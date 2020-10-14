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Крупнейший производитель вагонов не нашел заказчиков на следующий год

Олег Сиенко, бывший гендиректор УВЗ (в центре)
Олег Сиенко, бывший гендиректор УВЗ (в центре). Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

«Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя бы нескольких вагонов». Несмотря на проблемы со сбытом, Уралвагонзавод не остановит производство — «скорее будет отгонять вагоны в тупики».

#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

«Уралвагонзавод», входящий в состав «Ростех», пока не может найти заказы на вагоны на 2021 год, пишет РБК со ссылкой на источники. Ранее основными покупателями вагонов УВЗ были Федеральная грузовая компания («дочка» РЖД), Первая грузовая компания и СУЭК — ни одна из них не заключила контракт с Уралвагонзаводом на 2021 г. и последующие, говорят собеседники издания. В УВЗ на запрос не ответили. 

Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя бы нескольких вагонов, — говорит человек одной из логистических компаний. 

В 2020 г. также истекает срок действия 32 госконтрактов, которые УВЗ заключил в этом году — почти все с исправительными колониями № 12 и № 13 в Свердловской области. 

Избыток грузовых вагонов на российском рынке наблюдается не первый раз: в 2013 г. их количество превысило 1,2 млн единиц, вспоминает глава агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Затем кабмин запретил продлевать срок службы вагонов более чем на год, а потом запретил продолжать их эксплуатацию без ремонта, что вместе с ростом погрузки привело к дефициту вагонов. Однако в следующем году профицит вернулся из-за падения спроса на уголь. Сейчас железнодорожные операторы предпочитают брать в лизинг вагоны уже действующего парка. 

 
Однако даже если у УВЗ не будет ни одного заказа на вагоны на 2021 г. и следующие, предприятие не остановит их производство, говорит источник издания, близкий к корпорации. 

Конвейер останавливать нельзя. Цеха, которые производят металл, работают как на танки, так и на железнодорожное производство. Нельзя, остановив производство вагонов, не остановить производство военной промышленности, — объяснил он, добавив, что УВЗ «скорее будет отгонять вагоны в тупики».

В первом полугодии 2019 г. долгосрочные обеспеченные и необеспеченные банковские кредиты УВЗ составляли 88 млрд руб. (погашения в 2020–2024 гг.), краткосрочные — 19,4 млрд руб. (погашения в 2019–2022 гг.). Сообщалось. что правительство поможет Уралвагонзаводу реструктурировать займы до 2029 г.
Автор: Андрей Пермяков
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