100+ TechnoBuild: как это было. Фоторепортаж DK.RU

В Екатеринбурге в восьмой раз состоялся Международный форум 100+ TechnoBuild. Участие принимали 225 профильных компаний из девяти стран. За три дня подписано более 50 соглашений о сотрудничестве.

VIII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild, который прошел в Екатеринбурге 5-7 октября, собрал рекордное количество спикеров — более 500 экспертов выступило на 120 сессиях. Онлайн-трансляции из залов посмотрели 20 тыс. зрителей. Темой 100+ TechnoBuild в этом году стал «Диалог регионов». Как это было — в репортаже DK.RU.

На открытии форума президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников рассказал, что 100+ TechnoBuild был создан из запроса самих строителей и девелоперов Екатеринбурга, для того чтобы «делать Екатеринбург более конкурентоспособным, более привлекательным, более экономически и социально устойчивым».

Экспозиция выставки 100+ TechnoBuild разместилась на 30 тыс. кв. м, материалы и технологии представили 225 компаний. Впервые экспоненты заняли сразу два павильона МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Одной из самых заметных частей стал кластер благоустройства в виде настоящего парка с деревьями, фонтаном, игровыми и спортивными площадками. За три дня на полях форума подписано порядка 50 соглашений о сотрудничестве между крупнейшими профильными компаниями и организациями.

На 100+ TechnoBuild впервые прошла церемония награждения лауреатов российского «инженерного Оскара» — Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ AWARDS. Гран-при получило ЗАО «ГОРПРОЕКТ» с проектом общественно-делового комплекса «Лахта-центр» (будущая штаб-квартира группы компаний «Газпром») в Санкт-Петербурге. Всего же эксперты выбрали победителей в 7 номинациях. На победу претендовали 156 проектов.

«Сегодня сделан очень серьезный шаг и в плане масштабирования выставки, и в плане втягивания новых интересных секторов строительного рынка и строительной науки в нашу выставку», — сказал в приветственном слове политик Аркадий Чернецкий:

Непростые времена, связанные с пандемией, в определенном смысле для нас сыграли положительную роль. На сегодняшний день самые топовые инженеры, архитекторы, руководители конструкторских и архитектурных бюро, ведущие мировые урбанисты с удовольствием принимают участие в нашем форуме. Мы имеем возможность для всех интересующихся организовать встречу с действительно мировыми лидерами.

В своем приветственном слове министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил важность диалога между представителями власти и участниками строительного рынка для более детальной проработки целей и задач сферы строительства.

За годы существования форум стал центром для внутрироссийского и международного общения по основным направлениям развития строительной отрасли. Происходит много изменений по сокращению инвестиционно-строительного цикла. Принимаются изменения в нормативные акты, разрабатываются постановления правительства и приказы Минстроя, которые позволяют ускорить процесс строительства. Предложения, которые появятся в результате деловой программы форума, будут проанализированы и запущены в работу Минстроем России для достижения национальных целей и выполнения поручений президента и премьер-министра, — сказал Файзуллин.

Правительство и Минстрой России взяли курс на «разрегулирование» — снижение жесткости нормоконтроля в строительстве, в связи с чем эксперты ждут изменений. Об этом на круглом столе сообщил начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов:

Большие надежды возлагаются на то, что представители проектных и экспертных организаций научатся работать с новой системой применения этих правил, а главное — с механизмом отступления от них в случае необходимости. Мы переходим в новую эру технического регулирования, где главные эксперты рассматривают вместе с главными инженерами альтернативные способы обоснования иногда более логичных и оптимальных технических решений.

Власти практически полностью сократили избыточные требования в строительной отрасли, которые носили декларативный характер, рассказал в своем выступлении заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко. Он же сообщил, что в перспективе планируется от жесткого предписывающего метода нормирования перейти на гибкий функционально-ориентированный (параметрический) метод. Он позволит в кратчайшие сроки интегрировать в нормативные документы новые технологии:

Мы сократили 3 тыс. требований в прошлом году, 3,8 тыс. требований в этом году. Они носили декларативный характер и пересекались с другими нормативными требованиями.

Заместитель сопредседателя комитета Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по промышленной политике и техническому регулированию Андрей Лоцманов рассказал, что на форуме принято решение создать координационный совет в строительной сфере, который позволил бы учитывать при создании новой нормативной базы в строительстве мнение экспертов из различных отраслей и министерств.

Комфортное проектирование среды, негативные факторы для здоровья людей и новый опыт в подходах эксперты обсудили во время сессии «Психологический комфорт в городах». Директор Института, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Сеченовского Университета Алексей Данилов отметил, что психологический комфорт горожан зависит не только от общепринятых параметров, но и от таких показателей, как уровень освещенности, шума и загрязнения окружающей среды:

Если мы учтем все эти факторы в проектировании, не надо будет строить срочно отдельные больницы, проще будет оздоравливать человека, когда он придет в комфортные школы, парки или метро.

Данилов также отметил важность влияния окружающей среды на продолжительность и качество жизни. Директор лаборатории когнитивной неврологии в Многопрофильном центре исследования мозга, университет Бар-Илан (Израиль), Бара Моше добавил, что особая роль в психологическом комфорте человека принадлежит визуальному дизайну. Исследования, которые проводились учеными, показали, что люди чувствуют себя комфортнее в окружении закругленных элементов.

В открытой лекции учредитель и председатель совета директоров некоммерческой организации 8 80 Cities (Канада), специальный представитель ассоциации World Urban Parks Гил Пеньялоса напомнил о том,что до 40% площади городов занимают улицы. «Это общественное пространство, принадлежащее всем жителям, поэтому при их эксплуатации должны быть учтены интересы всего населения. Пандемия показала, как резко улучшается качество воздуха, когда на улицах сокращается количество машин», — отметил эксперт:

Нужно открывать улицы для людей и закрывать для автомобилей. Такие эксперименты во время пандемии были проведены в некоторых городах и вызвали мощный положительный отклик от его жителей. Никто не создаст комфортный город за вас, люди должны объединяться. Чем многочисленнее это объединение, тем проще будет продвигать парки, безопасные для пешеходов транспортные развязки.

Пеньялоса акцентировал внимание на том, что для здоровья людям в городах необходима физическая активность и прямой контакт с природой. Парки, по его словам, должны быть пригодны для досуга круглый год, независимо от климата, и доступны для всех, в том числе для маломобильных горожан. Он привел в пример то, какую работу проделала Казань для обустройства своих парков.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин обсудили с застройщиками будущее отрасли на пленарном заседании «120 миллионов квадратных метров жилья в год. Трансформация строительной отрасли».

«В начале 2021 года Россия столкнулась с вызовами, которые препятствуют развитию жилищного строительства, — это и кадровый дефицит, и удорожание стройматериалов», — отметил Марат Хуснуллин. Правительство, в свою очередь, предпринимает меры для поддержки отрасли. Так, в стране в качестве поддержки покупательского спроса действует несколько программ ипотеки («одни из самых эффективных мер поддержки всей отрасли»). Кроме того, по его мнению, в регионах необходимо применять механизм комплексного развития территории.

О проектах КРТ в Свердловской области на пленарном заседании рассказал губернатор Евгений Куйвашев. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил, что в целом же регионам УрФО к 2030 г. необходимо выйти на ввод 10 млн кв. м жилья в год.

Участники форума и выставки 100+ TechnoBuild на сессии «Современные жилые пространства» обсудили, как меняется сегодня городская жилая недвижимость и какие потребности существуют у покупателей. Как пояснил архитектор GENPRO Энди Сноу, миграция людей в города увеличивается, а это приводит к росту количества выбросов в атмосферу и нагрузки на инфраструктуру. В итоге ухудшается качество жизни.

Решить эту проблему может концепция 15-минутного города, когда все удобства для жителей расположены на расстоянии не более 800 метров от дома, а дорога до них не превышает 15 минут. Такой подход позволяет минимизировать использование личного автотранспорта. «Жилье при этом должно быть разнообразным, рассчитанным на разных потребителей, дворы необходимо делать инклюзивными, приспособленными для разных возрастных групп», — подчеркнул Энди Сноу:

Мы идем вслед за западными коллегами. Три года назад во время поездки в Данию мы ходили по подобным комплексам, местные специалисты говорили, что это работает. У них это самовоспроизводящаяся модель проектирования, то есть следующий комплекс строится с учетом прошлого опыта. Мы на все это смотрим пока, возможны суперинтересные решения. Давайте подождем и сделаем какие-то выводы уже к следующему форуму

Одна из главных тенденций сегодня — смешение функций помещений: жилая среда теперь может пересекаться с рабочими пространствами, например, на территории жилых комплексов могут появляться коворкинги. Еще один тренд, по мнению эксперта, — потребность в гибких планировках, которые при необходимости можно изменить, например, при помощи дополнительных перегородок. Спрос на такое жилье обострился с началом пандемии, когда людям пришлось организовывать в рабочие места прямо в квартирах. Такой подход к планировкам позволит людям реже менять место жительства.

Единственный вариант, позволяющий увеличивать плотность застройки в крупных городах России, — «безавтомобильное» жилье, заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Он отметил, что уже очевидно: в будущем жители крупных российских городов по примеру европейских перестанут ездить в центр города на собственных автомобилях, будут ходить больше пешком и активно пользоваться шеринговыми сервисами, выбирая в мобильном приложении оптимальные способы передвижения.

Руководитель службы по связям с государственными органами Яндекс Go и Маркет Александр Высоцкий в ходе сессии отметил, что общество идет в сторону единых приложений, как коммерческих, так и городских, однако, по его словам, Mobility-as-a-Service (MaaS, мобильность как услуга) пока еще только концепция. По его словам, чтобы это реализовалось, нужны единые билеты на весь городской транспорт, льготные билеты, абонементы, а также возможность для горожан составлять мультимодальные маршруты. Необходимо, чтобы весь транспорт был охвачен мониторингом, а в систему городского транспорта включены также самокаты, каршеринг и такси.

В ходе сессии партнер и технический директор Systematica Равад Чубасси сообщил, что для анализа транспортных систем необходимо активнее использовать Big Data. Один из главных вызовов для городов, по его словам, это постоянно меняющаяся парадигма использования транспорта. В этих условиях необходимо анализировать и планировать транспортные потоки. Это, в свою очередь, поможет решить часть транспортных проблем. С помощью технологий, по его словам, можно также проанализировать пешеходные потоки, увидеть, как люди передвигаются по тротуарам, насколько эти тротуары безопасны.

Генеральный секретарь POLIS Карен Ванклёйсен отметила, что во внедрении MaaS есть большие перспективы. По ее словам, необходимо объединить усилия, чтобы интегрировать мобильность в системы городского транспорта. Это потребует новых подходов к партнерству между государством и бизнесом.

Фото: Алиса Дружинина

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