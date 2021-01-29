Без докладов президенту. Куйвашев перераспределил обязанности своих замов

Своим указом губернатор Свердловской области определил круг полномочий новых заместителей, среди которых бывшие мэры Екатеринбурга и Каменска-Уральского.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, который определяет полномочия его новых заместителей. Так, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который ушел в отставку с поста главы города и стал замом губернатора, будет курировать вопросы стратегического планирования, анализа и прогнозирования социально-экономического развития региона. В числе его обязанностей, например — разработка величины прожиточного минимумы на душу населения Свердловской области, подготовка к проведению на территории региона Всероссийской переписи населения и предоставление господдержки инвесторам. В его ведении — министерство экономики и территориального развития и министерство инвестиций и развития.

Кроме того, экс-мэр Екатеринбурга будет исполнять обязанности губернатора региона на время отсутствия Евгения Куйвашева. Но с ограничениями: наример, не сможет формировать новые законы и отправлять доклады президенту.

Экс-мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков, который недавно стал замом губернатора, будет курировать минпромнауки, минприроды, минагропром. В числе его обязанностей — стимулирование развития промышленности в регионе, вопросы охраны природы и работа с инвесторами.

Кроме того, в документе прописаны обязанности замгубернатора Олега Чемезова, который после ухода Галины Кулаченко с поста министра финансов региона стал курировать все денежные вопросы. Он будет управлять средствами областного бюджета, контролировать госзакупки и определять поставщиков для заказчиков Свердловской области.

Как писал DK.RU, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил процесс ротации кадров в конце 2020 г. Помимо изменения схемы работы замов, произошли и другие новшества. В частности, у губернатора появились личный пресс-секретарь и советник.