать архитектурный облик строящихся объектов есть только в исторических поселениях федерального или регионального значения, а Екатеринбург таковым не является.

Напомним, общественные обсуждения обновленной редакции ПЗЗ проходили с 4 августа по 8 сентября 2020 г. в онлайн-режиме, изменения одобрили большинством голосов. Затем необходимо было пройти согласование в профильной комиссии гордумы и получить одобрение на общедумском заседании. Но на думу проект ПЗЗ так и не попал. Председатель профильной комиссии Александр Колесников назвал происходящее «бессовестным лоббированием со стороны строительных монстров своих узкокорыстных интересов в ущерб городу, жителям, больницам, школам и детям» (цитата по It’s My City).