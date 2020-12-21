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Рокировка продолжается. Куйвашев официально позвал Высокинского в правительство

Рокировка продолжается. Куйвашев официально позвал Высокинского в правительство
Иллюстрация: ДиП Свердовской области

«Любая работа нуждается в перенастройке, перегруппировке сил». Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский покидает свой пост и переходит на работу в областное правительство.

#ВЛАСТЬ#ГОРОД#НОВОСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области. Александр Высокинский принял сделанное ему предложение и займет новую должность после проведения всех необходимых процедур, сообщает департамент информполитики губернатора.

Вы, работая на посту главы Екатеринбурга, приобрели неоценимый опыт. Я считаю, что и этот опыт, и ваши компетенции позволят вам занять должность в правительстве — первого заместителя губернатора. Курирование вопросов экономики, развитие агломерации — это только малая часть того, чем предстоит заниматься. Рассчитываю, что вы в короткие сроки начнете работу, — сказал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев провел трехстороннюю рабочую встречу с Александром Высокинским и Алексеем Орловым, ранее занимавшим пост первого заместителя губернатора. Алексей Орлов покинул пост вице-губернатора и перешел на работу в мэрию Екатеринбурга.

Любая работа нуждается в перенастройке, перегруппировке сил, и особенно в непростой экономической ситуации, в которой живет наш регион, — заключил Евгений Куйвашев.

Как писал DK.RU, в Екатеринбурге началась смена власти в аппарате мэрии. 21 декабря заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов стал первым заместителем мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Ожидается, что впоследствии он займет пост главы города. А нынешний мэр перейдет на работу в областное правительство, и гордума сможет объявить конкурс на нового градоначальника.  

Автор: Анна Хлебникова
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