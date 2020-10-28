«Для эффективных инвестиций». В регионе запустили сайт с объектами культурного наследия

Корпорация развития Среднего Урала разработала веб-ресурс, где будет размещаться информация об исторических зданиях, а также предложения для бизнеса по их реконструкции и использованию.

Веб-ресурс представили на международном форуме 100+ TechnoBuild. По мнению властей, он станет новым инструментом, который покажет инвесторам, как можно эффективно использовать такие объекты в современной жизни.

Мы заинтересованы в том, чтобы создать условия для восстановления объектов культурного наследия и вовлечения их в современную жизнь. Предполагается, что инвестор восстановит объект с учетом соблюдения всех охранных обязательств, после чего сможет его использовать с пользой для себя и жителей Свердловской области. В настоящее время мы обсуждаем, какие инструменты государственной поддержки позволят привлечь инвесторов к этому вопросу на взаимовыгодных условиях, — прокомментировала проект министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

По словам Виктории Казаковой, сегодня в Свердловской области для восстановления исторических объектов используется такой инструмент, как концессионное соглашение.

У нас заключено три концессионных соглашения. Два из них реализуются на региональном уровне — это «Усадьба Железнова» с общим объемом инвестиций 380 млн руб., и здание на ул. Пролетарской, 3 — «Усадьба фабриканта Злоказова». Это совсем недавнее соглашение с компанией «Брусника». Еще одна концессия реализуется на муниципальном уровне. В общей сложности инвестиции во все три проекта составят более 500 млн руб., — поделилась подробностями Виктория Казакова.

Министр подчеркнула, что область заинтересована в том, чтобы подобные объекты после реставрации были вовлечены в туристскую индустрию, поскольку «многие из них имеют свои истории, подчас таинственные». Инвесторы это понимают: так, в усадьбе Железнова после реконструкции откроют бутик-отель. Здание на Пролетарской, восстановлением которого занимается «Брусника», также в итоге войдет в число туристских объектов региона.

В свою очередь заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Сосновских рассказал, что восстановление исторических объектов порой связано с глобальными трудностями.

В Верхотурье у нас была такая ситуация: мы передали исторический объект в аренду бизнесу — там хотели сделать пекарню. Но арендатор столкнулся с тем, что он не может в объект провести водопровод — потому что ограничения. Наша задача. проработать эти вопросы, — уточнил чиновник.

По его словам, одна из задач, которые сегодня стоят перед властями, — создать привлекательность таких объектов. Ресурс, разработанный Корпорацией, как раз и будет способствовать этому. Портал станет точкой входа для инвесторов, интересующихся объектами культуры. Ресурс будет содержать не только историческую справку об объекте, но и ориентировочный объем вложений на первоначальном этапе, а также возможные пути приспособления объекта с учетом охранных обязательств.

Пока на портале информация только о трех исторических зданиях — все они находятся в Екатеринбурге. Для гостинцы «Исеть», больницы в Зеленой роще и дома чиновника Маева, в котором несколько лет назад размещался Коляда-театр, на портале заведена отдельная карточка, в котором собрана техническая информация об объекте, историческая справка, а также возможности по дальнейшему использованию здания бизнесом. В перспективе такая карточка появится для каждого объекта, который входит в перечень памятников культурного наследия. Только в Екатеринбурге 852 таких объекта: 708 из них — регионального значения, 144 — федерального.

В целом с Свердловской области около 1500 тысяч объектов культурного наследия, которые необходимо сохранять. Это возможно сделать, если вовлечь эти здания хозяйственной оборот, наделить новой значимостью. При этом далеко не ко всем объектам можно применить стандартные инвестиционные подходы и решения. Поэтому мы активно работаем с механизмом государственно-частного партнерства. Уверен, что портал повысит интерес инвесторов к этому вопросу, — пояснил суть проекта генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик.

Как рассказал Максим Прачик, к разработке портала привлекли архитекторов, которые с технической точки зрения рассматривают возможности приспособления каждого объекта под новый хозяйственный оборот. Сейчас Корпорация прорабатывает объекты, находящиеся в региональной собственности. Но в перспективе корпорации хочет создать полную картотеку исторических зданий, поэтому приглашает к сотрудничеству муниципалитеты и частных собственников для размещения на портале информации об объектах.