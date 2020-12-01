Крупный завод в Екатеринбурге в 2020 году получил более 200 млн руб. прибыли

Уралмашзавод отчитался о чистой прибыли в размере 211 млн руб. за 9 мес. 2020 г. В последние годы завод фиксировал исключительно убытки. Нынешнему росту помогла господдержка и прошлые заказы.

Согласно отчетности по МСФО за 9 месяцев, выручка «Уральского завода тяжелого машиностроения» (Уралмашзавод) выросла почти в 1,5 раза: с 4,8 млрд руб. до 9,3 млрд руб. EBITDA увеличилась в два раза — 1,1 млрд руб против 558 млн руб. в 2019 г., сообщает РБК Екатеринбург со ссылкой на пресс-службу УЗТМ.

По итогам 2020 г. на Уралмашзаводе прогнозируют чистую прибыль на уровне более 200 млн руб. Выручка ожидается в размере около 13,6 млрд руб.

Интересно, что в последние восемь лет Уралмашзавод не получал чистой прибыли. Так, в 2019 г. в аналогичном периоде предприятие получило чистый убыток в 1,08 млрд руб. Чтобы снизить долговую нагрузку, в конце 2019 г. завод объявил о дополнительной эмиссии акций на сумму 17 млрд руб.

На предприятии называют сразу несколько причин роста доходов: модернизация, сокращение издержек, увеличение портфеля заказов и меры господдержки. На кредиты, полученные в «Газпромбанке», с 2018 г. завод провел модернизацию основных мощностей. Это позволило внедрить новые технологии на всех этапах производства.

Параллельно с этим на заводе была начата программа повышения эффективности бизнес-процессов, которая сократила издержки. Эти два фактора повысили качество и объемы производства, снизили себестоимость готовой продукции, позволили вывести на рынок новые виды продукции.

Рост выручки в 2020 г. обеспечили контракты, полученные в 2018-2019 гг. Срок изготовления машины варьируется от 6 месяцев до года, то есть отгруженная в первом полугодии 2020 г. продукция была законтрактована в 2018-2019 гг., пояснили на заводе. Пандемия на производстве не сказалась, отмечают на УЗТМ. Завод вошел в список системообразующих предприятий, поэтому смог продолжить работу в обычном режиме.

Коронакризис значительно подорвал работу крупнейших предприятий области. Если в 2019 г. большинство из них закончили с прибылью (за исключением того же Уралмашзавода), то в 2020 г. практически у всех произошло значительное сокращение заказов, следовательно, упала прибыль, они не смогли выполнять взятые ранее кредитные обязательства.

Показательна в этом смысле история легендарного Уралвагонзавода (УВЗ, входит в корпорацию «Ростех», производство расположено в г. Нижний Тагил). Уже в середине 2020 г. из-за коронакризиса производство грузовых вагонов упало на 26% от планируемых объемов, завод был готов перевести сотрудников на сокращенную рабочую неделю. А в декабре прошла информация, что УВЗ может лишиться всех заказов на 2021 год (корпорация позже опровергла эти сведения). Кроме того, у УВЗ высокая закредитованность: из отчетности УВЗ по МСФО за первое полугодие 2019 г. следует, что долгосрочные обеспеченные и необеспеченные банковские кредиты завода составляют 88 млрд руб. (погашения в 2020–2024 гг.), краткосрочные — 19,4 млрд руб. (погашения в 2019–2022 гг.). Чтобы справиться с выплатой кредитов, государство решило увеличить для УВЗ срок кредита до 31 декабря 2029 г. без штрафных санкций, одновременно продлив и государственную гарантию.

Также DK.RU рассказывал, что кризис негативно повлиял и на титанового гиганта — корпорацию «ВСМПО-Ависма». Судя по отчету компании, по итогам третьего квартала убытки составили около 347 млн руб. против прибыли около 16,9 млрд руб. в прошлом году. В отчете уточняется, что выручка от реализации продукции на экспорт составила больше 38 млрд руб., снижение показателя к уровню прошлого года составило около 8,7 млрд руб. (–18,2%).

Чтобы стабилизировать финансовое состояние, «ВСМПО-Ависма» собиралась продавать непрофильные активы, в частности, искала покупателей на пакет акций «РусГидро», а владелец корпорации — «Ростех» — направил в Верхнюю Салду команду топ-менеджеров из Москвы, чтобы обеспечить адаптацию предприятия к новым экономическим реалиям.