Сергей Чобан: Екатеринбург стал колоссальной точкой притяжения. В этом помогла архитектура

Глава архитектурного бюро СПИЧ, одного из крупнейших в России — о том, нужна ли жесткая регламентация городской застройки, что делать со старыми зданиями и почему нельзя подражать прошлому.

«Современный город представляет собой множество сосуществующих начал. Он должен быть разным, и в обращении с городскими пространствами необходимы толерантность, спокойствие и свобода. Нам следует воспитывать в себе «незашоренность» взгляда на быстро растущий и меняющийся мир. Понимание этого очень важно в городе, идущем по пути наращивания высотного строительства, как Екатеринбург», — считает один из самых известных российских архитекторов Сергей Чобан.

В числе его проектов — башня «Федерация» в комплексе «Москва-Сити», административный и деловой центр «Невская Ратуша» в Санкт-Петербурге, реконструкция стадиона «Лужники». В 2018 г. он стал лауреатом премии European Prize for Architecture.

Сергей Чобан выступил на форуме 100+ TechnoBuild 2021. Ключевые тезисы — в материале DK.RU.

— На одном из рисунков, представленных на моей выставке «Оттиск будущего. Судьба города Пиранези» (прим. ред.: состоялась в Национальном институте графики в Риме в 2021 г.), я показываю, что у города есть слои. Они никогда не взаимодействовали друг с другом очень гармонично. Но с изменением языка архитектуры, с появлением новых технологий город становится разнообразнее, а диалог между зданиями и архитектурными слоями разных эпох — сложнее.

Рисунок Сергея Чобана. Страница СПИЧ в Instagram

Город не стоял и не стоит на месте. И относиться к нему как к некой застывшей гармонии, к сожалению или к счастью, не получается. Это постоянно меняющийся живой организм. Очевидные истины могут оказаться не очевидными, и новая «мизансцена», сначала производившая впечатление чуть ли не варварской, со временем будет расценена как шаг к развитию. Наглядный тому пример — Центр Жоржа Помпиду в историческом районе Парижа.

Городское пространство может быть «режиссированным», созданным по законам ансамбля. В нем каждый элемент подчинен общему замыслу и строго контролируется.

БЦ «Аквамарин», Москва. Фото Ильи Иванова. Страница СПИЧ в Instagram

Альтернативный вариант — пространство, насыщенное зданиями, архитектура которых друг другу не близка. Они сочетаются на контрасте, дискутируют. На мой взгляд, очень важно привносить в городскую ткань разные детали, не стремясь к излишней унификации. Формировать город, ориентированный не на диктат, а на диалог. При таком подходе возникают интереснейшие пространства, а панорама города становится нескучной.

В конце 90-х — начале 2000-х все полагали, что деловой центр «Москва-Сити» должен строиться как ансамбль, где высота новых зданий будет сопряжена с высотой уже возведенных, и вместе они будут формировать некую спираль. Но экономическая и градостроительная реальность оказались сложнее и хаотичнее. И «Москва-Сити» развивается как своего рода сад камней, причем, эти «камни» не всегда состоят в диалоге. Тем не менее, каждая из башен — часть этого мира со своими интересными внутренними пространствами. А ансамбль, в который они складываются, сложнее и интереснее, чем мог получиться при жестком регулировании.

Город не должен производить впечатление возведенного одномоментно. Постройки разных эпох должны выражать эти эпохи. Время должно проявляться через архитектуру.

В 2013 г. в Берлине был построен Музей архитектурного рисунка (прим. ред.: проект Сергея Чобана и Сергея Кузнецова). Это здание существует внутри исторической среды, не прячась за нее, а вступая с ней в острый диалог. Подобный подход побуждает всмотреться в здания, поразмышлять, в какое время и при каких обстоятельствах они создавались.

Музей архитектурного рисунка. Фото Патрисии Паринеджад. Страница СПИЧ в Instagram

В то же время в каких-то частях города могут появляться «режиссированные», согласованные во всех деталях пространства. Такие, как административно-деловой комплекс «Невская ратуша» в Санкт-Петербурге. В нем можно увидеть продолжение архитектурной традиции города, строившегося ансамблями.

«Невская ратуша». Страница СПИЧ в Instagram

Жизнестойкий город — какой он?

Я бы выделил три вещи, о которых надо думать, когда проектируешь в городе и для города.

1. Чуткое отношение к окружению

Чуткое — не значит подобострастное. Нужно думать о том, как ты влияешь на окружение.

2. Уважение к чужому труду

Надо проявить уважение к тому, что было / есть на этом месте, и по возможности сохранить.

Так, наш проект БЦ «Дом Бенуа» в Санкт-Петербурге представляет собой старый корпус фабрики, «одетый» в новый фасад. Поскольку неподалеку была дача, где воспитывался Александр Бенуа (там он начал задумываться об организации художественного объединения «Мир искусства»), мы декорировали здание орнаментом по мотивам эскизов театральных костюмов, созданных художником. Так обычный бизнес-центр стал мостиком между прошлым и настоящим.

БЦ «Дом Бенуа». Фото: Pikabu

Другой пример — стадион «Лужники», выдающийся объект архитектуры середины прошлого века. Некоторые предлагали его снести. Но объект удалось отстоять и реконструировать. Внешний облик стадиона был бережно сохранен, а удобство внутренней планировки и зрительских мест при этом кардинально улучшены. В 2018 г. стадион принял Чемпионат мира по футболу,

Стадион «Лужники». Фото Дмитрия Чистопрудова. Страница СПИЧ в Instagram

Вообще, подобные здания порой не имеют охранного статуса. Но они нуждаются в сохранении.

3. Внимание к вопросам экологии

Здание не должно негативно влиять на экологию, в первую очередь, с точки зрения выбросов углекислого газа. Нельзя применять материалы, которые плохо «живут», плохо «стареют», выделяют в процессе производства и эксплуатации большое количество вредных веществ.

О Екатеринбурге

— Екатеринбург — живой город, за последние годы он стал колоссальной точкой притяжения. Это произошло и благодаря архитектуре: здесь впервые в России был реализован проект Нормана Фостера, строятся небоскребы. Большую роль играет Ельцин Центр. Вы не боитесь экспериментов. Дорогу осилит идущий. Боящийся ничего не осилит. Полагаю, вы сумели найти баланс между жизнью и культурой.

В крупных центрах излишняя регламентация приводит к параличу. Берлин прошел период экстремальных ограничений высотности и плотности застройки — не скажу, чтобы это привело к улучшению качества среды. Нужно пробовать, экспериментировать, ведь всегда можно остановиться и сказать: соли достаточно. Я бы не рекомендовал регламентировать каждый шаг, стоять на том, что раньше было лучше, бояться всего нового.

Еще не надо ничего стилизовать, не надо подражать прошлому. В одну реку нельзя войти дважды. Мы живем сегодня, язык, на котором мы говорим, не хуже и не лучше того, на котором говорили вчера и на котором будут говорить завтра. Он просто другой. Нам не надо казаться нами же, но вчера. Это ни к чему хорошему не приведет.

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