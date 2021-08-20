Корпорация «Маяк» отказалась от планов по реконструкции гостиницы «Исеть»

Ранее девелопер рассматривал возможность восстановить памятник архитектуры в рамках государственно-частного партнерства. В проект планировали вложить 400 млн руб.

Причиной для отказа от первоначальных намерений стала ситуация с арендой первых этажей гостиницы. Как рассказывала корреспонденту DK.RU во время одного из мероприятий «Иннопрома» заместитель министра инвестиций Свердловской области Юлия Курносенко, ряд помещений в гостинице «Исеть» переданы в долгосрочную аренду компании «Реста Менеджмент». Сейчас там расположены рестораны SteakHouse и итальянский Si. Власти вели переговоры с арендатором о прекращении договора, однако оснований для его расторжения нет. Это подтвердил и вице-президент корпорации «Маяк» Олег Мошкарев,

Совместное использование помещений нами не рассматривается, поскольку здесь меняется финансовая модель и увеличиваются сроки окупаемости затрат на реконструкцию. Понимая всю ответственность и знаковость объекта, мы сочли необходимым прекратить переговоры о заключении концессионного соглашения и направили в адрес правительства Свердловской области соответствующее письмо, — прокомментировал ситуацию Мошкарев (цитата по «Ъ-Урал»).

Напомним, ранее стало известно, что корпорация «Маяк» выставила на продажу участок на ул. Энгельса, 16 и готовый проект бизнес-центра. Компания сама намеревалась возвести объект, но отказалась от этих планов.

Сейчас компания ведет строительство сразу нескольких объектов: первой и второй очередей ЖК «Архитектон» на улице Декабристов и БЦ «Черепанов». Это крупные проекты, которые требуют серьезного внимания. К тому же в планах реконструкция здания на Чапаева, 1 (Сад Нурова — прим. ред.) Так что работы достаточно, — заявил тогда Олег Мошкарев.

DK.RU рассказывал о планах компании по восстановлению объекта культурного наследия — усадьбы Нурова на ул. Чапаева. Работы оцениваются в 100 млн руб., на подготовку проекта и строительно-реставрационные работы потребуется 1,5 года. После реставрации в здании планируется разместить арт-кластер с мастерскими художников, студиями музыкантов и другими пространствами.

При этом в конце 2020 г. — начале 2021 г. «Маяк» стал одним из самых обсуждаемых девелоперов Екатеринбурга — из-за скандала с конструктивистским зданием начала ХХ века. Корпорация снесла здание бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТа) на ул. Декабристов, 20. DK.RU подробно рассказывал, как «Маяк» начал его демонтаж. На этом месте корпорация планирует построить ЖК «Архитектон».