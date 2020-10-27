«Из-за пандемии из Москвы уехали 2,5 млн человек. Для других городов это шанс их удержать»

«Как же это сделать? Вкладываться в зеленую инфраструктуру». Как правильное проектирование общественных пространств поможет выиграть вдолгую и бизнесу, и экономике, и людям.

Строительство различных объектов недвижимости на территориях парков и скверов — одна из самых больных для Екатеринбурга тем, которая порождает сильные протесты со стороны граждан, отстаивающих зеленые территории — их в городе и так не хватает. Один из самых ярких примеров — попытка построить храм святой Екатерины в сквере возле театра Драмы, от которой отказались после массовых протестных акций в мае 2019 г. В этом году граждане уже готовы протестовать против строительства бассейна в парке возле УрГУПСа.

При этом в долгосрочной перспективе сохранение существующих зеленых пространств и создание новых выгодны не только людям, качество жизни которых растет, но и бизнесу, чьи активы дорожают. Почему так происходит и как перейти к зеленой экономике, рассказывает Андрей Лыков, ведущий эксперт по энергомоделированию и зеленой сертификации зданий в компании HPBS:

— Зачем нам нужна зеленая инфраструктура, почему нам нужно бороться за нее и как она спасает наши жизни каждый день? Из-за пандемии из Москвы уехали более 2,5 млн человек, и я не исключение.

Плохо для Москвы потерять такое количество квалифицированных кадров, но эти миллионы людей уехали по своим малым и средним городам, и у тех выпал отличный шанс удержать этих людей, их идеи и креативность. Как же их удержать?

Использовать современные устойчивые технологии в развитии инфраструктуры и строительстве. Зеленая инфраструктура — лишь часть зеленой экономики, но она очень показательна для граждан. Зачем вообще переходить на зеленую экономику? Владелец инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк в своем ежегодном обращении к предпринимателям писал, что стоит обратить особое внимание на изменение климата и на изменение экономики, к которому оно ведет. Такие компании, как BlackRock, инвестируют свои деньги на десятки лет, и грамотные общественные пространства также требуют долгосрочных инвестиций. Для того чтобы их привлечь, необходимо переходить на принципы зеленой экономики.

Не стоит бояться зеленой экономики как чего-то непонятного. Ее можно объяснить просто: достаточно запомнить равносторонний треугольник, на вершинах которого находятся человек, природа и экономика. Зеленая экономика должна приносить пользу в равной степени всем им.

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Современные территории должны быть спроектированы с учетом концепции устойчивого развития (продуманная концепция энергоэффективности, умный выбор местоположения, доступность общественного транспорта, пешеходные и общественные зоны, компактное планирование и ряд других). Используя идеи этих пространств, мы повышаем добавочную стоимость данной территории, которая распространяется также на близлежащие постройки, у которых есть доступ к этой инфраструктуре. Пример — парк Галицкого в Краснодаре. В радиусе 1,5-2 км от него стоимость недвижимости возросла на 14-15%, учитывая ее одинаковый класс.

Кто же в целом выигрывает от таких решений? Застройщик: при тех же технологиях и таком же классе жилья при доступе к зеленой инфраструктуре спрос на него будет значительно выше.

Выигрывают города, так как они могут привлекать дополнительные средства бюджета за счет повышения кадастровой стоимости жилья вокруг зеленой инфраструктуры. Она служит точкой притяжения для бизнеса и клиентов, и от этого бизнеса идут отчисления в бюджет. Парк Галицкого стал точкой притяжения не только регионального, но и федерального масштаба.

Как снизить вредное воздействие на человека с помощью зеленых пространств

Буквально в этом месяце в Ванкувере отдел жилищно-коммунального хозяйства получил премию лидерства от канадского совета по экологическому строительству. Ванкувер — лидер в использовании зеленых технологий в инфраструктуре. Глава этого отдела дал совет муниципалитетам и главам городов: нужно учитывать принципы устойчивого развития в долгосрочных стратегиях строительства и модернизации зданий и инфраструктуры. Также стоит создавать планы по использованию альтернативных источников энергии в городских масштабах. Мы забыли о человеке. Наш организм можно разделить на набор систем, которые взаимодействуют не только между собой, но и с окружающей средой, и наше здоровье напрямую отражает это. Используя концепцию устойчивого развития в строительстве, мы можем программировать и прогнозировать это воздействие на человека на десятки лет.

Природа — наш актив. который мы научились переводить в энергию при помощи различного рода электростанций. А с помощью экосистемных услуг в городах мы научились рационально использовать эти активы и научили граждан рационально, непотребительски относиться к природе.

В США было много исследований о влиянии зеленой инфраструктуры на жизнь человека: города поделили на зоны, и в зонах с более плотным озеленением жители гораздо реже жаловались на респираторные заболевания. Также исследования подтверждают, что зелёные зоны влияют на качество нашего ментального здоровья, и это особенно важно для больших городов, так как в них доступ к зеленым зонам на природе сильно ограничен.

С чего же начать и как использовать силу природы в проектировании? Для начала мы используем математическое моделирование, смотрим на ветровые нагрузки, нагрузки солнечной радиации именно в привязке к местоположению, чтобы понять, будет ли горожанам комфортно на этой территории. Также мы можем прогнозировать, будет ли комфортно в будущем с учетом изменения климата.

Далее мы опираемся на международные стандарты для различных ландшафтов и открытых территорий. Есть стандарты, сертифицированные американской компанией Sites — они требуют меньше воды и электроэнергии на содержание, поддерживают местное биоразнообразие, улучшают качество воздуха и доступ людей к нему на природе. Основные принципы всех международных сертификаций и стандартов:

Не навреди!

Проектируйте с учетом местной природы и культуры

Проектируйте как для нынешнего, так и для будущих поколений

Адаптируйтесь под демографические и экологические изменения

Используйте системный и коллаборативный подход в проектировании.

Интегрируйте и поддерживайте развитие новых технологий.

Стандарты советуют нам опираться на следующую иерархию принятия решений: мы либо сохраняем ту природу, что имеем, либо воссоздаем утраченное, либо создаем новое.

Примером служат городские фермы. Это может быть территория парка с особыми условиями использования, где активные горожане будут выращивать культуры, скорее всего, с согласованием администрацией парка. Это привязывает людей к месту и воспитывает рациональное потребление — в плане природы.

Далее мы должны использовать биоразнообразие. Это значит, что в ландшафтах мы используем и местные почвы, и местные растения, предпочтительно редкие растения региона — впоследствии они будут поддерживать местное сообщество и экономить на содержании ландшафтов.

Минимизация «теплового острова» (повышение температуры городского пространства относительно окружающих его сельских областей) также является важной чертой зеленой инфраструктуры, так как темные поверхности дорог и крыш имеют низкую отражательную способность и накапливают тепловую энергию днем. Из-за этого в центре крупного города температура может быть на 5-6 градусов выше, чем на его окраине. Для этого мы делаем крыши либо белыми, либо используем озеленение — зеленые коридоры с этим отлично справляются.

Минимизация светового загрязнения также является важной частью. Исследователи увидели, что для близости к природе человек должен видеть над собой звездное небо по ночам. Сейчас это является исключением для малых городов — в больших городах небо засвечено. Весь вопрос в подборе освещения, поэтому правильным светильником считаются те, которые светят исключительно вниз. Также рассеянный свет плохо влияет на хищных птиц, и поэтому в городах много грызунов.

Ливневые стоки стали большой проблемой. Мы могли видеть это в Москве по затопленным улицам и машинам после каждого ливня. В своих проектах мы стараемся минимизировать ливневые системы или в крайнем случае вообще их не использовать. Что мы можем сделать? Сбор дождевой воды — системы инфильтрации жидкости под большими парковками и площадями. Дождевые сады и клумбы, где растут влаголюбивые растения — вода может туда направляться и отстаиваться там какое-то время, это не требует никакого обслуживания. Биодренажные канавы тоже используются и могут направлять через себя большое количество дождевой воды. Оставшуюся воду можно направлять в искусственные болота — не стоит считать, что они отталкивают людей и делают зону неприятной для человека. В целом они повышают комфорт на данной территории и уменьшают возможность лесных пожаров, если это большая парковая зона.

На зеленых пространствах стоит проводить воркшопы, ставить информационные таблички об истории этого места, о растениях, которые там живут, о зонах и их функциях. Это тоже воспитывает рациональное и бережное отношение к этому месту: люди чувствуют парк своим, видят его историю и ассоциируют ее с собой.

Разница в цене при озеленении здания небольшая, особенно для компаний, у которых есть стратегия на десятки лет и которые знают, что идет переход [к зеленой] экономике. В конечном счете они выиграют. Цены от некоторых решений, возможно, повысятся, но в среднем стоимость [обслуживания] не меняется, потому что идет экономия на энергопотреблении и потреблении воды. В целом [для реализации такого проекта] нужно только желание застройщика и его активность.

Колонка написана на основе выступления Андрея Лыкова на форуме 100+ TechnoBuild.