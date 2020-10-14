«Под угрозой нацпроекты». Застройщики Екатеринбурга написали обращение к губернатору

Гильдия строителей Урала направила обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой вмешаться в конфликт застройщиков и мэрии Екатеринбурга, пишет «Коммерсант-Урал». Исполнительный директор АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников рассказал изданию, что причиной споров двух сторон стала новая редакция правил землепользования и застройки (ПЗЗ), принятие которой затягивает мэрия:

Мы обратились в адрес главы региона с просьбой принять делегацию застройщиков, чтобы обсудить меры, необходимые для исполнения нацпроектов. Сложившаяся ситуация негативно влияет на достижение показателей.

Напомним, пересмотр правил застройки в Екатеринбурге инициировали застройщики. Одно из главных нововведений — отмена действующих правил по максимальной застройке участка в 60% (40% отдается под благоустройство). Также ликвидируются отступы в 3 метра от границы участка — сейчас это расстояние отводится для дорог и благоустройства.

Девелоперы говорили, что действующие сегодня правила избыточны на фоне федеральных норм. Кроме того, по их мнению, введение новых ПЗЗ позволит более грамотно застраивать город. Застройщики считают, что разрастание города вширь «очевидно невыгодно и нецелесообразно, а строительство в центральных кварталах остается труднореализуемым без принятия необходимых корректировок нормативных и законодательных актов».

Как сообщал DK.RU, конфликт между застройщиками и чиновниками разгорелся с новой силой после того, как 6 октября комиссия думы Екатеринбурга по городскому хозяйству и градостроительству отказалась обсуждать новую редакцию правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Депутаты объяснили нежелание рассматривать этот документ тем, что нововведения приведут к уплотнению застройки и усилят нагрузку на детские сады и школы.

После этого Гильдия строителей Урала приняла решение выйти из всех совместных органов, созданных с администрацией Екатеринбурга, рассказывал DK.RU. Члены организации посчитали «нецелесообразным продолжение диалога с администрацией города Екатеринбурга по вопросам архитектурно-градостроительной деятельности» и добавили:

В течение последних двух лет в городе Екатеринбурге происходит последовательное ухудшение условий предпринимательской деятельности в сфере капитального строительства.

Комитет по строительству Свердловского Союза промышленников и предпринимателей поддержал застройщиков. В своем заявлении к мэру Александру Высокинскому и спикеру гордумы Игорю Володину члены комитета СОСПП отметили, что отказ от новых правил застройки «сделает невозможным реализацию программы реновации центра города, которая сегодня жизненно необходима Екатеринбургу».

Также застройщиков поддержал Союз архитекторов Свердловской области. В тексте обращения архитекторов сказано, что строительное сообщество не может выстроить продуктивную работу с чиновниками, поскольку «вместо реальной помощи получает от администрации города или видимость поддержки, или создание административных препятствий».

В пресс-службе мэрии ранее отмечали, что продолжат переговоры со всеми представителями строительной отрасли.

Союз промышленников и предпринимателей и Гильдия строителей — не единственные организации в сфере строительства, — заявили там.

Добавим, что обращение от имени комитета по строительству СОСПП подписали крупнейшие застройщики города, а именно: председатель комитета по строительству, глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, председатель совета директоров «Корин Холдинга» Андрей Бриль, гендиректор ГК «Брозекс» Вячеслав Брозовский, учредитель «Малышева 73» Игорь Заводовский, гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий, гендиректор «Стройтэк» Владимир Копылов, гендиректор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, гендиректор компании «Принцип» Геннадий Черных.