Коммерческие площади идут в рост, как и интерес бизнеса к объектам культурного наследия

Главные строительные новости страны и Екатеринбурга за две недели: уральские девелоперы оснащают объекты системами с искусственным интеллектом, под КРТ готовят новые площадки и документы.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АСК) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Российским застройщикам провели urban-тур по объектам Екатеринбурга для застройщиков

В мероприятии, которое прошло в рамках Международного форума «100+ TECHNOBUILD 2021», участвовали более 100 представителей строительных компаний из разных городов России, среди которых Москва, Тюмень, Самара, Астрахань, Владимир, Пермь, девелоперы из Костромской и Свердловской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстана. Организовали urban-тур застройщики, победившие в премии ТОП ЖК, а также портал ЕРЗ.РФ и Гильдия строителей Урала.

Участникам предлагали два маршрута на выбор: «лучшие строительные комплексы бизнес- и премиум-класса» и «лучшие строительные комплексы эконом- и комфорт-класса».

Среди объектов первого маршрута — ЖК «Свобода Residence», который возводит «Атомстройкомплекс». Одно из преимуществ объекта — его месторасположение в центральной части Екатеринбурга. ЖК предусматривает также большой коммерческий блок – магазины, кафе, предприятия сферы услуг, в том числе, сферы медицины и красоты. Все они подобраны с учетом потребности района, с прицелом на создание постоянного трафика в этом районе, а значит, обеспечение оживленной, безопасной среды. Особенность комплекса – ориентация не только на внешний трафик, но и на внутренний: попасть в тот же ресторан можно из дома, не выходя на улицу. Новые стандарты комфорта и безопасности заложены и в инженерные, и в архитектурные решения.

Посетителям понравилась идея облицовки фасада дома уникальным кирпичом ручной формовки, доставленным из Голландии и Бельгии. Обратили внимание на эффектные интерьеры холла от нью-йоркского архитектурного бюро Crosby Studios. Все это можно было при желании увидеть через мультимедийные очки.

Объектом второго маршрута urban-тура стал ЖК «Северное сияние» на Уралмаше. Этот комплекс — один из первых и самых крупных проектов по расселению ветхого и аварийного жилья в Екатеринбурге, который компания «Атомстройкомплекс» осуществляет с 2012 г.

За это время в комфортные квартиры пересилились более 270 семей, которые ранее жили в домах, построенных для рабочих еще в 30-е годы прошлого века. Всего было расселено 23 таких постройки общей площадью около 15 тыс. кв. м. В планах продолжать эту работу — сейчас идет подготовка площадок для следующих очередей.

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Глава региона выбрал тех, кто займется комплексным развитием территорий

Тем временем губернатор Евгений Куйвашев создал рабочую группу, которая займется реализацией программы комплексного развития территорий. Согласно документу, возглавит рабочую группу вице-губернатор Сергей Швиндт. Его заместителем назначен министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

Также в рабочую группу вошли министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, представители МУГИСО, управления госохраны объектов культурного наследия и заместители министров.

Напомним, закон о комплексном развитии территорий был принят в Екатеринбурге в марте 2021 г. Он предполагает снос «морально устаревших домов», не являющихся ветхими или аварийными. В частности, можно заново застраивать и развивать можно территории, на которых находятся;

малоэтажные (до 5 этажей) дома 1970 года постройки и ранее;

дома без централизованных сетей;

деревянные дома, износ которых оценивается в 60% и выше;

дома, капремонт которых будет стоить дороже, чем расселение.

Взамен сносимого жилья собственникам должны предоставить либо жилье аналогичной площади, либо денежную компенсацию.

Промплощадку на Уралмаше реорганизуют под жилую застройку

«Атомстройкомплекс» готовит свою промышленную площадку на Бабушкина, 5а к редевелопменту. Сейчас на территории размещены офисы и промышленные предприятия компании. В будущем застройщик планирует создать здесь многофункциональный район, с современным жильём, офисной и коммерческой недвижимостью. Территория обладает высоким потенциалом за счёт наличия метро, парка, объектов социальной инфраструктуры и близости к центру города.

К переезду готовится один из 11 заводов, входящих в состав компании «Атомстройкомплекс» — «БиКдрев». Завод производит межкомнатные двери для установки на всех объектах, возводимых и реконструируемых компанией «Атомстройкомплекс»: в жилых домах, офисных центрах, а также в детских садах, школах и больницах. До конца года завод планирует перенести производственную базу на территорию Новоберёзовского, где уже построен современный цех.

Переезд и современное оборудование позволят нам вывести завод «БиКдрев» на новый уровень. Производству в Екатеринбурге хватало мощностей только на покрытие внутренних нужд «Атомстройкомплекса». После модернизации предприятие будет производить широкую линейку межкомнатных дверей в больших объёмах — в том числе для реализации внешним клиентам, — комментирует директор по управлению инвестиционными проектами «Атомстройкомплекс-промышленность» Василий Литвинцев.

Свердловские власти вернут городу памятники архитектуры. За деньги бизнеса

Несколько десятков старинных особняков и промышленных зданий Среднего Урала могут стать коворкингами и ресторанами — потенциальные инвесторы проявляют интерес к объектам культурного наследия (ОКН). Так, компания «СтройИнвест» займется восстановлением усадьбы Железнова на ул. Розы Люксембург в рамках концессионного соглашения на 30 лет. В объект вложат более 380 млн руб. и преобразуют в бутик-отель с выставочной галереей и рестораном.

Восстановление других объектов также планируется проводить в рамках государственно-частного партнерства, главным образом через концессионные соглашения. Всего в перечень объектов, пригодных для концессии, вошли 28 памятников архитектуры из пяти городов региона: Екатеринбурга, Ирбита, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Верхотурья. Объекты в разном состоянии, размер инвестиций по большинству из них уточняется, пока утверждены суммы только по двум. Например, для заключения концессии по гостинице «Исеть» инвестору необходимо вложить 600 млн руб., по Харитоновскому парку — 300 млн руб.

В зданиях в дальнейшем можно открывать для работы хостелы, коворкинги, библиотеки, рестораны, музеи, магазины, образовательные и фитнес-центры. В Екатеринбурге речь идет о следующих объектах:

комплекс зданий на площади Первой Пятилетки, включая гостиницу «Мадрид»;

клиническая больница скорой помощи в Зеленой роще;

дом М.И. Маева на Тургенева, 20;

здание гостиницы «Большой Урал» на Красноармейской, 1;

«Усадебный дом в стиле классицизма» на Розы Люксембург, 62;

комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина на Розы Люксембург, 62;

гостиница Исеть на Ленина, 69, корпус 1;

дом фабриканта Федора Злоказова на Пролетарской, 3;

Харитоновский сад на Карла Либкнехта, 44;

здание Штаба 61-й Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады на Блюхера, 5 «а».

Ранее DK.RU сообщал, что корпорация «Маяк» отказалась от планов по реконструкции гостиницы «Исеть», поскольку ряд помещений на первом этаже здания переданы в долгосрочную аренду компании «Реста Менеджмент». Сейчас там расположены рестораны SteakHouse и итальянский Si. Власти вели переговоры с арендатором о прекращении договора, однако оснований для его расторжения нет.

Также сообщалось о планах компании по восстановлению объекта культурного наследия — усадьбы Нурова на ул. Чапаева. Работы оцениваются в 100 млн руб., на подготовку проекта и строительно-реставрационные работы потребуется 1,5 года. После реставрации в здании планируется разместить арт-кластер с мастерскими художников, студиями музыкантов и другими пространствами.

В Екатеринбурге вновь растет спрос на офисную недвижимость

Заполняемость офисов в октябре 2021 г. составила 95% к допандемийному уровню. Как сообщают аналитики «Авито-Недвижимость», в октябре спрос на аренду офисов в Екатеринбурге вырос на 46% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. И это не самый высокий показатель: в сентябре 2021-го он был выше на 6,5%.

За год предложение на рынке аренды офисных помещений в Екатеринбурге практически не изменилось, сократившись лишь на 0,6%. Но с сентября 2021 г. зафиксировано снижение количества объявлений о сдаче офисов на 1,1%, — отмечает руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.

В базе «Авито» на сегодня около 1 тыс. офисных помещений. Чуть меньше на ЦИАН и N1 — 673 и 645 соответственно. По данным «Авито Недвижимость», в текущем сентябре арендная ставка за 1 кв. м офисной недвижимости в столице Средего Урала составляла 600 руб. Это практически соответствует ценам прошлогоднего октября — тогда аренда 1 кв. м офиса стоила в среднем 607 руб.

В Екатеринбурге к 2024 г. откроются новые площади для торговли и досуга — плюсом к 45 имеющимся

В ближайшие два года планируется сдать в эксплуатацию ввод второй очереди «МЕГИ», ТЦ «Золотой» на Ботанике, объект в квартале «Екатеринбург-Сити», а также ТЦ «Боевой» в районе 11-го километра Кольцовского тракта.

В комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга рассказали, что с открытием второй очереди общая площадь «МЕГИ» увеличится на 30% — до 160 тысяч кв. метров. Согласно проекту, на первом этапе построят новую часть ТЦ со стороны Объездной дороги, на втором — реконструируют существующие площади в районе гипермаркета OBI. Объект планируют сдать через год, к осени 2022 г.

В 2023 г., в год проведения Универсиады и 300-летия Екатеринбурга, в границах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского — Объездной дороги откроется региональный транспортно-пересадочный узел с интегрированным автовокзалом, станцией метро и торговым центром «Золотой». Общая площадь комплекса, включая новый автовокзал, составит 308 тыс. кв. м., торговая площадь будет равна 147 тыс. кв. м.

Также в 2023 г. планируется запустить четырехэтажный ТЦ на Маршала Жукова, проект которого еще в 2007 г. разработал японский архитектор Кисё Курокава. Торговый центр, согласно проекту, разместиться в четырехэтажной стилобатной части объекта. Далее на стилобате панируется возвести две высотки в 28 и 29 этажей с апартаментами. Заказчиком работ выступила компания «НКС-Девелопмент», подрядчиком стал «Атомстройкомплекс».

Так на рандере выглядит ТЦ, который «Атомстройкомплекс» возводит в квартале Екатеринбург-Сити

До 2024 г. в районе пересечения ЕКАДа и Кольцовского тракта планируется ввести в эксплуатацию МФК «Боевой», который будет специализироваться на товарах для охоты и рыбалки. Объект будет представлять собой пятиэтажное многофункциональное здание, в состав которого входят торгово-выставочная и складская части, двухэтажная наземная автостоянка, встроенный шестиэтажный административно-бытовой блок с офисными и общественными помещениями. Площадь составит 32 тыс. кв. м.

Строители Екатеринбурга готовы заплатить 2,6 млн руб. за проект благоустройства набережной Исети у ЦПКиО

Мэрия запустила конкурс на лучшую концепцию благоустройства набережной Исети от ул. Ткачей до Лыжников. Победитель конкурса получит 2,6 млн руб. от Гильдии строителей Урала, шестеро финалистов — по 500 тыс. руб.

Преобразование затронет 5,5 км береговой линии и территории в 50 га. Как рассказал главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков, участники конкурса должны разработать общее стилевое решение элементов благоустройства и концепцию освещения набережной, включить в проекты систему общественных пространств с зонами для пассивного и активного отдыха, организовать беговые, велосипедные и речные маршруты. При этом необходимо учесть девелоперские проекты, которые реализуются вдоль набережной, и максимально сохранить озеленение.

Мы отбираем семь команд, Первый этап конкурса проводится с 19 октября по 19 ноября, затем состоится заседание комиссии с 22 по 26 ноября, на котором пройдет отбор финалистов. Конкурс продлится до 1 марта. Спешить не стоит, поскольку территория проектирования составляет 50 га, нужно продумать транспортную доступность, экологическую и технологическую часть, функциональность, — уточнил Андрей Молоков.

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Уральские девелоперы представили на форуме в Москве новую умную систему безопасности для новостроек

Система основана на нейросетях и уже реализуется на практике: в следующем году в Екатеринбурге сдают ЖК Svoboda Residence, оснащенный этой разработкой.

Пару лет назад мы заметили интересный стартап: компанию, которая создает системы безопасности на основе нейросетей. Это означает, что система видеонаблюдения не просто фиксирует движение или распознает лицо, а может анализировать поведение и реализовывать множество различных сценариев, — рассказала Надежда Абакумова, зам. директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс», на III Всероссийский форум For Cities «Лучшие продуктовые решения и тренды жилой недвижимости», который прошел в Москве.

Сначала «Атомстройкомплекс» применил технологию на одном из своих заводов, организовав «умную проходную». Теперь там автоматически открываются шлагбаумы для «правильных» машин, ведется учет опоздавших на работу и т.д. После этого опыта было принято решение реализовать пилотный проект на флагманском объекте в центре Екатеринбурга. Это первая в городе «бесшовная» система безопасности, работающая без каких-либо барьеров — дверей, кодов и ключей. Все двери автоматически открываются резидентам дома, гостей система сканирует и, в случае нестандартного поведения, зовет на помощь службу безопасности.

Мы меняем сам принцип работы специалиста, отвечающего за безопасность в доме, — пояснила Надежда Абакумова. — Это больше не охранник, который сидит в комнате с множеством мониторов и по запросу выдает записи с камер видеонаблюдения, фиксирующие, как люди в капюшонах украли велосипед. Это оперативный диспетчер, для которого нейросеть отбирает только подозрительные ситуации, просит их оценивать и принимать решение: заблокировать проход неадекватному гостю, подойти на место и оказать помощь, уточнить и т. д.

Благодаря тому, что нейросеть за человека принимает решения по 95% ситуаций, у сотрудника появляется возможность оперативно просматривать оставшиеся 5% и быстро реагировать на них — то есть предотвращать происшествия в реальном времени, а не фиксировать их.