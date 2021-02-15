Круговорот кадров продолжается. У мэра Екатеринбурга — новый зам из облправительства

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назначил своего нового заместителя по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. Тот вернулся в мэрию из правительства региона.

Алексей Орлов, который на прошлой неделе стал мэром Екатеринбурга, подписал распоряжение о назначении Андрея Корюкова своим заместителем по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. Эту информацию DK.RU подтвердили в мэрии Екатеринбурга. Должность была вакантна после того, как пост 18 января 2021 г. покинула Марина Андрусь. Она пришла в администрацию после избрания мэром Александра Высокинского в 2018 г., писал DK.RU, и как раз на место Андрея Корюкова.

Андрей Корюков в мэрии Екатеринбурга работал с 1997 г. Сначала занимал должность заместителя председателя комитета по экономике, затем с 2000 г. был заместителем начальника финансово-бюджетного управления, с 1 августа 2001 г. руководил финансово-бюджетным управлением, которое теперь преобразовано в департамент финансов мэрии Екатеринбурга. В 2018 г. Андрей Корюков был назначен заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области.

Напомним, кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга начались в конце 2020 г. Предыдущий глава города Александр Высокинский ушел в отставку. Губернатор области Евгений Куйвашев произвел рокировку: экс-мэра Екатеринбурга он назначил вице-губернатором, а Алексея Орлова, который ранее занимал эту должность, — врио мэра Екатеринбурга. 9 февраля 2021 г. депутаты практически единодушно поддержали кандидатуру Орлова на пост мэра, и он официально избавился от приставки врио.