«Памятник Ленину сначала уберите». В Екатеринбурге вновь заговорили о стройке храма

«С одной стороны — 2000-летняя традиция, за которой сила, с другой — хипстерский урбанизм, у которого много воли». Сроки строительства кафедрального собора сдвинули, но вернулись к его обсуждению.

В Екатеринбурге вновь заговорили о строительстве в городе кафедрального собора Святой Екатерины. Уральская горно-металлургическая компания в рамках 100+ Forum Russia организовала обсуждение современного храмостроения в городской среде. К дискуссии позвали священника, архитекторов и общественника. Что из этого вышло — на DK.RU.

Обсуждение началось с выступления Алексея Зайцева (иеромонаха Корнилия), ректора Екатеринбургской духовной семинарии. Он рассказал, что современный храм — это не только место для молитвы, и привел в пример храм Успения Богородицы в Верхней Пышме, который строила УГМК. В храме работают школа детского искусства, курсы духовной семинарии, киноклуб, проводятся концерты классической музыки. Кроме того, считает иеромонах, при храмах можно открывать библиотеки.

— Современный храм сосредоточивает в себе миссионерский центр, который может решать многие духовно-просветительские задачи, должны быть предусмотрены места для комфортного пребывания людей с детьми (оборудованы детские площадки, комнаты матери и ребенка). Организуя при храмах социальное служение, развивая миссионерскую деятельность и работу с молодежью, мы возвращаем в наше общество традиционные духовно-нравственные ценности. Именно на этих ценностях должно строиться и государство, и благополучие граждан, — считает Алексей Зайцев.

По его мнению, современный храм с точки зрения архитектуры должен прекрасно вписываться в современный ландшафт, оставаясь духовной доминантой.

Здесь должно происходить воссоздание исторического ландшафта, возвращение исторической памяти. Например, когда храм строится на месте или рядом с местом, где когда-то стоял храм, или улице возвращается прежнее название, — полагает священнослужитель.

Он добавил, что в Екатеринбурге начиная с 2000-х годов активно восстанавливаются утраченные храмы и возводятся новые.

Александр Долгов, профессор, директор УралНИИпроект РААСН, напомнил, что до 1980-х проектирование церковных зданий в России не приветствовалось. Изменения произошли в 1988 г., когда праздновалось 1000-летие Крещения Руси. В Екатеринбурге, говорит он, первой каменной церковной постройкой стала часовня Святой Екатерины на месте бывшего Екатерининского собора.

Напомним, что именно на этом месте представители церкви и промышленники, готовые пожертвовать средства на возведение церкви, и намеревались воссоздать храм Святой Екатерины. Однако горожане вышли на митинг против строительства.

— Везде, где появлялись часовни, происходило преобразование местности. И мы считали, что должно быть преобразовано пространство, находящееся рядом с часовней. Поэтому появился проект Екатерининской площади (он не осуществлен и не знаю, будет ли когда-то осуществлен) с сохранением фонтана, часовни, строительством за часовней небольшого храма, поскольку прежний храм был небольшим и со строительством колокольни, которая одновременно, на наш взгляд, являлась бы башней времени, открывающей четвертое столетие существования Екатеринбурга. Замыкая ось, за фонтаном размещалось скульптурное изображение Святой Екатерины. Так это могло выглядеть со стороны пр. Ленина — и фонтан, и часовня уцелели, и пространство преобразовалось, — говорит Александр Долгов.

Он активно работает с УГМК и РМК в части строительства храмов в разных городах страны и считает, что «где бы храм ни появлялся, везде мы видим преобразующую роль пространства и души человека».

Александр Макаров, профессор кафедры «Храмовое зодчество» в Московском архитектурном институте (УГМК была одним из инициаторов создания такой кафедры и активно ее поддерживает), хотел продемонстрировать курсовой проект православного храма в Екатеринбурге, выполненный по заказу УГМК. Но Сергей Ерыпалов, директор по капитальному строительству и инвестициям УГМК, модерирующий дискуссию, остановил его и передал слово кандидату политических наук, исследователю города и гражданскому активисту Дмитрию Москвину.

Дмитрий Москвин сказал, что «был удивлен и озадачен», когда получил приглашение поучаствовать в дискуссии, и озвучил основные проблемы, которые мешают диалогу при строительстве храмов.

Город и общество — всегда очень сложно устроенный организм. В городе всегда много разных интересов. Мы живем на Урале, где история христианизации крайне сложная. Ее надо понимать и осмыслять, и я согласен с теми коллегами, что акцентируют внимание на том, что, возможно, именно на Урале восстановление и строительство новых храмов — осмысление того, что происходило здесь на протяжении последних как минимум 500-600 лет распространения православной веры, — считает Дмитрий Москвин.

Он отметил, что при «встраивании храма в город» все обращают внимание на несколько моментов. Первое: кто заказывает это строительство:

— К сожалению, пока мы не видели очень четко сформированных позиций православных общин тех или иных локаций, где начинается строительство. Это не значит, что их нет. Но они по каким-то причинам не могут внятно сформулировать свой заказ и выступить интересантами на горизонтальном уровне. Не когда происходит ситуация: сверху упал храм — мы решили, что здесь будет храм. Кто — мы? Олигарх, губернатор, РПЦ в лице конкретного архиерея? Пусть вас даже трое, но это конкретные личности, а не социальная субъектность. В городской среде строить храм — вопрос очень серьезного диалога с людьми, которые ничего не понимают и, в общем-то, не обязаны понимать в храмовой архитектуре. Это диалог, в котором надо быть нацеленными в том числе на просвещение и повышение культурной планки. Мы не обязаны были знать, как строится храм и какова роль культовых сооружений в современном городе. Чтобы преодолеть жуткий разрыв, необходим диалог. В нем нужны субъекты, у которых есть аргументация, понимание и сильный интерес. И тогда мы уйдем от жуткого противостояния старой 2000-летней философско-религиозной традиции, за которой сила, и с другой стороны — хипстерский урбанизм, очень наивный, простой, у которого не так много аргументов, но много экспрессии, воли и желания на драйве что-то заявить.

Второй момент — это равенство. Дмитрий Москвин поясняет, что обсуждается строительство только православных храмов, хотя в таком сложном многонациональном городе, как Екатеринбург, нельзя игнорировать заказ на равенство и забывать другие религии.

Третий момент — внешний вид. В этом вопросе, уверен исследователь города, никогда не будет единогласия, и к этому надо быть готовым. Он предложил реализовать идею московского архитектора Алексея Гинзбурга и при строительстве новых районов заранее зонировать пространство под храм.

Я очень рад, что прозвучала мысль, что храм — это теперь комплекс, который решает разные утилитарные задачи. Да, храмовый комплекс может быть, говоря современным хипстерским языком, и коммьюнити-центром, и образовательным, и культурным пространством. Мы помним, как нам говорили — велосипеды, ролики и доски тоже можно хранить в храмовом комплексе рядом с Театром драмы. Этого не надо стесняться. Это те обстоятельства, которые осовременивают и помогают понять, что культовое сооружение имеет к нам отношение. Это не те 8% жителей (которые причисляют себя к православным — прим. ред.), которые будут им пользоваться, а мы все будем сопричастны. Преображение среды — это важно, но перед этим важно понять — кто, зачем, для чего и с кем, — заключил Дмитрий Москвин.

Сергей Ерыпалов отметил, что УГМК занимается храмовым строительством больше 20 лет, но общество разнополярное, большинство людей далеки от православия, и задался вопросом, как в таких условиях воссоздавать историческую справедливость и где размещать храмы.

Диссонанс, который очевиден — специалисты понимают, о чем они говорят, а людям, которые не погружены в эту деятельность, сложно понять важность этой традиции. С одной стороны, людям говорят: воссоздадим, что было в 12-16 веках, и снесем, что было в 18-20-х. Второе: к сожалению, храм приходит в город на противопоставление, что-то доказывая. Причем не высокодуховное, а историческое. Это утверждение правоты тех людей, которые были сметены, погибли, и отрицание всего, что было в 20 веке. Для людей это чувствительный момент. Возникает вопрос: тогда памятник Ленину уберите и улицу сначала переименуйте, а потом будем обсуждать, поставить на этом месте главный кафедральный собор, разбить парк или сделать что-то еще. Масса диссонансов. Мы в самом начале пути разговора, — ответил Дмитрий Москвин.

Алексей Зайцев считает, что у общества есть запрос на строительство храмов, и религиозное сооружение должно быть в каждом микрорайоне.

Мое убеждение — мы все равно будем строить. Вопрос, что. Можно строить храмы, детдома, тюрьмы. Я глубоко убежден, что чем больше храмов, тем меньше будет детдомов, больниц для стариков и тюрем, — уверен ректор Екатеринбургской духовной семинарии.

Он рассказал, что к нему обращались прихожане, они планировали купить квартиру в строящемся районе, но там не предусмотрен храм. Люди спросили: покупать ли им там квартиру, и он не стал их отговаривать.

А представляете, священники начнут говорить: нет, не покупайте квартиру! — и потеряете клиентов. Надо это заранее делать, — сказал Алексей Зайцев.

После обсуждения Сергей Ерыпалов пояснил DK.RU, что никаких конкретных предложений по архитектуре храма Святой Екатерины еще нет, а курсовая работа МАРХИ — «одна из сотен попыток рассмотреть разные точки зрения».

Пока мы собираем материал, рано еще об этом говорить. Самое главное, решить вопросы, связанные с имущественным комплексом на территории, где планируется в будущем возводить храм, с ее археологическим обследованием. Это еще год-полтора работы как минимум, в рамках которой можно подготовиться к решению этой большой, сложной и неоднозначной задачи, — сказал Сергей Ерыпалов.

Напомним, вопрос о строительстве храма в честь покровительницы Екатеринбурга обсуждается уже десять лет. После пл. Труда возникала идея возвести культовое сооружение в акватории городского пруда. Екатеринбуржцы в знак протеста обнимали пруд. Следующий вариант — разместить храм в сквере у Тетра драмы — привел к открытым столкновениям горожан с правоохранителями. К решению вопроса подключился Владимир Путин. После этого власти региона и города провели опрос среди горожан, предоставив для выбора две площадки: территорию приборостроительного завода на ул. Горького, 17 и территории за Макаровским мостом (в границах ул. Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — ул. Челюскинцев).

Как рассказывал DK.RU, свое мнение высказали 97 143 человека. Большинство — 56 008 участников — проголосовали за площадку на месте Приборостроительного завода. Сейчас у здания два собственника — УГМК и Альфа-Банк. Переговоры с финансовой организацией еще идут, хотя принципиальное согласие на переезд было получено.