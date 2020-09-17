Суд поддержал владельца магазина, которому мэрия не согласовывала внешний облик его здания

Арбитражный суд Уральского округа признал незаконным отказ департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга согласовать архитектурно-строительный облик реконструируемого магазина «Робек» на ул. Академика Бардина, 50. Ранее ООО «Робек» в споре с мэрией поддержали Арбитражный суд Свердловской области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Как указано в материалах дела, ООО «Робек» принадлежит участок площадью 1,5 тыс. кв. м в Екатеринбурге, на ул. Академика Бардина, 50. На этом участке расположен одноименный обувной магазин.

В сентябре 2019 г. компания обратилась в главархитектуру с просьбой согласовать архитектурно-строительный облик реконструируемого здания магазина. Однако архитектурно-градостроительная комиссия при администрации Екатеринбурга по результатам рассмотрения эскизного проекта отказала в согласовании проекта реконструкции на основании пп. 5 п. 16 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального строительства».

В октябре 2019 г. главархитектура в письме «Робеку» пояснила, что отказывает в согласовании внешнего облика магазина, поскольку представленное проектное решение реконструкции фасадов «значительно повлияет на аутентичное фасадное решение и станет основанием для утраты одного из объектов города, построенного в стиле советского модернизма, а также приведет к разрушению сформированного облика линии фронта застройки улицы».

ООО «Робек», решив, что отказ является незаконным и нарушает его права и законные интересы при осуществлении экономической деятельности, оспорило его в суде. Суд сделал вывод, что у мэрии Екатеринбурга не было правовых оснований для отказа.

Суд указал, что градостроительный план на участок ООО «Робек» каких-либо ограничений и сведений об особых требованиях к застройке этой территории не содержит. Кроме того, участок не находится в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. И в отношении участка не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Также было учтено, что участок «Робека» расположен в территориальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения). Согласно установленному для данной зоны градостроительному регламенту, внешний вид здания должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику (АГО) объекта капитального строительства.

При этом требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства могут включать требования к цветовому решению внешнего облика объекта капитального строительства, к строительным материалам, определяющим внешний облик объекта капитального строительства, требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, влияющим на его внешний облик и на композицию и силуэт застройки исторического поселения (части 2.1 ст. 38 Градостроительного кодекса).

«Робек» представил эскизный проект, в котором отображены цветовое решение внешнего облика подлежащего реконструкции здания, объемно-пространственные, архитектурно-стилистические решения, соответствующие градостроительному регламенту. Департаментом не доказана законность и обоснованность оспариваемого отказа в согласовании АГО реконструируемого здания, указал суд.

Как рассказал DK.RU адвокат Андрей Саунин, данное решение продолжает судебную практику, сводящую на нет мнение администрации по внешнему облику большей части города:

Как следует из действующего законодательства, позиция архитектурно-градостроительной комиссии при администрации Екатеринбурга может ограничивать права собственников, только если такие ограничения и сведений об особых требованиях к застройке этой территории указаны в градостроительном плане земельного участка. В том числе такое мнение комиссии остается обязательным, если здание отнесено к объектам культурного наследия регионального или федерального значения.

Андрей Саунин считает такой подход суда справедливым:

Все предприниматели на деле получают равные права к застройке своих участков или реконструкции своих зданий. Уменьшается коррупциогенный фактор, отпадает необходимость что-то «решать» через «приближенных» к администрации лиц. И если экспертам действительно важен облик города, то обострится работа должностных лиц по включению зданий в реестр объектов культурного наследия.

В последний год конфликты мэрии и девелоперов, которые не могли согласовать внешний облик новых объектов, происходили неоднократно. Как рассказывал DK.RU, согласование АГО стало настоящим яблоком раздора между бизнесом и мэрией: многие застройщики, не добившись разрешения на строительство, вынуждены были судиться с администрацией. Первую большую победу в этом конфликте одержала строительная компания Prinzip.

Однако оставлять процесс АГО без надзора нельзя, считает главный архитектор Екатеринбурга в 2015-2017 гг. Тимур Абдуллаев. Он обстоятельно рассказывал в интервью DK.RU о том, что за аббревиатурой АГО скрывается не только внешний облик зданий, но и общие сбалансированные параметры, которые позволяют зданию появляться на определенном участке. Не столько эстетика, сколько обеспеченность парковочными местами, детскими садами и школами.

Между тем новые правила землепользования и застройки Екатеринбурга, которые недавно прошли общественное обсуждение, исключают эту норму. Теперь поправки должны пройти согласование в профильной комиссии гордумы и получить одобрение на общедумском заседании.