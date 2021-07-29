Корпорация «Маяк» займется реставрацией архитектурного памятника

Девелоперская компания планирует реставрировать принадлежащий ей особняк купца М.А. Нурова на ул. Чапаева, 1. Работы оцениваются в 100 млн руб.

О планах по реставрации объекта культурного наследия сообщил вице-президент «Маяка» Олег Мошкарев. Он также рассказал, что получение разрешения на работы в Управлении охраны памятников будет возможно только в том случае, если объект приспособят для современного использования. Предполагается, что после ремонта в здании разместится арт-кластер с мастерскими художников, студиями музыкантов и другими пространствами.

На подготовку проекта и строительно-реставрационные работы потребуется 1,5 года.

«Маяк» стремится как можно скорее провести реконструкцию, поскольку на сегодня усадьба Нурова — убыточный актив. В год на содержание этого здания уходит 3,5 млн руб. Аренда не окупает эти затраты: заполнены не все помещения, поскольку там нужен ремонт, — приводит слова Олега Мошкарева портал 66.RU.

По словам вице-президента «Маяка», работы идут не так быстро, как хотелось бы, из-за отсутствия якорного арендатора. С несколькими потенциальными арендаторами уже прошли переговоры, но окончательное решение пока не принято.

Отметим, усадьба Нурова — не единственный памятник архитектуры, находящийся в сфере интересов «Маяка». Ранее компания заявила о готовности реконструировать гостиницу «Исеть». Провести работы планируется с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Как рассказала коррсепонденту DК.RU во время одного из мероприятий «Иннопрома-2021» заместитель министра инвестиций Свердловской области Юлия Курносенко, согласование проекта находится в заключительной стадии. Окончательному подписанию документов мешает то, что первые этажи «Исети» отданы в аренду компании «Реста Менеджмент». Сейчас там расположены мясной ресторан «Стейк-Хаус» и ресторан итальянской кухни «Si!»

Напомним, в конце 2020 г. — начале 2021 г. одной из самых обсуждаемых тем в Екатеринбурге стала ситуация со сносом здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТа) на ул. Декабристов, 20. DK.RU подробно рассказывал, как «Маяк» начал его демонтаж и что планируется построить на его месте.

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