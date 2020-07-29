Производство упало на 26%. УВЗ готовится отправить персонал на сокращенную рабочую неделю

Одно из крупнейших российских машиностроительных предприятий Уралвагонзавод (УВЗ, входит в корпорацию «Ростех», производство расположено в г. Нижний Тагил) готовится перевести сотрудников на сокращенную рабочую неделю. На такой шаг руководство завода подтолкнуло падение спроса на вагоны и финансовые трудности предприятия из-за пандемии коронавируса.

В пресс-службе Уралвагонзавода сообщили, что из-за падения спроса производство грузовых вагонов уже сократили на 26% от планируемых объёмом. При этом на УВЗ отмечают, что по линии гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества предприятие обеспечено работой в полном объёме.

В качестве мер по сохранению трудового коллектива и предотвращению негативных последствий оптимизации рассматривается возможность введения неполной рабочей недели. Избежать снижения заработной платы не удастся, но такая мера позволит оперативно развернуть производство при стабилизации спроса на рынке.

В пресс-службе добавили, что окончательное решение о переходе на сокращенную рабочую неделю еще не принято:

С момента выхода распорядительного документа до фактического введения режима неполной рабочей недели должно пройти не менее двух месяцев, а за это время обстановка может измениться и переход на такой режим не потребуется, так как производство будет загружено в необходимом объёме.

Промышленные предприятия Урала испытывают серьезные трудности из-за сокращения заказов в связи с пандемией коронавируса. Ранее DK.RU рассказывал, что из-за нехватки заказов Нижнетагильский завод металлоконструкций (НТЗМК) планировал перейти на неполную рабочую неделю с сокращением заработной платы сотрудников с 1 июля. Коллектив предприятия готов был пойти на митинг из-за сложной ситуации, однако руководству удалось оперативно решить вопрос. На заводе сообщили, что поставка заказов, выполнение которых планировалась в конце года, перенесли на более ранний срок. Благодаря этому с 7 июля НТЗМК вновь перешёл на полную рабочую неделю.

О проблемах с загрузкой также сообщало руководство «ВСМПО-Ависма». Из-за пандемии коронавируса в мире резко упал спрос на комплектующие для самолетов. Мощности завода были сокращены на 32%. Чистый убыток «ВСМПО-Ависма» за первый квартал 2020 г. составил 8,11 млрд. руб., сообщал DK.RU.

Чтобы обеспечить адаптацию предприятия к новым экономическим реалиям, на предприятие пригласили команду топ-менеджеров из Москвы. В середине июня появилась информация, что завод в Верхней Салде может остановить работу осенью 2020 г. из-за отсутствия заказов. Об этом сообщал Максим Кузюк, и.о. гендиректора, во время встречи с представителями профсоюза предприятия. Однако позже акционеры выступили с опровержением и отметили, что слова гендиректора являются его личным мнением и не имеют ничего общего с планами компании.

Затем на предприятии сменили руководителя. Генеральным директором «Корпорации ВСМПО-Ависма» 2 июля стал Сергей Степанов.

Президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко позже отмечал, что загрузка «ВСМПО-Ависма» обсуждается в ежедневном режиме:

Вся индустрия сжимается, и у нас объемы производства падают вдвое. Но мы делаем все возможное, чтобы заказы были достаточными, чтобы «ВСМПО-Ависма» продолжала, может быть, не очень жирную, но здоровую жизнь.

При этом восстановление отрасли и возвращение на докризисные показатели, по словам Сергея Кравченко, можно ожидать не ранее, чем через 2-3 года, напоминает JustMedia.ru.