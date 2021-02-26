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Пост вице-мэра Екатеринбурга занял бывший коллега Евгения Куйвашева

Игорь Сутягин
Игорь Сутягин. Иллюстрация: Екатеринбург.рф

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов продолжает кадровые перестановки в городской администрации. На пост вице-мэра он назначил Игоря Сутягина, который работал в администрации Тобольска.

#МЭРИЯ#РОТАЦИИ#НОВОСТИ

Пост первого вице-мэра Екатеринбурга с 1 марта займет Игорь Сутягин. Ранее он занимал должность заместителя главы города по вопросам управления имуществом. Эту информацию DK.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

Игорь Сутягин пришел в мэрию из областного правительства во время масштабных кадровых перестановок 2018 г. Их проводил предшественник Алексея Орлова на посту мэра Екатеринбурга Александр Высокинский. Как писал DK.RU, Игорь Сутягин занял пост вице-мэра по вопросам управления имуществом. До этого он был замминистра природных ресурсов области, в середине 2000-х работал в администрации Тобольска и в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области и по Москве вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В следующем году Игорь Сутягин публично отчитался о доходах: задекларировал 1,7 млн руб. и указал, что в собственности у него значится автомобиль Toyota Land Cruiser 200, писал DK.RU.

Напомним, кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга начались в конце 2020 г. Предыдущий глава города Александр Высокинский ушел в отставку. Губернатор области Евгений Куйвашев произвел рокировку: экс-мэра Екатеринбурга он назначил вице-губернатором, а Алексея Орлова, который ранее занимал эту должность, — врио мэра Екатеринбурга. 9 февраля 2021 г. депутаты практически единодушно поддержали кандидатуру Орлова на пост мэра, и он официально избавился от приставки врио.

На прошлой неделе Алексей Орлов назначил своего нового заместителя по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам: Алексей Корюков вернулся в мэрию из правительства региона.

Автор: Анна Хлебникова
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