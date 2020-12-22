Александр Высокинский написал заявление об отставке, депутаты ее приняли

За отставку проголосовали 34 депутата, воздержавшихся и голосов против не было. Временно исполняющим обязанности мэра стал Алексей Орлов, который до этого был первым замгубернатора.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке на имя спикера гордумы Игоря Володина. Фотографию документа опубликовал экс-депутат гордумы Нафик Фамиев в Telegram.

Все идет штатно. Это новая веха, новый этап. Нужно будет много работать, — прокомментировал теперь уже экс-мэр решение об отставке и рассказал немного о том, чем будет заниматься дальше: — Я из города никуда не ухожу, буду вести городские проекты на областном уровне. Нужно продолжать работу по метро, решать проблему со строительством школ.

Как писал накануне DK.RU, губернатор Евгений Куйвашев принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области.

Вы, работая на посту главы Екатеринбурга, приобрели неоценимый опыт. Я считаю, что и этот опыт, и ваши компетенции позволят вам занять должность в правительстве — первого заместителя губернатора. Курирование вопросов экономики, развитие агломерации — это только малая часть того, чем предстоит заниматься. Рассчитываю, что вы в короткие сроки начнете работу, — сказал Евгений Куйвашев.

Депутаты гордумы поблагодарили Александра Высокинского за совместную работу, за присвоение Академическому статуса нового административного района, пожелали «терпения и удачи на новом месте».

Напомним, Александр Высокинский занимал пост мэра Екатеринбурга с 2018 г. Его назначили на этот пост после того, как губернатор Куйвашев отменил прямые выборы мэра, из-за чего действущий тогда глава города Евгений Ройзман заявил об отставке.

Алексея Орлова, который пока зназначен исполняющия обязанности главы Екатеринбурга, будут утверждать депутаты после конкурсного отбора. Старт конкурса на пост главы города депутаты также утвердили сегодня. Первое заседание конкурсной комиссии пройдет 26 декабря. Сам конкурс состоится 1 февраля 2021 года.