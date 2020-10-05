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Правительство спасет легендарный уральский завод от просроченных долгов

Правительство спасет легендарный уральский завод от просроченных долгов
Иллюстрация: Уралвагонзавод во ВКонтакте

Правительство разрешит Уралвагонзаводу продлить кредит до 2029 г. без штрафных санкций. Ранее стало известно, что в 2020 г. объемы производства гражданской продукции на заводе сократят почти на треть.

#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

Правительство поможет корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) решить проблему с выплатой кредитов, которые предприятие оформило в ВТБ. Информация о реструктуризации займов до 2029 г. содержится в законопроекте о бюджете на 2021–2023 г., пишет РБК.

Известно, что в 2016-м и в 2017 гг. УВЗ заключил с ВТБ кредитные соглашения, которые были обеспечены государственной гарантией. Сумма кредита и срок его погашения не раскрываются, однако известно, что в 2021 г. правительство сможет продлить срок кредита для оборонного предприятия до 31 декабря 2029 г., одновременно будет продлена и государственная гарантия. Такое решение было принято 4 сентября 2020 г. на заседании правительственной комиссии, которая занимается  улучшением финансового положения предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

При этом в базе СПАРК указано, что в 2017 г. УВЗ заложил в ВТБ права требования денежных средств по договору комиссии на $263 млн (около 20 млрд руб. ), заключенному между УВЗ и «Рособоронэкспортом». В 2018–2019 гг. было зарегистрировано еще три договора залога оборудования УВЗ в ВТБ.

Из отчетности УВЗ по МСФО за первое полугодие 2019 г. следует, что долгосрочные обеспеченные и необеспеченные банковские кредиты завода составляют 88 млрд руб. (погашения в 2020–2024 гг.), краткосрочные — 19,4 млрд руб. (погашения в 2019–2022 гг.). 

Правительство уже помогало УВЗ в 2017 г. реструктурировать часть долговых обязательств. Тогда заводу предоставили госгарантии на 25,7 млрд руб., что позволило рефинансировать долги по кредитам дочерних предприятий «ЧТЗ-Уралтрак» и «Уралтрансмаш». В частности, госгарантия позволила взять кредит в Газпромбанке на погашение долга в Альфа-банке.

Ранее DK.RU рассказывал, что УВЗ испытывает трудности с реализацией своей гражданской продукции: из-за падения спроса в 2020 г. производство грузовых вагонов сократили на 26% от планируемых объемов. При этом на УВЗ отмечали, что по линии гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества предприятие обеспечено работой в полном объеме.

В правительстве уже поднимали проблему сильной закредитованности предприятий оборонки.  В конце 2019 г. у президента Владимира Путина прошло совещание с банкирами. По итогам встречи глава ВТБ Андрей Костин рассказывал, что закрытый указ президента подразумевает для ОПК «активное участие бюджета и льготную реструктуризацию со стороны ведущих банков».

Автор: Екатерина Тарханова
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