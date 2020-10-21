«Все объекты Универсиады строятся ради богатого наследия»

20 октября в рамках VII международного форума 100+ TechnoBuild состоялась сессия, посвященная Универсиаде-2023. Спикеры рассказали, как будут использоваться объекты после крупного спортивного события.

В дискуссии, посвященной наследию Универсиады-2023 приняли участие Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент», Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области, Олег Чемезов, заместитель губернатора Свердловской области, Азат Кадыров, первый заместитель министра спорта РФ, Леонид Рапопорт, министр физической культуры и спорта Свердловской области и Дмитрий Толмачев, директор Института экономики и управления УрФУ.

Спикеры напомнили: проведение Чемпионата мира по футболу, Олимпиады в Сочи и Универсиады в Казани наглядно показали, что строительство спортивной инфраструктуры имеет колоссальный экономический эффект для мегаполисов. Объекты, возведенные к международным соревнованиям, в дальнейшем органично вплетаются в городскую инфраструктуру, становятся достопримечательностями и местами притяжения горожан — здесь проводятся концерты и различного рода культурные мероприятия.

Такие события, как проведение Универсиады, дают возможность городам совершить скачок как минимум на 25 лет вперед. У горожан, принмающих международные спортивные события, меняется в лучшую сторону не только уровень жизни, но даже мышление. Одна только Универсиада в Казани принесла 11 млрд рублей, — отметил Азат Кадыров.

Универсиада, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023-м году не станет исключением, отметили участники тематической сессии форума 100+ TechnoBuild.

По словам Алексея Орлова, строительство объектов Универсиады станет катализатором для повышения уровня жизни горожан, для экономического развития региона и даст возможность реализовываться активным студентам.

Казалось бы, проведение событий мирового уровня всегда связано с большими инвестициями. И это на фоне того, что в городе не хватает детских садов, школ… но давайте вспомним подготовку к первому Иннопрому. Нас тогда критиковали за строительство «Екатеринбург-ЭКСПО», в котором мы сейчас с вами находимся. В итоге всего за неделю Иннопрома город получает порядка 3 млрд рублей. Каков будет экономический эффект от Универсиады, предсказать сложно, но однозначно не меньше», — отметил Алексей Орлов.

Тимур Уфимцев напомнил, что все объекты, которые будут построены к международным студенческим играм, будут переданы Уральскому федеральному университету. Проектом предусмотрены обустроенные рекреационные и прогулочные пространства, общественный и медицинский центр, общежития для спортсменов и т.д.

Все, что строится сейчас к Универсиаде, возводится, в первую очередь, ради богатого наследия, — подчеркнул Тимур Уфимцев.

Генеральный директор «Синара-Девелопмент» также напомнил: в деревне Универсиады будет построен один из самых масштабных и сложных объектов — Дворец водных видов спорта площадью около 60 тыс. квадратных метров.

Этот уникальный спортивный комплекс, предназначенный для проведения соревнований по плаванию, водному поло и прыжкам в воду, в период проведения Всемирных летних студенческих игр сможет принять одновременно более 5000 человек, — добавил Тимур Уфимцев.

Другие участники панельной дискуссии отметили, что строительство объектов Универсиады — это не только финансовые, но и инфраструктурные вызовы. В частности, еще только предстоит решить вопрос логистики между центральной частью города и деревней Универсиады, где после ее проведения будут проживать студенты УрФУ.