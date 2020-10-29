«Требование невыполнимо». Таксисты пожаловались на губернатора в прокуратуру

В такси считают требование установить перегородки, отделяющие пассажиров и водителя, превышением полномочий и говорят, что это существенно повлияет на безопасность движения.

В указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который вводит новые ограничения в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, усмотрели «коррупциогенные факторы». Сервис заказа такси «Максим» направил в прокуратуру жалобу на изменения в указ, вступившие в силу 28 октября. Речь идет о перегородках, которые необходимо установить в такси.

Юрист «Максима» Андрей Стукало считает, что установление требований к автомобилям такси — это превышение пределов компетенции, которое противоречит постановлению правительства о правилах перевозок и указу президента о мерах по борьбе с короновирусом.

Он отмечает, что установка защитного экрана не предусмотрена заводской конструкцией автомобиля. И внесение таких изменений «влияет на организацию циркуляции воздуха» в салоне, что приводит к запотеванию или обледенению задних боковых стекол и ухудшает обзор. А это, считает юрист, существенно влияет на безопасность дорожного движения.

Запрещается эксплуатация транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД МВД РФ или иных органов, определяемых правительством РФ. Таким образом, указ возлагает на организации, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязанность по регистрации в ГИБДД МВД России изменений в конструкцию автомобилей. Есть организации, которые используют автомобили такси на правах аренды. Не являясь собственником транспортного средства, они не располагают возможностью оборудовать автомобили защитными экранами или зонирующими перегородками, — поясняет Андрей Стукало.

Он считает рекомендации Роспотребнадзора для такси достаточными.

Требование оборудовать защитными экранами или зонирующими перегородками легковые такси в принципе невыполнимо. Эта мера не является существенной для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии специалисты утверждают, что такси в санитарно-эпидемиологическом плане является более безопасным средством передвижения по сравнению с общественным транспортом. Невыполнимые требования могут остановить работу такси, но тогда пассажиры пересядут в общественный транспорт и почти гарантированно будут заражены. Необходимо защитить водителей и пассажиров такси, сохранить в Свердловской области возможность передвигаться спокойно и безопасно, — полагает Андрей Стукало.

Ранее DK.RU публиковал мнение предприниматель из Екатеринбурга Романа Исхакова, который много лет занимается частным извозом. Он считает, что большинство таксистов будут ездить без перегородок «до первого штрафа».

В то же время в региональном оперштабе пояснили, что что жестких требований к материалу, из которого будет сделана перегородка, нет: «Главная цель — создать препятствие на пути распространения вируса». Контролировать соблюдение этой нормы будут межведомственные контрольные группы.