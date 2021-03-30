Алексей Орлов намерен реформировать администрацию города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил трансформировать структуру администрации города. Главным образом он предлагает убрать отраслевую принадлежность у своих заместителей — вице-мэров.

Еще одно нововведение — глава города сможет устанавливать максимально эффективную штатную численность заместителей, увеличив или, наоборот, сократив ее. Согласно проекту решения, опубликованному на сайте администрации, у мэра может быть не больше восьми вице-мэров и одного первого заместителя.

В том же документе предлагается ввести в структуру два новых департамента: социальной и молодежной политики вместо существующего сейчас комитета и Департамент организационного и документационного обеспечения.

Проект постановления рассмотрят сегодня на заседании комиссии по местному самоуправлению думы Екатеринбурга.

Напомним, Алексей Орлов занял пост мэра Екатеринбурга в конце прошлого года. Как рассказывал DK.RU, предыдущий глава города Александр Высокинский ушел в отставку. Губернатор области Евгений Куйвашев произвел рокировку: экс-мэра Екатеринбурга он назначил вице-губернатором, а Алексея Орлова, который ранее занимал эту должность, — врио мэра Екатеринбурга. 9 февраля 2021 г. депутаты практически единодушно поддержали кандидатуру Орлова на пост мэра, и он официально избавился от приставки врио.

Алексей Орлов произвел кадровые перестановке в аппарате. Так, в феврале он назначил своего нового заместителя по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам — им стал Алексей Корюков, который вернулся в мэрию из правительства региона. А с 1 марта пост первого вице-мэра Екатеринбурга занял Игорь Сутягин. Ранее он занимал должность заместителя главы города по вопросам управления имуществом.