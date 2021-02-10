C митрополитом и губернатором. В мэрии Екатеринбурга прошла инаугурация Алексея Орлова

Новый мэр произнес клятву, держа руку на Уставе города. После этого ему вручили удостоверение главы Екатеринбурга. Торжественное мероприятие провели впервые после 13-летнего перерыва.

В Екатеринбурге прошла церемония инаугурации Алексея Орлова, которого накануне на пост главы города депутаты выбрали практически единодушно.

Гостями мероприятия стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, прокурор Светлана Кузнецова, гендиректор УГМК Андрей Козицын, экс-глава города Александр Высокинский и другие.

Председатель городской думы Игорь Володин вручил Алексею Орлову удостоверение главы Екатеринбурга, после чего градоначальник зачитал присягу:

Клянусь при осуществлении полномочий Главы Екатеринбурга соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, законы Свердловской области и Устав города Екатеринбурга, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей, — произнёс Алексей Орлов.

После данной клятвы прозвучал гимн России и Алексей Орлов официально вступил в должность руководителя уральской столицы. Любопытно, что церемония инаугурации мэра в стенах администрации прошла впервые после 13-летнего перерыва.

Евгений Куйвашев поздравил нового мэра и пообещал оказывать ему всяческую поддержку:

Мэр должен работать в команде и видеть общее развитие Екатеринбурга через призму развития региона и всей страны. Он должен сотрудничать с коллегами из мэрии, представителями бизнеса и соответствовать уровню задач. Это подготовка к 300-летию, к Всемирным студенческим играм. Это огромное количество международных мероприятий. Мне кажется, Алексей Валерьевич в полной мере отвечает этим параметрам и предложенная им программа говорит о глубоком понимании стоящих перед ним задач. Прошу вас помнить, что главное — это жители города. И безусловно, одна из основ успеха — грамотный диалог с людьми. Здесь живут умные, талантливые, разносторонние люди. Ваши предшественники сделали многое, чтобы Екатеринбург стал лучше, ухоженнее.

Ранее DK.RU рассказывал, что в своей программе развития города Алексей Орлов делал упор на пять направлений: «Екатеринбург — центр деловых коммуникаций», «город новых архитектурных решений», «умный город», «новая экономика» и «город добра и соучастия».

Мы хотим жить в городе прогресса, быть успешными и чувствовать себя в безопасности. Хотим, чтобы наши дети и внуки были здоровы, чтобы они жили благополучно и были счастливы именно в нашем городе — Екатеринбурге. Убежден: двигаясь по пяти ключевым направлениям, каждый житель сможет реализовать свой потенциал, а это — прогресс, успех, безопасность, благополучие и счастье екатеринбуржцев», — говорил новый мэр.

Также Алексей Орлов обещал вновь вернуться к вопросу строительства многострадальной второй ветки метро:

У меня контакты есть еще со времен работы в правительстве, я буду их использовать, — заявил Алексей Орлов.

фото: Администрация Екатеринбурга