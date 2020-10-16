Высокинский пытается примирить депутатов и бизнес. «Это бессмысленно», — отвечает Володин

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к городской думе с предложением провести депутатские слушания по градостроительной деятельности. Он планирует обсудить изменения в Правила землепользования и застройки города (ПЗЗ), из-за которых у городских властей возник конфликт с бизнесом, сообщает пресс-служба муниципалитета. Также на слушаниях хотят обсудить принципы формирования градостроительной политики Екатеринбурга, антикризисные меры в строительной сфере и другие вопросы. Рассматривается возможность участия в слушаниях представителей компаний-застройщиков.

Напомним, на прошлой неделе члены комиссии гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству отказались принимать изменения в ПЗЗ, разработанные мэрией в качестве меры поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса. Одно из главных нововведений — отмена действующих правил по максимальной застройке участка в 60% (40% отдается под благоустройство). Также ликвидируются отступы в 3 метра от границы участка — сейчас это расстояние отводится для дорог и благоустройства.

Девелоперы говорили, что действующие сегодня правила избыточны на фоне федеральных норм. Кроме того, по их мнению, введение новых ПЗЗ позволит более грамотно застраивать город. Застройщики считают, что разрастание города вширь «очевидно невыгодно и нецелесообразно, а строительство в центральных кварталах остается труднореализуемым без принятия необходимых корректировок нормативных и законодательных актов».

Депутаты объяснили нежелание рассматривать этот документ тем, что нововведения приведут к уплотнению застройки и усилят нагрузку на детские сады и школы, рассказывал DK.RU.

После этого Гильдия строителей Урала приняла решение выйти из всех совместных органов, созданных с администрацией Екатеринбурга. Члены организации посчитали «нецелесообразным продолжение диалога с администрацией города Екатеринбурга по вопросам архитектурно-градостроительной деятельности» и добавили:

В течение последних двух лет в городе Екатеринбурге происходит последовательное ухудшение условий предпринимательской деятельности в сфере капитального строительства. <...> Профессиональное сообщество постоянно пыталось наладить диалог с администрацией Екатеринбурга, но все встречные усилия со стороны муниципалитета носили имитационный характер.

Комитет по строительству Свердловского Союза промышленников и предпринимателей поддержал застройщиков. В своем заявлении к мэру Александру Высокинскому и спикеру гордумы Игорю Володину члены комитета СОСПП отметили, что отказ от новых правил застройки «сделает невозможным реализацию программы реновации центра города, которая сегодня жизненно необходима Екатеринбургу».

Обращение от имени комитета по строительству СОСПП подписали крупнейшие застройщики города, а именно: председатель комитета по строительству, глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, председатель совета директоров «Корин Холдинга» Андрей Бриль, гендиректор ГК «Брозекс» Вячеслав Брозовский, учредитель «Малышева 73» Игорь Заводовский, гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий, гендиректор «Стройтэк» Владимир Копылов, гендиректор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, гендиректор компании «Принцип» Геннадий Черных.

Также застройщиков поддержал Союз архитекторов Свердловской области. В тексте обращения архитекторов сказано, что строительное сообщество не может выстроить продуктивную работу с чиновниками, поскольку «вместо реальной помощи получает от администрации города или видимость поддержки, или создание административных препятствий».

А на этой неделе Гильдия строителей Урала направила обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой вмешаться в конфликт, поскольку «сложившаяся ситуация негативно влияет на достижение показателей <...> для исполнения нацпроектов».

Обновление (12.30). Спикер городской думы Игорь Володин прокомментировал предложение Высокинского. Проводить депутатские слушания по изменению правил землепользования бессмысленно, цитирует его агентство ЕАН:

Я не против того, чтобы провести депутатские слушания. Но дело в том, что у нас 27 октября следующее заседание думы. А по регламенту провести депутатские слушания мы можем не раньше, чем через 10 дней после их объявления. Нам надо оповестить депутатов, строителей, СМИ, пригласить всех. Это все есть в регламенте. И получается, что проводить эти слушания нужно будет либо в день заседания думы, либо после нее. А если мы на думе уже примем решение, то какой в слушаниях смысл? Видимо, Александр Геннадьевич не прочитал регламент работы думы и думал, что мы сможем провести слушания в течение недели, но это не так.

Володин добавил также, что не видит проблем с принятием проекта изменений на думе, «вся необходимая согласительная работа с депутатами ведется». Будет ли проект принят в том виде, в каком его предложила администрация, или туда будут внесены поправки, он не уточнил.

DK.RU продолжает следить за развитием ситуации.