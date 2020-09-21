Новый состав и расширенные полномочия. В Екатеринбурге возрождают важную процедуру

Мэр Александр Высокинский утвердил положение об архитектурно-градостроительном совете Екатеринбурга. Постоянно действующий коллегиальный орган создается, чтобы сделать более эффективными решения по градостроительной политике и обеспечить сбалансированное развитие территории города, в соответствии со Стратегическим планом, сообщает пресс-служба мэрии.

В состав совета войдут 25 человек: чиновники, архитекторы, представитель СРО в сфере строительства.

Как рассказал DK.RU основатель архитектурного бюро Archinform Тимур Абдуллаев, который весной стал общественным советником мэра по градостроительным вопросам, возвращается официальный градостроительный совет, который имеет право принимать решения от лица городской администрации.

В его работе будет две основные новации. Во-первых, изменился состав: сейчас больше половины участников — архитекторы, чиновники представлены в меньшей степени. Второй момент — сами полномочия и вопросы, которые градостроительный вопрос будет рассматривать, расширены — он будет заниматься не только проектами, но и обсуждение градостроительных вопросов, связанных с новым генпланом, новыми Правилами землепользования и застройки.

В Екатеринбурге градостроительный совет всегда был неким официальным органом, работавшим при главе администрации. И его ценность была в статусе — это не просто профессиональное собрание архитекторов, которое дает советы. Некоторое время назад ввиду разных причин — смены глав администрации, руководящего состава — градостроительный совет сбавил темп своей деятельности, хотя официально его никто не закрывал. Просто какое-то время он не функционировал. При этом параллельно появился архитектурный совет по инициативе Союза архитекторов. И все ничего, но это общественное объединение, его решение не имеет никакого официального статуса. Профессиональные архитекторы рассматривают проект и дают рекомендации. В этом нет ничего плохого, но вопрос того, что при главе администрации должен функционировать градсовет, это не снимало, — пояснил Тимур Абдуллаев.

Новый совет называется архитектурно-градостроительным. Архитектурные вопросы на нем тоже будут обсуждаться, говорит архитектор, но в меру своей связанности с вопросами градостроительными.

Всегда есть большой соблазн направить обсуждение в сторону архитектурных деталей фасадов, а не того, может ли этот объект в принципе на этом месте появиться. Представьте: решил кто-то построить небоскреб на Площади 1905 года, этот вопрос — уже дело решенное, а градсовету будет предложено пообсуждать, какие переплеты сделать на окнах. Это же манипуляция. Поэтому совет в первую очередь называется градостроительным, а архитектурные вопросы на нем тоже будут обсуждаться, но в меру своей связанности с вопросами градостроительными, — отмечает Тимур Абдуллаев.

Напомним, что обновленные Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Екатеринбурга, которые после общественных обсуждений рассматривают депутаты Гордумы, отменяют необходимость согласования архитектурно-градостроительного облика зданий.

По мнению Тимура Абдуллаева, отказ от такой нормы — это откат в 90-е.

Я считаю, что то, что происходит сейчас с ПЗЗ — это пролоббированное застройщиками решение, которое будет иметь для города пагубные последствия, в большинстве крупных городов архитектурный облик все равно согласовывается. И здесь вопрос не в том, что это какая-то бюрократическая процедура, а в том, что эта процедура имеет важное значение, чтобы в городе накапливалась информация. Когда это является муниципальной услугой, то в единую базу попадают все объекты, которые в городе планируются к строительству. И эта база прозрачная и доступная для всех. Когда все это уходит в такое непонятное поле, это создает несколько серьезных минусов. Первое: по большому счету никто в городе не знает, что утверждается и в каком виде будет построено. Второе: информация об этом не накапливается, соответственно, нет единой базы, которая позволяет узнать планы по архитектурному развитию.

Однако, по мнению Абдуллаева, вся эта история все равно вернется на круги своя, и застройщики все еще сдают эскизные проекты в главархитектуру.