Титановый гигант завершил третий квартал 2020 г. с многомиллионными убытками

Потеря прибыли корпорации «ВСМПО-Ависма» связана с коронакризисом. Уже первый квартал показал большие убытки – свыше 8 млрд руб., а в последующие месяцы ситуация усугубилась.

Снижение доходов титанового гиганта связано с пандемией коронавируса: основные потребители титановой продукции (прежде всего Boeing и Airbus) практически остановили производство и закупку комплектующих. Уже по итогам первого квартала 2020 г. чистый убыток «ВСМПО-Ависма» составил свыше 8 млрд руб., тогда как в 2019 г. в этот же период чистая прибыль составляла около 7 млрд руб., сообщала пресс-служба корпорации.

Из ежеквартального отчета предприятия, опубликованного сейчас, следует, что по итогам девяти месяцев выручка «ВСМПО-Ависма» составила 57,2 млрд руб., в то время как за тот же период прошлого года — около 65 млрд руб. Таким образом, падение выручки составило 7,8 млрд руб.

При этом прибыль от продаж в этом году превысила 16 млрд руб., но большие расходы — свыше 18,5 млрд руб. — проходят по статье «прочие расходы». Из-за этого предприятие ушло в минус. Так, по итогам третьего квартала убытки составили около 347 млн руб. против прибыли около 16,9 млрд руб. в прошлом году, подсчитал Znak.com.

В отчете за девять месяцев уточняется, что выручка от реализации продукции на экспорт составила больше 38 млрд руб., снижение показателя к уровню прошлого года составило около 8,7 млрд руб. (–18,2%).

Как рассказывал DK.RU, чтобы стабилизировать финансовое состояние, «ВСМПО-Ависма» собиралась продавать непрофильные активы, в частности, искала покупателей на пакет акций «РусГидро». Речь шла о миноритарной доле в 5,95%, за которые в 2018 г. титановый гигант заплатил $330 млн. Как утверждали источники «Коммерсанта», это лишь часть антикризисных мер, которые прорабатывает ВСМПО.

«ВСМПО-Ависма» входит в госкорпорацию «Ростех» и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Компания поставляет титан для предприятий авиакосмической промышленности. Среди них Boeing, Airbus и Embraer. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет — 25% плюс одна акция — Ростеху.

Отметим, что бывшим президентом и совладельцем корпорации «ВСМПО-Ависма» был Владислав Тетюхин, он руководил компанией до 2008 г., но в 2006 г. продал свои акции «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»), а на вырученные средства построил Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, который специализируется на протезировании суставов. Строительство медцентра обошлось в 4,3 млрд руб., Тетюхин вложил в него 3,3 млрд руб. Госпиталь заработал в конце 2014 г.

За этот проект в 2012 г. экспертное сообщество уральских промышленников и бизнесменов присудило г-ну Тетюхину премию «Человек года», учрежденную журналом «Деловой квартал».

В апреле 2019 г. Владислава Тетюхина не стало. Посмертно г-н Тетюхин вошел в список самых самых влиятельных персон двадцатипятилетия ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019.