Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.01
76,18
92,13
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Без докладов президенту. Куйвашев перераспределил обязанности своих замов

Без докладов президенту. Куйвашев перераспределил обязанности своих замов
Иллюстрация: Департамент информполитики губернатора

Своим указом губернатор Свердловской области определил круг полномочий новых заместителей, среди которых бывшие мэры Екатеринбурга и Каменска-Уральского.

#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, который определяет полномочия его новых заместителей. Так, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который ушел в отставку с поста главы города и стал замом губернатора, будет курировать вопросы стратегического планирования, анализа и прогнозирования социально-экономического развития региона. В числе его обязанностей, например — разработка величины прожиточного минимумы на душу населения Свердловской области, подготовка к проведению на территории региона Всероссийской переписи населения и предоставление господдержки инвесторам. В его ведении — министерство экономики и территориального развития и министерство инвестиций и развития.

Кроме того, экс-мэр Екатеринбурга будет исполнять обязанности губернатора региона на время отсутствия Евгения Куйвашева. Но с ограничениями: наример, не сможет формировать новые законы и отправлять доклады президенту.

Экс-мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков, который недавно стал замом губернатора, будет курировать минпромнауки, минприроды, минагропром. В числе его обязанностей — стимулирование развития промышленности в регионе, вопросы охраны природы и работа с инвесторами.

Кроме того, в документе прописаны обязанности замгубернатора Олега Чемезова, который после ухода Галины Кулаченко с поста министра финансов региона стал курировать все денежные вопросы. Он будет управлять средствами областного бюджета, контролировать госзакупки и определять поставщиков для заказчиков Свердловской области.

Как писал DK.RU, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил процесс ротации кадров в конце 2020 г. Помимо изменения схемы работы замов, произошли и другие новшества. В частности, у губернатора появились личный пресс-секретарь и советник.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бывшая замглавы свердловских судебных приставов получила 8 лет колонии за взяткуБывшая замглавы свердловских судебных приставов получила 8 лет колонии за взятку
  • Москвичи построят большой жилой квартал на берегу Исети рядом с ЦПКиОМосквичи построят большой жилой квартал на берегу Исети рядом с ЦПКиО
  • Ничего не охраняют: ФСБ и ФСО отреагировали на расследование Навального о дворце ПутинаНичего не охраняют: ФСБ и ФСО отреагировали на расследование Навального о дворце Путина
  • «Возить документы дорого и неудобно». Кому стоит уходить на электронный документооборот?«Возить документы дорого и неудобно». Кому стоит уходить на электронный документооборот?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.