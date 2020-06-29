Титановый гигант «ВСМПО-Ависма» готовится к продаже активов на 20 млрд руб.

Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» готовится к продаже непрофильных активов, чтобы стабилизировать финансовое состояние компании. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, «ВСМПО-Ависма» начала искать покупателей на пакет акций, которым владеет в компании «РусГидро». Речь идет о миноритарной доле в 5,95%, за которые два года назад титановый гигант заплатил $330 млн.

После сообщений о возможной сделке акции «РусГидро» начали падение на бирже, с 22 июня они потеряли 10% и опустились до 0,75 руб. за штуку. Рыночная цена всего пакета «ВСМПО-Ависмы» сейчас оценивается примерно в 19,3 млрд руб.

Источники издания утверждают, что решение о продаже непрофильного актива связано с тяжелой финансовой ситуацией в титановой компании, а будущая сделка является лишь частью антикризисных мер, которые прорабатывает ВСМПО.

В «ВСМПО-Ависме» и «РусГидро» не стали комментировать информацию о готовящейся сделке.

Напомним, «ВСМПО-Ависма» приобрела миноритарный пакет акций «РусГидро» два года назад, когда бумаги компании стоили 0,75 руб. за штуку. Тогда в ВСМПО рассказывали, что инвестиция является портфельной и компания планирует получать доход от дивидендов и роста актива.

Добавим, что начало 2020 года оказалось очень сложным для крупнейшего производителя титана. Из-за пандемии коронавируса в мире резко упал спрос на комплектующие для самолетов. Чистый убыток «ВСМПО-Ависма» за первый квартал 2020 г. составил 8,11 млрд. руб., сообщал DK.RU.

Чтобы обеспечить адаптацию предприятия к новым экономическим реалиям, на предприятие пригласили команду топ-менеджеров из Москвы, а и.о. гендиректора «ВСМПО-Ависмы» был назначен Максим Кузюк.

В условиях неопределенности мы планируем жизнедеятельность наших заводов буквально «на ходу»: информация с рынков сбыта меняется ежедневно, с учетом этих изменений еженедельно корректируются производственные планы, наши продажи-закупки пересматриваются каждый месяц, — рассказывал он.

В середине июня появилась информация, что завод в Верхней Салде может остановить работу осенью 2020 г. из-за отсутствия заказов. Об этом сообщал Максим Кузюк во время встречи с представителями профсоюза предприятия. Однако позже акционеры выступили с опровержением и отметили, что слова гендиректора являются его личным мнением и не имеют ничего общего с планами компании.

«ВСМПО-Ависма» входит в госкорпорацию «Ростех» и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Основные потребители титановой продукции — Boeing и Airbus — в течение последних месяцев практически остановили производство и сообщили о том, что в ближайшее время будут снижать объемы закупок.

На предприятии отмечали, что по итогам кризиса падение производства будет значительно сильнее, чем снижение объемов сбыта. В 2020 г. «ВСМПО-Ависма» пересмотрела производственный план и решила сократить на 32% мощности заводов.