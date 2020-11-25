Прокуратура отменила обязательную установку защитных экранов в такси

Таксисты доказали, что требование об обязательной установке защитных экранов незаконно. Проблема в том, что часть водителей уже успела потратиться на перегородки, расходы им никто не компенсирует.

Прокуратура Свердловской области нашла в указе губернатора, который обязывает таксистов устанавливать перегородки в машинах такси, коррупциогенные факторы.

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, выразившиеся в установлении обременительных и неясных требований для граждан и организаций при введении правила поведения при оказании услуг легковым такси и становлению зонирующих экранов и перегородок, — сказано в ответе прокуратуры.

Запрос в прокуратуру направляли юристы такси «Максим». В пресс-службе компании DK.RU рассказали, что изначально посчитали требования об обязательной установке экранов необоснованными:

Установка защитного экрана или зонирующей перегородки в такси не предусмотрена заводской конструкцией транспортных средств. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» прямо запрещает внесение таких изменений.

Там также уточнили, что указ возложил на организации, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров, обязанность по регистрации в ГИБДД изменений в конструкцию автомобилей. При этом часть водителей арендует машины, так что они не могут оборудовать автомобили защитными экранами или зонирующими перегородками.

Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям является коррупциогенным фактором. Установление в нормативном предписании коррупциогенных факторов является безусловным основанием к отмене или признанию в судебном порядке недействующим указанного нормативного положения. В связи с этим по требованию прокуратуры Свердловской области указ о перегородках в такси был изменен — обязательное требование сделали рекомендацией, — сказали в пресс-службе такси «Максим».

Как рассказывал DK.RU, 28 октября губернатор Свердловской области подписал указ, который обязывает отгородить пассажиров защитными экранами. Таксисты вышли на акцию протеста и направили в прокуратуру жалобу на такое требование.

В ГИББД отмечали, что установка перегородок действительно требует согласования в автоинспекции. При этом за отсутствие экранов юрлицам полагался штраф от 50 тыс. руб.

Часть водителей не торопилась устанавливать перегородки, другие добросовестно поставили экраны и понесли расходы до 10 тыс. руб. Уральские таксисты даже планировали направить в министерство финансов Свердловской области официальное письмо с просьбой компенсировать затраты на установку в машинах защитных экранов.

Теперь же, когда прокуратура отменила обязательное требование о защитных экранах в такси, водители могут не опасаться штрафов. При этом те, кто уже оборудовал машины перегородками, вероятнее всего, не смогут добиться компенсаций.