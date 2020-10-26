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Рост цен на жилье свел эффект льготной ипотеки на нет. Когда квартиры перестанут дорожать?

Рост цен на жилье свел эффект льготной ипотеки на нет. Когда квартиры перестанут дорожать?
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

До конца года прогнозируется подорожание жилья еще на 3-5%, что еще сильнее ослабит фактор льготной ипотеки. Но в следующем году платежеспособный спрос упадет.

#НОВОСТИ

Эффект льготной ипотеки под 6,5% оказался нивелирован ростом цен на жилье. Как подсчитали аналитики Национального рейтингового агентства, к середине октября квартиры в новостройках Москвы подорожали в среднем на 10% по сравнению с концом апреля, в Санкт-Петербурге — на 17%, в регионах — в среднем на 7%. При этом при росте цен эффект от льготной ставки для покупателей сходит на нет, говорят представители девелоперов: по одним оценкам, при росте цен уже на 8%, по другим — на 15-20%. До конца года прогнозируется подорожание жилья еще на 3-5%, что окончательно исчерпает плюсы от введения льготной ипотеки, считает управляющий директор аналитического управления банка «Открытие» Константин Енин.

Росту цен и активному спросу на жилищные кредиты — в сентябре было выдано более 60 тыс. займов, на треть больше летних показателей — способствовало скорое окончание срока действия льготной ипотеки. Но 16 октября Минфин предложил продлить программу до 1 июля 2021 г. Способствуют росту цен также нехватка нового жилья по стартовой стоимости и долгосрочный фактор — переход девелоперов на эскроу-счета и проектное финансирование. 

«Льготная ипотека взвинтила цены на недвижимость. Финансовый пузырь надувается»

В 2021 г. рост цен замедлится, считает представитель вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего Минстрой. Впрочем, спрос будет снижаться прежде всего из-за закредитованности граждан и сокращения числа платежеспособных граждан, считают эксперты. Чтобы помочь купить новое жилье действительно нуждающимся в нем, более эффективной была бы прямая господдержка, считает исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.

Эксперты признают существование пузыря на рынке жилой недвижимости, расходясь лишь в том, наблюдается он в отдельных регионах или на всем рынке в целом. Так, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах указывает, что дальневосточная ипотека привела к резкому росту цен на квартиры в крупнейших городах федерального округа, но в целом рост, вызванный снижением ставок, расширением программы маткапитала и введением льготной ипотеки является естественным. 

В то же время основатель сервиса для инвестиций в недвижимость Realiste Алексей Гальцев говорит, что цены на жилье в Москве и некоторых городах-миллионниках переоценены. 

Не бывает такого, что доходы значительной части населения падают, а недвижимость дорожает, но в России есть такая национальная особенность. У нас валютой выступает не рубль, а квадратный метр, именно в него верят все, даже больше верят, чем в рубль, — рассуждает он.

 
Автор: Андрей Пермяков
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