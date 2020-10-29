Госипотеку продлят, застройку уплотнят. Какие в этом выгоды? Дайджест рынка недвижимости

Главные события, произошедшие в стройсфере Екатеринбурга за две недели: старты новых проектов, резонансные решения властей, которые повлияют на будущее города, прогнозы и аналитика — на DK.RU.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Депутаты утвердили изменения в правилах застройки Екатеринбурга

Главным событием на рынке недвижимости и жилищного строительства Екатеринбурга стало принятие гордумой новых правил землепользования и застройки города (ПЗЗ). Напомним, документ был представлен общественности несколько месяцев назад. Как писал DK.RU, он появился по инициативе застройщиков, которые потребовали привести ПЗЗ в соответствие с федеральными нормами, в частности, предлагалось увеличить коэффициент строительного использования территории (КСИТ). Изменения вызвали споры при обсуждении. Противники документа упирали на то, что строительство инфраструктуры не успевает за возведением новых жилых кварталов.

Уже сегодня в Екатеринбурге дефицит в 60 тыс. школьных мест, на решение проблемы понадобится 60 млрд руб. Можно ли деньги от налогов застройщиков, которые получит бюджет города, направить на решение этой проблемы? На этот вопрос ни мэр Высокинский, ни его заместитель Бирюлин не смогли ответить утвердительно. Как и не смогли озвучить четких планов городской администрации по переходу на работу школ в одну смену (поручение президента), — написал по итогам заседания гордумы депутат Михаил Вечкензин.

В свою очередь представители строительной отрасли заявили, что без принятия документа отрасль столкнется с кризисом, и это плохо скажется на экономике всего города. От лица строителей на заседании выступил Вячеслав Трапезников, глава Гильдии строителей Урала. Он заявил, что КСИТ, которого добиваются застройщики, уже сейчас действует практически для всей застройки в Екатеринбурге.

Только сейчас это делается через сложный, инвестиционно убивающий механизм утверждения проекта планировки. Строители просто обратились к главе с просьбой формализовать процесс, потому что город действительно строится в этом КСИТе, — сказал Трапезников.

Также, по словам Вячеслава Трапезникова, увеличение КСИТ повысит интерес банков к инвестированию средств в екатеринбургские стройки.

Это оживит данный сектор экономики, в том числе и ускорит освоение перспективных территорий, а также участков, застроенных ветхим жильем, — найти деньги на расселение людей станет гораздо проще, — резюмировал Трапезников.

В итоге за принятие новых ПЗЗ проголосовали 24 депутата, против были пятеро.

Льготную ипотеку продлили до середины 2021 г.

Отметим, поддержание и оживление строительного сектора экономики — одна из главных на сегодня задач, стоящих перед правительством России. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Он выступал на VII международном форуме 100+ TechnoBuild, который прошел в Екатеринбурге на прошлой неделе.

Строительная отрасль — одна из главных опор экономики. Поэтому правительству было важно создать механизм государственной поддержки, который позволит компаниям не потерять обороты, — отметил Владимир Якушев. — Мы максимально сохранили бюджетную инвестиционную программу, касающуюся дорожного и гражданского строительства, запустили льготную ипотеку, выполняем все намеченные мероприятия в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Продление льготной ипотеки стало еще одним важным событием рынка недвижимости. Постановление о новых сроках подписал премьер России Михаил Мишустин 27 октября. Условия остаются прежними: ипотечный кредит по ставке 6,5% годовых выдается на покупку жилья в новостройках. Максимальный размер кредита для Свердловской области — 6 млн руб. Первоначальный взнос за квартиру совершает сам покупатель — не ниже 15% стоимости приобретаемого жилья.

Льготную ипотеку можно оформить в большинстве коммерческих банков: разницу между рыночной и льготной ставкой кредита оплачивает государство. По расчетам властей, продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн руб. При этом 152 тыс. кредитов на 303 млрд руб. заемщики могут получить еще в 2020 г.

Напомним, введение льготной ипотеки инициировал президент России Владимир Путин — как одну из мер поддержки населения и строительной отрасли во время пандемии. Госпрограмма стартовала 17 апреля. За время ее работы россияне получили 230 тыс. займов на общую сумму 669 млрд руб. Предполагалось, что льготные условия будут действовать до 1 ноября. Теперь срок программы продлили — до 1 июля 2021 г.

Застройщики уверены, что решение продлить программу госипотеки поддержит отрасль.

С апреля программа показала свою эффективность, поддержав строительную отрасль платежеспособным спросом и обеспечив гражданам возможности для решения квартирного вопроса. В условиях нестабильной финансовой ситуации, связанной в том числе с последствиями пандемии, ипотека стала ключевым инструментом для приобретения жилья, — говорит Данил Кузнецов, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс».

Девелопер отмечает, что сегодня объем сделок с участием ипотеки достигает 80%. Продление программы позволит застройщикам сохранить все планы по объемам строительства и вводу жилья.

Между тем, эксперты рынка недвижимости, в целом положительно оценивая льготную ипотеку, говорят и о негативных эффектах. Главный из них — цены на жилье пошли в рост, что невыгодно потребителям. Как писал DK.RU, недвижимость в регионах с апреля, когда запустили программу госипотеки, уже подорожала в среднем на 7%. До конца года прогнозируется подорожание жилья еще на 3-5%, что окончательно исчерпает плюсы от введения льготной ипотеки, — считает управляющий директор аналитического управления банка «Открытие» Константин Енин.

Что касается ставки, сейчас она наиболее адекватна.

Пока ставка в 6-6,5% выглядит привлекательной для многих потенциальных покупателей квартир, которые привыкли к более высоким показателям. Эмоционально это работает на принятие решений о выходе на рынок жилья, — считает руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. — Но доступность кредитов — это не только размер ставок, но и уровень доходов населения. И пока разумного баланса здесь не наблюдается.

Не только жилье. На Форуме 100+ обсудили промышленное строительство

VII международный форум 100+ TechnoBuild также можно отнести к важнейшим событиям отрасли. Эксперты обсуждали самые актуальные вопросы: от важности зеленых зон в градостроительной политике и восстановления исторических зданий до наследия, которое Универсиада оставит Екатеринбургу, и роли храмов в жизни современных городов.

В числе прочих состоялась стратегическая сессия «Промышленное строительство как драйвер развития экономики». Ее участники, среди которых был и профильный федеральный министр, обсудили зависимость показателей гражданского строительства от эффективности промышленного строительства, а также меры, необходимые для развития всего стройкомплекса в текущих экономических условиях.

Строительная отрасль — одна из главных опор экономики. Поэтому правительству было важно создать механизм государственной поддержки, который позволит компаниям не потерять обороты, — отметил Владимир Якушев. — Мы максимально сохранили бюджетную инвестиционную программу, касающуюся дорожного и, гражданского строительства, запустили льготную ипотеку, выполняем все намеченные мероприятия в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Министр подчеркнул, что реализация нацпроекта тесно связана с промышленным строительством и зависит от него. «Новые производства не только обеспечивают населению современные рабочие места, но двигают вперед стройиндустрию, обеспечивая выполнение плановых показателей», — прокомментировал министр.

В Свердловской области высокую результативность строительной отрасли обеспечивает комплекс высокотехнологичных предприятий по производству строительных материалов. Регион производит практически все виды материалов, которые сегодня применяются при возведении разных объектов. Только лишь «Атомстройкомплексу» — одному из крупнейших затройщиков региона — принадлежит 11 заводов, производящих силикатный кирпич, твинблоки, ЖБИ, базальтовую изоляцию и другие базовые для строительства материалы.

В этом году компания завершает строительство нового цементного завода проектной мощностью 500 тыс. тонн в Сысертском городском округе. Построенное с нуля производство будет снабжать высокомарочным цементом строительные площадки как самого «Атомстройкомплекса», так и других девелоперов.

Мы построили цементный завод рядом с уже существующим производством извести. Общая сырьевая база, персонал и логистические возможности позволили нам создать компактное, высокоэффективное и экологичное предприятие, которое даст развитие новому промышленному кластеру и развитию смежного сервиса — производства сухих строительных смесей, брусчатки, ЖБИ, фасовки и розничной торговли цементом, — рассказал Павел Кузнецов, глава промышленного сектора в структуре «Атомстройкомплекса».

Помимо выгод для собственно строительной отрасли новое производство помогает и в целом экономике региона — в первую очередь, за счет создания рабочих мест, что позволяет поддерживать в регионе платежеспособный спрос. В том числе — и на объекты недвижимости.

Отметим, что еще одно промышленное производство «Атомстройкомплекса» — завод стеновых газобетонных блоков «Теплит» — вошел в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». DK.RU неоднократно рассказывал о возможностях для оптимизации, которые открываются перед заводами за счет участия в этом нацпроекте. Как показывает практика, после внедрения инструментов, предлагаемых в рамках нацпроекта, повышается качество и увеличивается выработка продукции — предприятием в целом и каждым работником, что в итоге приводит к увеличению зарплаты и сохранению платежеспособности населения.

Участие в нацпроекте дает возможность предприятиям получать аудиторскую и финансовую поддержку для повышения эффективности работы, достигать устойчивого производственного роста и тем самым вносить вклад в развитие экономики региона. Для «Атомстройкомплекса» это уникальная возможность получить практический опыт и знания, которые будут применяться и на других заводах компании для усовершенствования и оптимизации производственных процессов. Развитие местных обеспечивающих заводов, особенно по изготовлению базовых стройматериалов, позволит в целом укрепить устойчивость строительной отрасли региона — драйвера восстановления темпов экономического роста, — подчеркивает глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

Правительство цифровизует сферу недвижимости

Между тем, российские власти стараются сделать все, чтобы населению было проще обзавестить новой недвижимостью (и избавиться от старой). На это, в частности, рассчитан цифровой сервис получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Благодаря внедрению федеральной государственной информационной системы ЕГРН (ФГИС ЕГРН) по всей стране, теперь получить документ можно будет онлайн — на все про все уйдут минуты, обещает вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по всей стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. Сегодня, в соответствии с законодательством, получение выписки о правах занимает три дня, а при переходе на новую систему оно будет занимать от 30 секунд до нескольких минут, — пояснила вице-премьер.

Проще будет оформить и другие госуслуги в сфере оборота недвижимости: регистрацию прав собственности, договоров ипотеки, постановку на кадастровый учет и другие процедуры. Сервис позволит пользователям оперативно получать информацию о характеристиках объектов недвижимости, проверять собственников или уточнять наличие обременений перед сделкой с недвижимостью.

Население страны станет активнее участвовать в градостроении

Вовлечь население процесс продажи и покупки жилья — далеко не единственная задача, которую ставит перед собой правительство России. Власти хотят максимально привлечь жителей страны к процессу обустройства территорий. И речь сейчас не о субботниках.

Одна из целей, прописанных в нацпроекте «Жилье и городская среда», — к 2024 году увеличить до 30% долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Это важно, чтобы получать общественные пространства, которые будут в равной степени удовлетворять и горожан, и девелоперов, и способствовать в целом развитию городов.

Для реализации этой цели Минстрой РФ и Агентство стратегических инициатив совместно с девелоперскими компаниями из разных регионов России, дизайнерами, урбанистами разработали Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды. В создании документа принимали участие и эксперты «Атомстройкомплекса» — поскольку у компании уже наработан опыт подобного взаимодействия с населением.

Практики уральского застройщика и федеральные инициативы подробно обсудили на форуме 100+ TechnoBuild. Руководитель образовательных программ центра городских компетенций АСИ Илья Токарев отметил, что в Стандарте подробно описано порядка 20 форматов работы с жителями. Практики, включенные в документ, — это обязательный минимум для девелоперов при разработке проектов развития территорий. По словам представителя АСИ, основная причина недовольства жителей изменениями в городской среде заключается в том, что на этапе разработки концепции проекта не учитывалось их мнение.

Инструменты, собранные в Стандарте, помогут свести негатив на нет, — при условии их постоянного использования, уверены авторы документа.

Вовлечение горожан в процесс развития общественных пространств является для нашей компании обязательным этапом предпроектных работ, — рассказала заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова. — Мы использовали разные инструменты работы с жителями и пришли к выводу, что наиболее качественную информацию дают индивидуальные опросы горожан или небольших групп о сценариях поведения на определенной территории. А наиболее точные данные проектировщики получают, наблюдая за людьми в той или иной городской среде.

По ее словам, ни один массовый опрос в интернете не даст столько информации, сколько контактное взаимодействие с фокус-группой. «Да, время проектирования объекта возрастает в 1,5-2 раза, но зато люди получат то, что хотят, и в итоге будут довольны», — подчеркнули специалисты «Атомстройкомплекса».

Екатеринбург станет первым городом в России, где построят жилой комплекс по новому стандарту

Обсуждался на строительном форуме и еще один градостроительный документ, который Минстрой РФ намерен запустить в работу — Стандарт комплексного освоения территорий. Его федеральное министерство разработало совместно с госкомпанией «Дом.РФ» и КБ STRELKА. В документе объемом 10 томов впервые подробно изложены конкретные параметры застройки, формирующие психологически комфортную для человека среду, адаптивную к меняющимся социальным и экономическим условиям. Параметры описывают профили улиц, базовую высотность, планировочные и функциональные особенности домохозяйств и т. д.